Arcistas presentan recurso de nulidad contra la sesión del pleno de la ALP que se efectuará esta tarde

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente en ejercicio de la ALP, Andrónico Rodríguez. Foto: El Día

Boris Bueno Camacho

Oficializan la convocatoria de Andrónico para la sesión de Asamblea de este jueves; mayo es el mes más inflacionario con 0,63%; el Gobierno lo atribuye a tres causas; y un puente colapsa en Santa Ana de Yacuma y deja muertos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Oficializan la convocatoria de Andrónico para la sesión de Asamblea de este jueves

Tras la instrucción del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la Vicepresidencia ha lanzado este miércoles la convocatoria para una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizarse el jueves 6 de junio. “Se convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados, a la instalación de la séptima sesión ordinaria de la legislatura 2023-2024, a realizarse el jueves 06 de junio, a horas 12:30”, dice la convocatoria publicada. El orden del día planteado en el documento tiene dos puntos: primero la correspondencia y, segundo, el tratamiento del Decreto Presidencial 5137 de «Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias».

– Arcista presenta recurso de nulidad; evistas se declaran en emergencia y desconocen al TCP autoprorrogado

El diputado arcista Juan José Jáuregui acusó este miércoles al presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Andrónico Rodríguez, por “usurpar funciones” y presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la sesión de la Asamblea que tiene previsto instalar este jueves a las 12:30. “El hecho de que el vicepresidente David Choquehuanca asuma temporalmente las atribuciones del Presidente no implica la pérdida de su calidad de Vicepresidente del Estado ni de Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual significa, a su vez, que no pierde sus atribuciones inherentes a dichos cargos”, se lee en el recurso.

– Constituyente o Referendo: las opciones que da Rodríguez Veltzé para cambiar la justicia

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó ir a Asamblea Constituyente o bien, realizar un referendo, para salir de la crisis judicial que afronta Bolivia, hoy por hoy. “Yo tengo la idea de que vivimos un tiempo constituyente que debería llevarnos a reflexionar (…), la posibilidad de recuperar que somos los ciudadanos los titulares del poder constituyente; no sólo los partidos, el presidente, el vicepresidente, el ministro. Nosotros, la sociedad civil (es) la que puede llevar a analizar estas crisis que deberíamos mirar (a través de) nuestra constitución, podríamos trabajar en la Constituyente o un referendo, lo que toque habrá que analizar la temporalidad, la modalidad”, dijo Rodríguez Veltzé.

– Afirman que el cambio climático, la especulación y el contrabando influyen en el alza de algunos alimentos

El cambio climático, la especulación y el contrabando son los factores principales que influyen en el incremento de algunos productos de la canasta familiar como hortalizas y verduras, según la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC). Durante las últimas semanas, la situación ha generado preocupación en las familias del eje troncal del país, principalmente, por el alza del tomate, cuyo consumo anual es de 72.000 toneladas métricas. Según datos del vicepresidente de la CAC, Rolando Morales a ERBOL, en diciembre de 2023, la cuartilla de tomate estaba a Bs 16, en marzo de este año subió a Bs 24, en mayo a Bs 30, y ahora supera los Bs 40.

– Panificador advierte incremento paulatino del pan a 0,80 ctvs por subida de costo de harina y azúcar

El dirigente de los panificadores artesanos de la ciudad de La Paz, Dandy Mallea, advirtió este miércoles de un posible incremento paulatino del precio del pan de 0,50 a 0,80 centavos (ctvs), producto del incremento en el precio de la harina y el azúcar. “Ya habíamos anunciado anteriormente la reposición de precios, no una elevación (…), pero va ser de forma gradual, posiblemente. De alguna forma les adelantamos porque aplicar de 0,50 a 0,80 centavos va ser algo traumático. (…) esta es una posición que varios compañeros hicieron en una reunión anterior. (Es decir), la elevación, en este caso la reposición (del precio) a la unidad del pan, va ser de forma gradual”, declaró Maella.

– Mayo es el mes más inflacionario con 0,63%; el Gobierno lo atribuye a tres causas

Mayo fue el mes más inflacionario en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con 0,63%; el Gobierno lo atribuyó a tres factores: el efecto climatológico, la inflación importada y el contrabando a la inversa. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, explicó que, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación mensual del IPC a mayo fue positiva en 0,63% respecto a abril (0,57%), y la variación acumulada hasta mayo alcanzó a 1,95%. Pese a la subida de la inflación, Cusicanqui garantizó que Bolivia sigue dentro de las economías con menor índice en la región. En 2023, el país terminó con una inflación de 2,1%; para este año, se prevé un 3,60 %.

– Sequía y helada afectan a 39 municipios de seis departamentos, reporta Defensa Civil

Al menos 39 municipios de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni, Potosí, Chuquisaca y Tarija son afectados por la sequía y la helada y ello ocasiona pérdida de cultivos, informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. “Seguramente, vamos a tener un impacto muy fuerte producto del déficit de agua”, advirtió la autoridad gubernamental. Explicó que producto de la sequía, se reportan familias afectadas y damnificadas en nueve municipios de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni y Potosí. La helada y la granizada son otros dos fenómenos meteorológicos que se registran en este periodo en el país.

– Se incrementan los focos de calor en Bolivia a 3.002, Santa Cruz es la región más afectada

De acuerdo con el reporte del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en seis departamentos existen 3.002 focos de calor. Santa Cruz es la región más afectada porque concentra el 95%. El reporte se actualizó a las 13:34 de este miércoles, los focos de calor están distribuidos de la siguiente forma: Santa Cruz 2.873, en la provincia San Ignacio de Velasco existen 1.360 incendios; en Chiquitos, 630; en Ñuflo de Chávez, 348; y en Germán Busch, 325. Mientras que, en Beni, 79; en La Paz, 32; en Cochabamba, 5; en Chuquisaca, 6; y en Tarija 7. En Pando, Potosí y Oruro no se presentaron estas eventualidades.

– Un puente colapsa en Santa Ana de Yacuma y deja muertos

Un puente de alto tráfico se desplomó en el municipio de Santa Ana de Yacuma (Beni) y dejó fallecidos en una cantidad aún no cuantificada, según informó la alcaldesa Rocío Roca. «Fue un hecho fortuito, nadie sabía que iba a pasar y ocurrió, recomiendo a la población que no se acerque al puente porque puede derrumbarse más. Lamentablemente es cierto, todavía no se sabe todavía y no se ha podido contabilizar cuántas personas habían, pero había hermanos comunarios de la comunidad Tuindi que lamentablemente fueron aplastados por el puente», informó. Se trata de una obra ubicada a cuatro kilómetros del municipio beniano que conectaba con Trinidad.

– En Santa Cruz y en La Paz secuestran tonelada y media de droga y la afectación al narcotráfico es casi $us 3 millones

Uniformados de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron cinco operativos de interdicción en diferentes lugares del departamento de Santa Cruz, cuyo resultado fue el secuestro total de una tonelada y media de droga y una afectación económica de casi 3 millones de dólares. “Queremos demostrar que se lucha contra el narcotráfico con datos y no con relatos. Con estos operativos hemos logrado una afectación al narcotráfico de cerca de tres millones de dólares y una incautación al narcotráfico, de todas las sustancias controladas, de una tonelada y media”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.