Dos economistas afirman que Bolivia está muy atrasada en el uso de criptomonedas

Ambos expertos coincidieron también en señalar que hay miles de bolivianos que sólo manejan el dinero en efectivo, no usan tarjetas ni están actualizados con la banca digital, por lo tanto, está muy lejano a que empleen los activos digitales.

Lidia Mamani / La Paz

Los economistas Jaime Dunn y Fernando Romero coincidieron en afirmar, por separado, que Bolivia está muy atrasada en el uso de las criptomonedas o activos digitales, mismo que ya fue autorizado desde la anterior semana por el Banco Central de Bolivia (BCB), como alternativa al comercio de bienes y servicios.

“Son tecnologías que se están implementando a nivel internacional en las que Bolivia recién está entrando. Todos los pagos se están encriptando y yendo a blockchain, que son activos digitales, en el que Bolivia está todavía muy atrasado”, consideró el economista Jaime Dunn, en contacto con Eju.tv.

En su criterio, el sistema financiero y sus instrumentos electrónicos de pago tiene que migrar al blockchain (tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuáles pueden rastrear cada transacción que hayan realizado), en el que Bolivia tiene un retraso de 10 años y en el mundo de la tecnología esa cantidad equivale a un siglo, porque todos los países del mundo ya lo implementaron y sólo unas siete, entre ellos Bolivia, no las emplea.

Dunn consideró que para la utilización de las monedas virtuales, la población boliviana tiene que aprender y educarse, para no caer en estafas.

Aunque, también indicó que en el otro lado, hay millones de ciudadanos bolivianos que todavía no usan la banca por Internet, no tienen tarjetas de crédito porque no confían, no conocen y mucho peor implementan el QR (Quick Response, código de respuesta rápida), pese a que hay uso masivo en el país, hecho que tiene que ver con temas culturales y de educación.

Por su parte, el economista Fernando Romero consideró que ante la falta de dólares si bien el uso de criptomonedas puede ser positivo, pero eso no limita a que se pueda dar malas inversiones o fraudes, para el cual cada uno tiene que asumir el riesgo.

«Al respecto no hay una nota en específico, ya que estamos muy atrasados y mucho más con países de primer mundo como El Salvador, que tiene a las monedas virtuales como curso legal. Nosotros estamos en términos generales comenzando a dar los primeros pasos. Incluso somos uno de los últimos países de Latinoamérica en inclusión financiera y el uso de la banca móvil”, afirmó el analista, en entrevista con el portal digital.

Eso significa que miles de personas en el país todavía manejan el dinero físico, no están actualizados con la banca móvil y el hecho de pensar que van a usar o trabajar con monedas virtuales, aún es muy lejano.