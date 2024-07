Un nuevo escándalo golpea la gestión de Israel Huaytari en Diputados

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

En estas instalaciones se habría cometido la violación denunciada. Foto: ANF

Envían a la cárcel a director de Diputados por violación, abogado revela que abusó en 8 ocasiones; elecciones judiciales: Exdiputado y exdirigente del MAS, Franklin Garvizu, fue el primer postulante en dar examen ante la Comisión de Justicia Plural; y, ministro Lima no descarta su postulación a Fiscal General, aunque aclara que tomará la decisión luego que salga la convocatoria. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Envían a la cárcel a director de Diputados por violación, abogado revela que abusó en 8 ocasiones

La justicia dictó detención preventiva por cinco meses en la cárcel de San Pedro para el director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Omar M., fue imputado por el delito de violación. La funcionaria víctima denunció que fue vejada en ocho ocasiones. El juzgado 16 Anticorrupción y Violencia contra la Mujer dictó la detención preventiva del funcionario que ejercía las funciones de director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, hombre de confianza del presidente Israel Huaytari. “La autoridad de manera correcta ha emitido la resolución y ha dispuesto la detención preventiva del ciudadano Omar Carlos M. P., en el centro penitenciario de San Pedro”, informó el abogado de la víctima Ariel Mantilla. El último hecho de violación se consumó este 17 de julio.

– Elecciones judiciales: Exdiputado y exdirigente del MAS, Franklin Garvizu, fue el primer postulante en dar examen ante la Comisión de Justicia Plural

A las 17.13, inició la fase de evaluación oral ante los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el primer abogado en rendir la prueba fue Franklin Garvizu Janco, un exdiputado y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien postula al cargo del Consejo de la Magistratura y respondió cinco preguntas. Garvizu fue diputado en la gestión 2010-2015 y en junio de 2017 fue designando como juez público civil y comercial y de partido de trabajo y de seguridad social en Yapacaní, Santa Cruz. En años anteriores al 2006 ocupó cargos de dirigente del MAS, según el detalle publicado en la página web de la Vicepresidencia. La etapa de prueba para la selección de candidatos para la elección judicial, prevista para este año, inició este viernes.

– Vocal Israel Campero niega su afinidad con el Gobierno y dice que es objetivo en sus fallos

El vocal de la sala constitucional de La Paz, Israel Campero, respondió a las denuncias en su contra. Negó su afinidad con el gobierno de Luis Arce y afirmó que es objetivo con las resoluciones que emitió. «Sean más serios con lo que dicen ¿Ser afín qué significa? Ser afín es dictar resoluciones conforme a la Constitución haciéndoles notar sus errores, eso no es ser afín eso es ser objetivo en la aplicación de la norma, lo demás simplemente es criterio político», afirmó el también postulante al Tribunal Constitucional. El administrador de justicia está en la mira de sectores políticos porque emitió resoluciones consideradas favorables al gobierno del presidente Luis Arce como la orden al Tribunal Supremo Electoral para que acompañe el congreso del MAS arcista.

– “El Gobierno tiene que reconocer que hay una crisis”, dice Mesa respecto a la situación del dólar en el país

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, indicó este viernes que “simple y sencillamente no hay dólares” en el país y consideró que el Gobierno “tiene que reconocer que hay crisis” y que debe explicar cómo la resolverá. “El Gobierno no puede seguir trabajando sobre medidas para resolver los dólares de mañana, de pasado mañana y del siguiente día, porque eso ya no funciona. Simple y sencillamente no hay dólares”, señaló Mesa en conferencia de prensa. “Las medidas tienen que ser estructurales y tienen que dar respuestas de contexto y macro economía que el Gobierno se niega a dar. El Gobierno tiene que reconocer que hay una crisis y tiene que explicar al país cómo va a resolverla”, afirmó el exmandatario.

