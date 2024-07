Concluye la evaluación oral con cuestionamientos a las universidades y denuncias de favorecimiento a candidatos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los miembros de la Comisión mixta de Justicia Plural. Foto: ANF

Preguntas mal formuladas, incompletas y falta de metodología uniforme caracterizaron la etapa de examen oral; parlamentarios niegan haber ‘soplado’ respuestas a postulantes a magistrados; y, Ministro Cusicanqui dice que durante el gobierno de Arce se aprobaron $us 3.898 millones y pide sancionar $us 963.9 millones más. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Preguntas mal formuladas, incompletas y falta de metodología uniforme caracterizaron la etapa de examen oral

Durante la etapa de evaluación oral de los postulantes a magistrados al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se verificó que las preguntas estaban mal formuladas, no eran coherentes, las respuestas estaban cortadas y no tenían el código que coincidían con las consultas; además de una falta de metodología uniforme en las comisiones. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, Roberto Padilla, admitió que se tropezó con esos problemas desde el primer postulante que rindió el examen y cuestionó que las universidades hayan elaborado de esa manera las preguntas. “Algunas han enviado las consultas incompletas, cortadas, faltaban palabras o estaban mal impresas y no tenían códigos”, informó el legislador.

– Parlamentarios niegan haber ‘soplado’ respuestas a postulantes a magistrados

Después de que en redes sociales se les acusó de “soplar” respuestas en los exámenes para postulantes a magistrados, la senadora Patricia Arce y el diputado José Carlos Gutiérrez negaron esa versión y defendieron su labor en la comisión que califica a los candidatos. En el caso del diputado Gutiérrez, se le señaló por presuntamente utilizar cuatro marcadores de diferentes colores para indicar el inciso correcto de la respuesta, favoreciendo así a determinados postulantes. “Seguramente debe ser de mala fe o un ataque más de los de los tiktok o lo que sea, pero no, nada que ver”, dijo el parlamentario de Creemos. En el caso de la senadora Arce, se le acusó de señalar con gestos de sus manos el inciso correcto de respuesta a un candidato que daba su examen.

– 10 candidatos al Tribunal Agroambiental obtienen más de 130 puntos y serán considerados en la ALP

10 de los 40 postulantes al Tribunal Agroambiental, habilitados a la última etapa de preselección de candidatos a magistrados al Órgano Judicial, obtuvieron más de 130 puntos y serán considerados en la lista semifinal que será remitida al pleno de la Asamblea Legislativa. “Tenemos un total de 10 postulantes al Tribunal Agroambiental que sacaron un puntaje mayor a los 13 puntos, de los cuales tres son mujeres y siete varones. A más tardar mañana, vamos a instalar una sesión para aprobar el informe oficial”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla. Desde el viernes, las comisiones mixtas del Legislativo llevaron a cabo la evaluación de los 394 postulantes que continuaron en carrera pese a las constantes suspensiones.

– Vocal advierte que si Morales es proclamado, el MAS recibirá una sanción pecuniaria y no una amonestación

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, señaló este martes que si el líder cocalero del Chapare Evo Morales es proclamado como candidato presidencial 2025, el Movimiento Al Socialismo (MAS) recibirá una sanción económica y no así una amonestación. Le pidió a la organización política respetar la institucionalidad de la democracia. “En todo caso, quiero señalar que está prohibido, y eso va a merecer cualquier organización política que transgreda esta normativa, va a ser pasible a una sanción (…) esto no guarda correspondencia, no guarda correlación con una amonestación como tarjeta amarilla. Es una sanción de carácter pecuniario conforme a nuestro reglamento”, indicó Tahuichi a Brújula Digital.

– Presidente cívico responde a Evo y lo acusa de ser el responsable de la “crisis” que vive el país

Después de que el máximo dirigente del MAS, Evo Morales, cuestionó la labor del Comité pro Santa Cruz sobre su defensa de los intereses de los cruceños, el presidente cívico Fernando Larach señaló que este es el responsable de la situación que atraviesa el país. “Evo Morales es responsable de todo lo que está pasando en este momento en el país, administró la bonanza y hoy estamos destruidos por culpa de él. Es responsable de que se hayan acabado los hidrocarburos sin haber renovado o sin haber explorado nada más”, señaló Larach. Asimismo, el dirigente cívico enfatizó que tiene diferencias insalvables con el partido azul y sostuvo que el Comité y sus actores han sido víctimas de persecución tanto durante el gobierno de Morales como del actual.

