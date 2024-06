Exministros de Defensa advierten que incursión de militares en la política pone en riesgo la democracia

Las declaraciones del general Zúñiga fueron interpretadas por el exministro Zavaleta como la búsqueda de «orden político» o la imposición de un gobierno militar.

La incursión de un alto jefe militar en servicio activo en actividad política partidista generó la preocupación de dos exministros de Defensa porque representa una alerta roja para el sistema democrático. Las declaraciones del general Juan José Zúñiga trajeron a memoria lo que ocurría durante las dictaduras militares en el país o durante la crisis política de 2019.

«Es grave en el fondo y en el tono porque hay que ver lo que dice en el fondo, en el fondo lo que ha dicho va en contra del ordenamiento constitucional porque las Fuerzas Armadas no tiene la función de decidir que es o no es constitucional, quien es habilitado o no, esa no es su función», afirmó el exministro Reymi Ferreira en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno.

También enfatizó en el «tono» en el que Zúñiga expresó sus criterios sobre la reelección presidencial anhelada por el expresidente Evo Morales.

«El tono con el que lo dijo me hizo recuerdo algunos tonos beligerantes de algunos militares en el pasado, me hace recordar al comandante de las Fuerzas Armadas y del Ejército cuando le fue a reclamar a la presidenta del Senado, Eva Copa, sobre sus ascensos», manifestó.

Zúñiga fue apartado del cargo después de una ola de críticas en su contra por inmiscuirse en asuntos políticos después de que en una programa televisivo manifestó que podría detener al expresidente Morales si insiste en otra reelección.

El hecho al que hizo referencia el exministro Ferreira se remonta al 21 de mayo de 2020 cuando jefes militares del Alto Mando Militar, dirigidos por su comandante Carlos Orellana, ingresaron al Senado luciendo uniformes camuflados y botas de combate para presentar una nota a la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, para que acelere el ascenso a generales.

El exministro Javier Zavaleta advirtió que la expresión de Zúñiga representa que los militares pondrán «orden político» en el país. «¿Que significa poner un orden político, significa pues gobernar, no es que van a disparar dos tiros al aire, todos se van a organizar y se van a sus cuarteles. Lo que nos está diciendo Zúñiga es que el orden político significa poner un gobierno militar», concluyó.

La exautoridad advirtió de esta acción abre un escenario impredecible incluso para el gobierno de Luis Arce porque los sectores movilizados en conta del Gobierno no frenarán sus protestas por temor a un jefe militar.