– Ministro Lima no descarta su postulación a Fiscal General, aunque aclara que tomará la decisión luego que salga la convocatoria

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, no descarta postularse a la selección del cargo a Fiscal General del Estado, misma que debe ser hecha por dos tercios de votación del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hasta antes del 30 de septiembre próximo. Aunque, aclaró que su decisión será tomada luego de conocer la convocatoria. “Con seguridad tenemos que pensar seriamente en postular a ese cargo, ya que la realidad es que la justicia penal está muy mal, no se está haciendo un trabajo como quisiéramos. Somos un país con la mayor cantidad de detenidos preventivos, somos el país que tiene mayor impunidad en casos de violencia y violación de niñas, niños y adolescentes y es algo que está mal”, consideró la autoridad.

– La CIDH identifica desafíos como la desconfianza ciudadana y la falta de claridad en las normas para las elecciones judiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el esfuerzo del Estado boliviano para avanzar en el proceso de selección de magistrados del órgano Judicial; sin embargo, identificó desafíos estructurales que enfrenta las elecciones judiciales como la falta de confianza ciudadana, falta de claridad en los reglamentos para la preselección de candidatos, entre otros. «La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado Plurinacional de Bolivia para avanzar en el proceso de selección de altas magistraturas como parte esencial de su institucionalidad democrática, en el contexto de los profundos desafíos estructurales que enfrenta su sistema judicial», señala en un documento sobre los criterios para la evaluación de candidatos a los Altos Tribunales de Justicia.

– ANH reconoce desvío de combustible y anuncia refuerzo de control con funcionarios y militares

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reconoció el desvío de combustible hacia el norte de La Paz y la república de Perú y anunció un refuerzo en el control, con militares y funcionarios. “Estamos reforzando 11 puntos de control donde hemos identificado camiones enteros de combustible estuvieran siendo trasladados por puntos estratégicos a lo que corresponde el norte de La Paz y la república del Perú”, afirmó el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez. Las tareas establecen reforzar los controles al carguío de combustible fuera de los tanques, a las hojas de ruta de los camiones, al registro de las placas de los vehículos que cargan en las estaciones de servicio y en los 34 surtidores ubicados en las fronteras.

– Bolivia y Paraguay acuerdan prueba piloto para apertura 24/7 en paso fronterizo Cañada Oruro – Infante Rivarola

Bolivia y Paraguay acuerdan la realización de una prueba piloto para operar las 24 horas y los siete días de la semana (24/7), en el Recinto Multipropósito de Frontera Cañada Oruro – Infante Rivarola, ubicado al sur de Villamontes, en Tarija, con el fin de facilitar el comercio exterior entre ambos países. El acuerdo fue alcanzado durante la II Reunión del Comité de Integración Cañada Oruro, en Bolivia, e Infante Rivarola, en Paraguay, que se realizó ayer y hoy en Villamontes, con la participación de autoridades de las cancillerías y aduanas de ambos países. La presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, informó que la apertura 24/7 se implementará de manera gradual. En el caso del transporte de carga, el paso 24/7 estará disponible bajo solicitud del operador.

– Ven fracaso en la lucha contra las drogas y vinculan a Evo con Marset por tráfico desde el Chapare

Parlamentarios de oposición aseguraron que el gobierno de Luis Arce fracasó en la lucha antidroga y vincularon a Evo Morales con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset porque -según una investigación del diario The Washington Post- desde el Chapare se transportaba toneladas de droga. El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS-evista) Freddy López, cuestionó al gobierno por la mala imagen que está proyectando a nivel internacional por su fracasada lucha contra las drogas. “Habría que preguntarle al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) si los altos mandos policiales encubrieron a (Marset). Por culpa del ministro y de algunos Policías, – no quiero generalizar –, hoy somos noticia a nivel nacional e internacional”, declaró López a la ANF.

– Incautan más de 92 toneladas de cocaína en lo que va del año en todo el país

Entre el 1 de enero y el 19 de julio del presente año se incautaron 92,58 toneladas (t) de coca ilegal en todo el territorio nacional a través de varios operativos, informó el viceministro de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), Ernesto Mamani. “De enero a la fecha tenemos un reporte oficial de incautación de 204.101,90 libras de coca, equivalente a 92,58 toneladas (…). Se dio un duro golpe a la coca de dudosa procedencia”, afirmó e indicó que recientemente se comisó 1.377 bultos de coca procedente de Perú. Explicó que los operativos fueron organizados por la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), el Grupo Especial de Control de Coca (GECC), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).