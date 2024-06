Evo Morales es proclamado candidato del MAS y el TSE anuncia sanción por no respetar el calendario

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Morales saluda a la militancia del MAS que se concentró en el estadio de Villa Tunari. Foto: RKC

Boris Bueno Camacho

Evo Morales es proclamado candidato en concentración que reemplazó a congreso del MAS; ampliado de transporte pesado determina bloqueo de carreteras y cierre de fronteras; y encuesta refleja incertidumbre sobre economía boliviana: 82% cree que la inflación seguirá creciendo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo Morales es proclamado candidato en concentración que reemplazó a congreso del MAS

El Pacto de Unidad evista proclamó este lunes a Evo Morales como candidato a las elecciones nacionales de 2025. Lo hizo durante la concentración que se dio en Villa Tunari, en Cochabamba, y que inicialmente fue convocada como un congreso, que finalmente fue suspendido ante la ausencia del Tribunal Supremo Electoral. Morales recibió el respaldo y fue arropado por sus bases, que lo colocan como el único postulante del partido azul, por encima del actual mandatario Luis Arce Catacora al que cuestionan y acusan de pretender “proscribir” la sigla del MAS. “En nombre del pacto (…) a partir de hoy, el único candidato oficialmente es Evo Morales, para 2025”, dijo Ponciano Santos.

– Vocal Tahuichi advierte con sanciones por ‘adelantar candidaturas’

Al mismo tiempo de que el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificaba la postulación de su jefe nacional, Evo Morales, como único candidato presidencial para 2025, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi advertía de sanciones a aquellos partidos que adelanten candidaturas. “Existe una prohibición; no pueden adelantar candidaturas si no estamos en un calendario electoral (…). Las sanciones van con ciertas sanciones pecuniarias (sic) y eso lo vamos a trabajar con nuestra parte jurídica (…). En el país hay un momento electoral, momento de calendario electoral oficial y se tiene que respetar aquello”, informó.

– Senadora: Consulta de Choquehuanca al TCP es como consultar «al ladrón si se reconoce como ladrón»

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Daly Santa María cuestionó la decisión del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, de consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) si la sesión del pleno es o no legal, porque eso sería como consultar «al ladrón si se reconoce como ladrón». «En este caso es vergonzoso porque (el TCP) sería juez y parte. El proyecto de ley 075 va contra los magistrados porque no son legales, como es correcto. Ellos han usurpado, han robado esos puestos. Entonces, (Choquehuanca) le está preguntando al ladrón: ¿Te reconoces como ladrón o no? Entonces, es irracional», declaró Santa María.

– Evistas y opositores exigen a Arce promulgar paquete de normas aprobadas en la ALP

Opositores y legisladores evistas exigen al presidente Luis Arce promulgar el paquete de normas aprobado en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) donde el senador Andrónico Rodríguez presidió la sesión. “El presidente tiene que promulgar (las leyes), eso se llama independencia de poderes y coordinación de poderes. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer porque había leyes pendientes y nosotros lo hemos aprobado”, dijo este lunes, el senador evista del Movimiento Al Socialismo, Felix Ajpi. A criterio del legislador, Andrónico tuvo que convocar a sesión del pleno de la ALP, por una “falta de capacidad” que tuvo el vicepresidente David Choquehuanca.

– Ampliado de transporte pesado determina bloqueo de carreteras y cierre de fronteras

Este lunes se reúne en la capital orureña la dirigencia del Transporte Pesado Internacional con la participación de representantes de Tarija, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Cochabamba. Se determinó ejecutar un paro indefinido con bloqueo de carreteras y el cierre de fronteras, además del pedido de renuncia de la presidencia de Impuestos Nacionales y del ministro de Obras Públicas. Las movilizaciones del sector del transporte pesado iniciarán el próximo lunes 17 de junio, donde desplazarán sus unidades de trabajo a diferentes puntos de las carreteras del territorio boliviano, además de los puntos fronterizos.

– Gobierno afirma que detrás de la movilización del transporte pesado está la empresa privada

Luego que el sector del Transporte Pesado Internacional anunció que a partir del lunes 17 de junio acatará un paro movilizado a nivel nacional en demanda de diferentes puntos, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó este lunes que detrás de esas movilizaciones está la empresa privada, que rechaza la abrogación del Decreto Supremo 5146, que rompe la cadena que tenían anteriormente. “La Cámara de Transporte, que para hacer el traslado, sobre todo de grandes cantidades de carga para el mismo Estado reclutan a conductores para sus vehículos, les cobran y les hacen firmar un documento notarial que dice que son parte de su sociedad”, señaló Torrico.

– Crisis en Bolivia: siguen los cortes de carreteras por la inflación y la falta de dólares y combustible

Vecinos y sindicatos agrarios mantenían el lunes una vital carretera que une el oriente con el occidente de Bolivia cortada y amenazaban con tomar pozos petroleros si el gobierno no atiende su demanda de construir una carretera en medio de una escalada de conflictos sociales que el gobierno de Luis Arce atribuye a motivos políticos. En paralelo, transportistas de la vecina ciudad de El Alto bloqueaban la ruta que vincula La Paz con el resto del país en protesta por el desabastecimiento de combustible y otras demandas. Para el final del día juntas vecinales de las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba han llamado a marchas con cacerolas en protesta por el alza en el costo de vida.

– “No fue una gresca, fue un motín de los reos”, así vivió Camacho lo sucedido en Chonchocoro, según su asesor

Efraín Suárez, el asesor del gobernador Luis Fernando Camacho visitó este lunes a la primera autoridad cruceña en la cárcel de Chonchocoro, La Paz. Esto después de que el sábado se reportara un incidente entre reclusos en este penal. “Me relató lo que él vivió. Me dice que aproximadamente a las 17:00 su hijo, que es un bebé, comenzó a ponerse mal, estaba con los ojos rojos y comenzó a vomitar. Entonces, él comenzó a oler a gases y luego escuchó estruendos”, dijo sobre lo que le relató Camacho. Señaló que el gobernador no cree que lo sucedido el sábado en Chonchocoro fue una gresca y, por los intensos ruidos que escuchó, considera que se trató de un motín.

– Encuesta refleja incertidumbre sobre economía boliviana: 82% cree que la inflación seguirá creciendo

La empresa IPSOS, mediante su Monitor de Costo de Vida, advirtió que los bolivianos ven su futuro económico con incertidumbre, debido a sus expectativas en cuanto a una inflación creciente y aumento de precios de alimentos. En su encuesta recientemente publicada, se señala que el 82% de los consultados prevé que la inflación seguirá creciendo en el próximo año, mientras que el 67% espera un aumento en el costo de los alimentos. Asimismo, seis de cada 10 consultados creen que tendrá menos dinero disponible después de cubrir sus gastos. En otro dato, el 53% afirma que la economía se encuentra en recesión, 13% señala que no y 34% no lo sabe.

– Gobierno afirma que quintal de arroz en Argentina cuesta a Bs 600 y en Brasil a Bs 420, lo que generó especulación

Por la inflación que se registra en Argentina, el quintal de arroz llegó a costar a Bs 600 el quintal, mientras que, en Brasil se registró inundaciones, lo que provocó la pérdida de su producción y ahora el grano vale a Bs 420, ambos factores hicieron que intermediarios contrabandean el producto boliviano a esos dos países y en el mercado interno se genere especulación de desabastecimiento, indicó este lunes el viceministro de Comercio Interno, Gróver Lacoa. “Eso ha ocasionado que inescrupulosos contrabandean el arroz boliviano hacia esas dos regiones y generen la sensación de desabastecimiento”, señaló el viceministro.