Detención preventiva para exfuncionario de Diputados acusado de extorsión que Huaytari dice no conocer

El exfuncionario fue sorprendido con el dinero de la supuesta extorsión en la mano. Foto: Erbol

Juez dicta prisión preventiva para el exfuncionario capturado en flagrancia al recibir una coima; proyecto de ley para suspender las primarias ingresa a Diputados para su tratamiento; y Arce: "Sólo la derecha y el fascismo trataron de encubrir con discursos prefabricados que no hubo golpe".

– Juez dicta prisión preventiva para el exfuncionario capturado en flagrancia al recibir una coima

En audiencia de medidas cautelares, el juez anticorrupción 16º de La Paz determinó este viernes enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva al exfuncionario de la Cámara de Diputados, Joe S.P., quien fue detenido cuando tenía en la mano dinero que pretendía cobrar de un soborno. El plazo de la detención preventiva de cinco meses, mientras se desarrolla la investigación por el delito de concusión. La denuncia fue realizada por un empresario, quien señaló que fue presionado por el imputado para entregarle más de 70 mil bolivianos o que le suspenderían el contrato de servicios con la Cámara de Diputados. El sujeto tenía el cargo de jefe de adquisiciones y fue desvinculado luego de su aprehensión.

– Huaytari sobre caso de extorsión: “No tenemos ningún contacto con ningún funcionario”

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en relación con el funcionario encontrado en flagrancia en un hecho de extorsión, sostuvo que se trata de un “tema personal”, para deslindar responsabilidad dijo que “no tiene ningún contacto” con los servidores públicos. “Es un tema particular, no puedo emitir un criterio, son funcionarios, no conocemos a tantos funcionarios. No tenemos ningún contacto con ningún funcionario”, declaró Huaytari a los medios. Este jueves, el funcionario del área de Finanzas y Contrataciones de la Cámara de Diputados, identificado como Joe Álvaro S. P., fue aprehendido en flagrancia cuando extorsionaba a una persona que presta sus servicios en la Asamblea Legislativa.

– Proyecto de ley para suspender las primarias ingresa a Diputados para su tratamiento

El vicepresidente David Choquehuanca, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa y a través del secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde Tejada, remitió oficialmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para suspender las elecciones primarias de cara a las presidenciales de 2025. El documento fue presentado ante la Asamblea por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Óscar Hassenteufel. La nota acompañada de este proyecto de ley fue recibida por Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados. El proyecto de Ley de «Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias» tiene como objetivo establecer un marco normativo para la gestión de las elecciones primarias.

– Arce: “Sólo la derecha y el fascismo trataron de encubrir con discursos prefabricados que no hubo golpe”

En medio de una concentración de sectores sociales y sus seguidores, el presidente Luis Arce manifestó que la derecha y el fascismo “trató de encubrir con discursos prefabricados” que no hubo un golpe de Estado fallido en la plaza Murillo, el 26 de julio. “Sólo la derecha y el fascismo han tratado de encubrir con discursos prefabricados que no hubo golpe de Estado ese día. Sólo la derecha y el fascismo han tratado de ocultar los verdaderos objetivos e intenciones que se tenía con el golpe de Estado, porque todos sabemos, lo sabe también el auditorio internacional y el mundo sabe lo que estaba pasando y por qué estaba pasando”, exclamó Arce, vehemente, ante los sectores sociales que lo respaldan.

– Choquehuanca apunta a Morales como ‘el comandante de la troika opositora’

El vicepresidente David Choquehuanca apuntó este viernes al expresidente Evo Morales como "el comandante" de lo que denomina "troika opositora". "El excompañero de lucha Evo Morales ejerce de comandante de la troika opositora, asistido por su grupo de fanáticos", dijo en la concentración de la denominada Marcha de la democracia, en la plaza Murillo de La Paz.

