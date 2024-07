Juez rechaza recurso de apelación presentado por Zúñiga y la PGE amplía delitos contra sublevados

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El general Zúñiga cuando era trasladado de celdas de la FELCC a su detención preventiva. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Un juez niega libertad a Zúñiga y en 20 días justicia militar definirá situación de excomandantes; amplían más delitos contra militares involucrados en el caso del 26 de junio; y transporte pesado considera que las importaciones bajarán aún más con la decisión de empresas navieras. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Un juez niega libertad a Zúñiga y en 20 días justicia militar definirá situación de excomandantes

Un juez de Cochabamba rechazó este sábado el recurso de apelación que presentó la defensa del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, y ratificó su reclusión en la cárcel de El Abra. Mientras que en 20 días la justicia castrense deberá definir la situación de los exjefes militares. La audiencia de apelación se desarrolló de forma virtual y se instaló la tarde del sábado, donde la defensa del excomandante pidió que se defienda en libertad por los delitos que se lo sindican, reportaron los medios locales. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que se abrió un sumario informativo en la justicia militar y en un plazo de 20 días deberá definir la situación de los tres excomandantes de las Fuerzas Armadas.

– Amplían más delitos contra militares involucrados en el caso del 26 de junio

Lo que en principio era solo delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, ahora se amplió a nuevos tipos penales contra militares y civiles involucrados en el movimiento irregular del 26 de junio sobre la plaza Murillo, según ha informado la Procuraduría General del Estado a través de un comunicado público. Ahora el proceso radicado en el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, investigará los supuestos delitos de atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado. De acuerdo con el comunicado, se amplió a los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos.

– Convocan a marcha en respaldo de Arce y él se reúne con fabriles de Santa Cruz

El Pacto de Unidad ‘arcista’ convocó a una marcha nacional para mostrar su respaldo al presidente Luis Arce. La convocatoria está fijada para el viernes 12 de julio en La Paz. La Central Obrera Boliviana (COB) también confirmó su participación. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, indicó que la movilización se convocó después de lo sucedido en La Paz el miércoles 26 de junio, que califica de “intento de golpe”, cuando un grupo de militares, liderado por el exjefe del Ejército Juan José Zúñiga, tomó la Plaza Murillo en La Paz. Sin embargo, después de la posesión del nuevo Alto Mando se retiraron del lugar. La oposición lo calificó como “show” de intento de golpe.

– Confirman arribo del presidente de Brasil a Santa Cruz el lunes

El presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, arribará al país el próximo lunes 8 de julio, por la noche, informó este viernes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “El presidente de Brasil (Lula) está llegando ya la próxima semana, estaría llegando el lunes por la noche y el martes se tendría una agenda que se está coordinando, se están cerrando los detalles”, informó la autoridad en conferencia de prensa. En el encuentro binacional Brasil – Bolivia se abordarán temas bilaterales, económicos y productivos, a esto se suma la reunión con empresarios y sectores productivos del país. “Hay muchos temas que tenemos que llevar adelante, porque somos países vecinos”, explicó.

– Ley para elegir fiscal general excluye a abogados acusados por atentar contra unidad del Estado

El proyecto de ley Transitorio para la Selección y Designación del Fiscal General del Estado plantea excluir a aquellos abogados que hayan patrocinado a personas culpables por delitos que atenten contra la unidad del Estado. “No haber patrocinado a personas que resulten culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, de conformidad al artículo 20 de la Ley 260 (Orgánica del Ministerio Público)”, señala el requisito específico siete del proyecto de ley. La semana pasada, la norma fue aprobada en sus estaciones en grande y en detalle en el pleno del Senado, fue remitido a Diputados para su consideración y posterior sanción. El 23 de octubre fenece el mandato del actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

– “El miedo y la desesperación de Evo provocan desvarío en su razonamiento”, responde Manfred tras señalarlo como candidato del arcismo

Manfred Reyes Villa utilizó sus redes sociales para responderle a Evo Morales y desmentir las versiones de que será el candidato presidencial del arcismo para las elecciones generales en 2025. “El miedo y la desesperación provocan desvarío en su razonamiento, ahora me hace candidato y me acusa faltando a la verdad”, escribió el alcalde de la ciudad de Cochabamba. “Lo más razonable y sensato que se puede hacer en estos momentos y no es más que una muestra de que con diálogo y despojándonos de colores políticos y apetitos personales, se puede concurrir y lograr acuerdos enmarcados en una agenda de trabajo para el beneficio de nuestra gestión y que la coyuntura social demanda”, señala parte de su texto publicado en la red X.

– Loza insiste para que el TSE invite a Evo a la reunión interinstitucional

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, insiste en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) invite al expresidente Evo Morales, para la reunió multipartidaria convocada para el 10 de julio, donde se debe tratar el calendario electoral. De no hacerlo, se trataría de un acto de discriminación, afirmó. “Los miembros del Órgano Electoral conocen perfectamente que Evo Morales es el presidente de la organización política MAS, no hay cómo no invitarlo, sería un gran error”, afirmó. Reiteró que la reunión convocada por el TSE tiene un carácter político y estaría digitada por el Gobierno de Luis Arce. La facción de “evista” del MAS denunció que el TSE pretende concretar un nuevo “golpe institucional” a ese partido.

– Legisladores rechazan procesos y persecución del BCB contra analistas

Legisladores de la oposición rechazaron los procesos que inició el Banco Central de Bolivia (BCB) en contra de quienes observaron la emisión monetaria en el país, advierten que es una forma de acallar a analistas y académicos que cuestionan las políticas económicas. “El gobierno del MAS inicia una cacería judicial contra los académicos y analistas que denunciaron irregularidades en la impresión de billetes por el BCB y la escasez de dólares”, afirmó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar. El presidente interino del BCB, Edwin Rojas, informó que presentaron una denuncia penal por difusión de información financiera falsa, contra quienes cuestionaron el presunto incremento de la emisión monetaria y el cambio del stock de billetes.

– Transporte pesado considera que las importaciones bajarán aún más con la decisión de empresas navieras

La decisión de algunas navieras de suspender la recepción de pagos en Bolivia golpeará aún más las importaciones de productos debido a que encarecerá los costos, advirtió el presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, Marcelo Cruz. “Principalmente esto va a afectar a la importación, no tanto la exportación, por los documentos que son esenciales para poder importar”, dijo. “Significa aumento de comisiones, de todo lo que significa la operativa, de estar traspasando, de estar comprando y llevando, de poder pagar, de cumplir con la obligación que se tiene”. El problema con el pago a las navieras no es reciente, dice el dirigente, la diferencia es que ahora con los comunicados esto se oficializa.

– Carne de pollo, arroz y papa, los alimentos que más subieron de precio en junio

Carne de pollo, arveja, haba, arroz y papa fueron los alimentos que más subieron de precio en junio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio experimentó una variación mensual positiva del 0,54% en relación con mayo. Este incremento eleva la variación acumulada en el primer semestre del año a 2,49%. El IPC, indicador que mide la variación mensual de los precios de una canasta representativa del consumo de los hogares bolivianos, registró un aumento en la mayoría de sus divisiones. El INE señaló que este leve aumento de precios en junio se encuentra dentro de las expectativas y refleja la reactivación gradual de la economía boliviana.