– ASFI dispone cero comisión para transferencias al exterior por un monto de hasta $us 1.000

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, informó este martes que se modificaron las tasas de interés, comisiones y tarifas, entre las disposiones señala que las transferencias al exterior por montos menores a 1.000 dólares en un mes, no tendrá costo para el cliente financiero y para montos mayores a esa cantidad se aplicará una tasa de hasta el 10%. En el caso de otras monedas extranjeras se fijó una comisión del 20%. «En el caso de transferencias al exterior por montos superiores a 1.000 dólares, si la operación se realiza en dólares, se aplica una banda del 5% hasta el 10%, y si la operación se realiza en otras monedas extranjeras es hasta el 20%», detalló la autoridad, en conferencia de prensa.

– Ministro Cusicanqui dice que durante el gobierno de Arce se aprobaron $us 3.898 millones y pide sancionar $us 963.9 millones más

El Gobierno considera esencial que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe 10 proyectos de ley para aprobar créditos que suman más de 963.9 millones de dólares. Desde que se inició la gestión de Luis Arce se aprobaron $us 3.898 millones, informó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. El tratamiento de los créditos fue abordado al menos por dos autoridades este martes. En principio fue la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien se refirió al tema. “Tenemos más de $us 900 millones bloqueados en la ALP. Están bloqueados estos ingresos”, manifestó. Por la noche, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, brindó una conferencia de prensa en la que exhibió una tabla con los 10 créditos que suman $us 963.9 millones.

– El transporte anuncia ampliado nacional ante la falta de soluciones al abastecimiento de diésel y los dólares

Desde la Confederación Nacional del Transporte Sindicalizado de Bolivia anunciaron que el sector enfila un ampliado nacional ante la falta de soluciones al abastecimiento de diésel y la falta de dólares, según expuso el dirigente Gabriel Pérez, quien refirió que el encuentro se llevará adelante en Tarija este viernes 26 de julio. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, sostuvo que hay una molestia total de todo el transporte nacional y es por ello que del encuentro participaran actores del transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional de carga y de pasajeros. En el encuentro se analizarán medidas a seguir ante la falta de atención a sus demandas.

– Empresas de transporte de pasajeros dicen que la falta de diésel les provoca pérdidas económicas

Ante la falta de distribución de diésel en los principales surtidores de La Paz, las empresas de transporte que operan en la Terminal de Buses de La Paz aseguran que tienen pérdidas económicas que superan los 10 mil bolivianos por día. La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció reuniones para evitar “cuellos de botella”. “Al día salían ocho buses de nuestra empresa y ahora están saliendo hasta 6 buses. Tenemos una perdida aproximadamente de 10 mil bolivianos, nos perjudican y sobre todo a los pasajeros que quieren viajar”, dijo la administradora de una empresa de buses que cubre rutas interdepartamentales. Los administradores dijeron que el flujo de las salidas de las flotas ha disminuido en los últimos días a raíz de falta de diésel en los surtidores.

– Arden 14 vehículos incautados por narcotráfico que estaban en instalaciones de Umopar Chimoré

Un incendio dejó en chatarra a 14 vehículos incautados en diferentes operativos antinarcóticos. Los motorizados estaban bajo custodia de Umopar Chimoré y la Policía comenzó las investigaciones. El fuego, registrado la noche del lunes, alcanzó a todos los vehículos que estaban estacionados uno al lado de otro en instalaciones de Umopar. La Policía abrió una investigación para dar con el paradero del autor o autores del fuego, que se presume fue hecho de manera intencional. Según fuentes policiales, los agentes antinarcóticos al percatarse del fuego trataron de sofocarlo con extintores y “todo lo que encontraban” a su paso; sin embargo, las llamas se volvieron incontrolables. Tras un arduo trabajo, se controló el incendio y se verificó que los 14 motorizados quedaron en cenizas.