– Vicepresidente asegura que llegó “el tiempo de la segunda etapa del Proceso de Cambio”

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Jilata David Choquehuanca Céspedes, aseguró que llegó “el tiempo de la segunda etapa del Proceso de Cambio” a nuestro país. Esta aseveración fue realizada la tarde de este viernes, durante el acto con el que se dio la bienvenida a miles de bolivianos y bolivianas, quienes se dieron cita a la Sede de Gobierno para participar de la “histórica” y multitudinaria Marcha en Defensa de la Democracia. “Para nosotros, los herederos de la cultura del retorno al camino del equilibrio, del Vivir Bien, ha llegado el tiempo de la segunda etapa del Proceso de Cambio y nos sentimos capaces de crear un nuevo Estado, acorde a las estructuras de organización de los pueblos que habitamos los territorios de Bolivia”, manifestó el segundo mandatario del país.

– “Nada aquí es con dólar”, dice diputada arcista y pide olvidar la divisa norteamericana

En medio de la escasez de dólares, la diputada arcista del MAS, Gloria Callisaya, expresó este viernes que en Bolivia las personas no compran pan, papa u otros implementos con la divisa norteamericana. “Nada aquí es con dólar. Más bien de los yanquis hay que olvidar ese dinero, como en todo, en todos los países indican y valorizan su plata, como en China sus yuanes”, indicó la diputada arcista, en contacto con los medios paceños. La diputada señaló que “no tenemos que desvalorizar nuestro dinero” y afirmó que se debe pedir a los exportadores que “no dejen afuera” los dólares. Bolivia atraviesa una escasez de dólares y la población tiene que recurrir al ‘mercado negro’ para encontrar las divisas, que son vendidas hasta un poco más de Bs 10.

– Exportaciones caen en un 26,6% hasta el mes de mayo, en comparación del mismo periodo del 2023

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones al mes de mayo en este año llegaron a $us 3.358 millones, en similar periodo del 2023 alcanzaron a $us 4.575 millones, lo que representa una caída del 26,6%. Por otra parte, las exportaciones durante el mes de mayo alcanzaron los $us 807,3 millones, a diferencia de la registrada en el 2023 que fue de $us 945 millones. Con respecto a las importaciones, hasta el mes de mayo llegaron a $us 739,3 millones, cifra que es menor a los $us 986 millones, del mes de mayo de 2023. El director del INE, Humberto Arandia, sobre las exportaciones del país al mes de mayo, sólo hizo referencia a que se tuvo un saldo positivo en la balanza comercial de $us 68 millones.

– Productores alertan con escasez de maíz desde octubre; la demanda interna se tendrá que cubrir con importación

El presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, ratificó un déficit de 600.000 toneladas en la producción de maíz para este año y advirtió que la escasez del grano se empezará a sentir a partir del mes de octubre, es decir, en el último trimestre de la presente gestión. Moreno sostuvo que el sector tendrá una producción en torno a las 450.000 a 500.000 toneladas que sumado a lo que tiene la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) puede alcanzar las 700.000 en total; sin embargo, la demanda interna es de 1,3 millones de toneladas. “Según los silos que tiene Emapa, su capacidad no llega a más de 280.000 toneladas. Yo sé que están con 240.000 o 250.000 toneladas.

– Ordenan detención preventiva para 28 presuntos avasalladores de predios al norte de Santa Cruz

Culminó la audiencia cautelar de las 28 personas acusadas de avasallar predios en el Norte Integrado del departamento de Santa Cruz. La Justicia determinó que guarden detención preventiva en la cárcel de Cerprom. La detención preventiva será por 180 días mientras se lleven adelante las investigaciones, y los delitos son avasallamiento, asociación delictuosa y privación de libertad, confirmó el fiscal Carlos Candia. Para el Ministerio Público el delito cometido fue en flagrancia y se están cumpliendo operativos para dar con más involucrados, ya que la denuncia señala que el día del avasallamiento las personas que ingresaron a los predios El Maná y San Cayetano eran más de 50.