Surgen mayores cuestionamientos sobre la narrativa del intento de golpe, pero Arce ratifica su veracidad

Luis Arce y Evo Morales nuevamente se enfrascan en un intercambio de acusaciones. Foto: Opinión

Evo afirma que «Lucho engañó y mintió al mundo entero» con el golpe de Estado y pide disculpas; Argentina repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia; y analista detalla 7 características de un golpe de Estado militar que no se cumplieron el miércoles.

Evo afirma que «Lucho engañó y mintió al mundo entero» con el golpe de Estado y pide disculpas

El jefe del MAS Evo Morales afirmó este domingo que, luego de analizar varios pasajes previos, durante y después de la movilización militar el pasado 26 de junio en Plaza Murillo, ha llegado al convencimiento de que el presidente Luis Arce Catacora “faltó respeto a la verdad, engañó y mintió no solamente al pueblo boliviano, sino al mundo entero” con la teoría del autogolpe. Agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad internacional por defender la democracia ante las denuncias de golpe de Estado. “Ante semejante mentira (…) quiero aprovechar esta oportunidad para decir al mundo entero, en nombre de… incluso pedir disculpas”, dijo en su programa dominical.

– Arce a Evo: ¡No te equivoques una vez más! Lo que ocurrió fue un ‘golpe militar fallido’

Luego que el exmandatario Evo Morales sembró más dudas sobre el asalto militar del miércoles en la plaza Murillo, el presidente Luis Arce le pidió que no se equivoque “una vez más”, ya que lo ocurrido fue un “golpe militar fallido”. Arce publicó. “Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un Golpe Militar Fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido! Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019”. Morales indicó que Arce “mintió” sobre lo acontecido y que “esas cosas me están convenciendo de que es un autogolpe”.

– Tuto dice que Evo y Arce promocionaron juntos a un «militar servil y sin mérito» como Zúñiga

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que Evo Morales y Luis Arce promocionaron juntos a un “militar servil y sin mérito” como fue el general y excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ahora recluido en el penal de El Abra por encabezar el movimiento militar en la Plaza Murillo el pasado 26 de junio. En una publicación de Correo del Sur del 27 de junio de este año, el diputado Saúl Lara dijo que Zúñiga era el número 48 de su promoción, asegurando que su nombramiento como comandante es un “hecho absolutamente anómalo” porque se supone que los mejores de cada promoción son los comandantes de las Fuerzas Armadas.

– Argentina repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia

La Oficina del presidente publicó el domingo un nuevo mensaje sobre lo ocurrido en Bolivia el miércoles pasado y, en línea con lo expresado anteriormente por Cancillería, sostuvo que se trató de “una falsa denuncia de golpe de Estado”. “Gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano”, indicó un comunicado. “Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro. No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras”, dijo.

– Analista detalla 7 características de un golpe de Estado militar que no se cumplieron el miércoles

La toma militar de Plaza Murillo del miércoles pasado aún sigue sin ser considerado un intento de golpe de Estado por gran parte de la población y por políticos de oposición. El analista Emilio Rodas puntualizó al menos siete características típicas de una toma de poder militar que no se cumplieron en la operación. El primer elemento que no se habría realizado es el comunicado militar a las cero horas del día del golpe militar, eso sirve para transmitir a todas las unidades militares la justificación de la acción armada que ejecutarán contra el poder político. Otra de las observaciones es del despliegue de vehículos militares en pleno horario de congestión vehicular.

– Sublevación militar: De los 21 aprehendidos, 10 están con detención preventiva y 11 con domiciliaria

De los 21 aprehendidos por la sublevación militar del miércoles, 11 fueron beneficiados con detención domiciliaria y 10 guardan detención preventiva en una cárcel; el Ministerio de Gobierno apeló la decisión judicial y buscará que la mayoría de los implicados esté en los penales. El primer veredicto que se conoció fue para los excomandantes Juan José Zúñiga, Juan Arnez y Edson Irahola; los tres fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por seis meses. La segunda audiencia se desarrolló ayer para un grupo de 14 implicados, de los cuales 10 fueron beneficiados con detención domiciliaria y 4 guardarán reclusión preventiva en un penal.

– BCB: Los precios se van normalizando en el mercado tras golpe fallido, nuestra economía es resiliente

El golpe de Estado fallido tuvo un impacto en la economía con hechos como un incremento en el precio de algunos productos de manera transitoria, aunque la situación vuelve a la normalidad en la medida que nuestra economía tiene la capacidad de ser resiliente», informó el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. «Tuvo su impacto en la economía, sobre todo en el sistema financiero se advirtió una serie de dificultades. Hubo incremento de precios de manera transitoria en algunos bienes. Sin embargo, lo que observamos es que nuestra economía tiene la capacidad de ser resiliente. El viernes hemos advertido normalidad, se regularizaron ciertos precios», explicó.

– ASFI: depósitos y créditos hasta mayo tuvieron un crecimiento en comparación al mismo periodo del 2023

El sistema financiero registró un desempeño favorable a mayo de 2024, con un crecimiento de 7% de los depósitos y 4% de la cartera de créditos, según reportó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La entidad estatal señala que los depósitos a mayo de 2024 alcanzaron a Bs 220.072 millones, superior en Bs14.670 millones respecto al saldo en el mismo periodo de la gestión 2023, denotando un crecimiento de 7%. Del total de los depósitos 49,1% se encuentran en la modalidad de plazo fijo, lo que evidencia la capacidad de ahorro de los bolivianos y su confianza en el sistema financiero, aspecto que también se refleja en el incremento de más de 901 mil cuentas.

– CAO: Hay un compromiso del Gobierno por reactivar trabajo por biotecnología desde este 4 de julio

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, manifestó que hay un compromiso por parte de las autoridades nacionales para volver a poner en agenda el tema de la biotecnología a partir de este 4 de julio. Según el ejecutivo, hay especial atención del sector para volver a abordar este tema, cuyo análisis arrancó en septiembre del año pasado y hasta la fecha no hay un horizonte claro respecto a las mesas de trabajo en donde también fueron incluidas otras entidades productivas. Farah alertó que existe un riesgo de inseguridad alimentaria por falta de biotecnología, advirtiendo que los factores climáticos provocarán serios perjuicios en la producción de granos.

– Litio: Gobierno retira inhabilitación de dos empresas rusas tras reunión de Arce con Putin

Tras la reunión del presidente Luis Arce con su homólogo ruso Vladimir Putin en San Petersburgo, a principios de junio, el Gobierno boliviano retiró de una página web oficial la inhabilitación a dos empresas rusas interesadas en participar del negocio del litio. Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) había inhabilitado a esas dos empresas que se habían presentado a una convocatoria, pero luego retiró la No Habilitación de su sitio web, informó Cabildeo Digital. Este portal informó que YLB había comunicado oficialmente el 6 de junio que las empresas rusas Uranium One Group Joint-Stock Company y Lithium One Bolivia Rosatom quedaron como No Habilitadas.