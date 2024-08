Arce condiciona llegada de combustible al país al levantamiento de los bloqueos y la COB exige diálogo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Uno de los puntos de bloqueo que instaló el transporte pesado en el país. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho

Arce afirma que el combustible de Arica llegará hasta el sábado a mediodía siempre y cuando las carreteras estén expeditas; en cinco departamentos hay en total 57 puntos de bloqueos, la mayoría por demanda de diésel; y, Bolivia está a punto de tener la deuda soberana más riesgosa de América Latina. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce afirma que el combustible de Arica llegará hasta el sábado a mediodía siempre y cuando las carreteras estén expeditas

Tras recibir el informe de las autoridades que conforman el comité interministerial, que ve el tema de abastecimiento del combustible, principalmente diésel, el presidente Luis Arce afirmó este miércoles que en el caso de que las carreteras del país estén expedidas, el carburante que será descargado desde mañana en el Puerto de Arica debería llegar a los surtidores del país hasta el mediodía del sábado 3 de agosto. “Lo trasladamos a las estaciones de servicio, que es lo que le interesa a la población, porque es todo un proceso de internación, bajo el supuesto de que las carreteras estén expeditas y si eso sucede, hasta el mediodía del sábado vamos a estar vendiendo el diésel en los surtidores”, señaló Arce.

– COB cuestiona a ministros y exige a Arce convocar al sector transporte a una mesa de diálogo

Ante la nueva escalada de bloqueos que se registra en el país, motivada principalmente por la falta de diésel y de dólares, la Central Obrera Boliviana (COB) exigió al presidente Luis Arce Catacora que convoque a un diálogo al sector transporte, cuyas esferas se encuentran movilizadas en las carreteras. “Compañero Lucho, la COB te pide y exige y te conmina convocar a los dirigentes del sector del transporte al diálogo, a una reunión de emergencia para buscar la solución”, sostuvo el secretario ejecutivo de la entidad obrera, Juan Carlos Huarachi. Observó que, si bien las autoridades dicen que llega el combustible en buques y vía Paraguay, esta no es una solución definitiva y se debe abordar el problema de manera conjunta.

– En cinco departamentos hay en total 57 puntos de bloqueos, la mayoría por demanda de diésel

Hay 57 puntos de bloqueos instalados en cinco regiones del país, 28 en ciudades y 29 en carreteras, la mayoría son en demanda de abastecimiento de diésel, según cuantificación del centro de monitoreo del Comité Interministerial del Gobierno, que trabaja en la Casa Grande del Pueblo. El presidente Luis Arce afirmó que trabajan sin descanso para dar soluciones prontas y efectivas a la problemática del diésel, aunque también califica de política la movilización. “Están Sucre, Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En Oruro tenemos 15 puntos de bloqueo, seis fueron instalados en la ciudad, de los cuales dos son por temas sociales y el resto por demanda de combustible y 10 en carreteras”, detalló el director de Conflictos, Ismael Téllez.

– Sesión en Diputados: evistas increpan a Huaytari y lo echan a empujones de su curul

Legisladores evistas del MAS, increparon al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y lo sacaron a empujones de su curul mientras se desarrollaba la sesión legislativa donde se debió tratar la suspensión de las elecciones primarias. El problema en el hemiciclo se generó tras la determinación de Huaytari de cancelar la intervención de los diputados que estaban en la lista de oradores bajo la moción previa. Por más de dos horas duró la intervención de los legisladores donde discutieron temas coyunturales. Tras esta determinación, legisladores evistas se apostaron al sector de la testera del hemiciclo para increpar a Huaytari y pedirle que aún había una lista de oradores para intervenir en la sesión.

– “No es adecuado levantar la subvención a los hidrocarburos”, dice Economía, ante el pedido de sectores

Ante el pedido de algunos sectores económicos, como: empresarios, mineros, el transporte y hasta políticos, de levantar la subvención a los hidrocarburos en el país, debido a que en el mercado internacional el combustible se compra a más del doble, pero en el mercado interno se lo vende a mitad de precio, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó que ese tipo de medidas no son adecuadas en este momento. “En este momento levantar la subvención a los (combustibles) no parece lo más adecuado, porque al levantar la subvención no se eliminará el problema climatológico, lindo sería que levantando la subvención podamos descargar el diésel que hemos importado, no va ahí la solución coyuntural”, respondió.

– CAO: “La crisis puede superarse si tan solo el Gobierno aprobara la biotecnología”

“La crisis económica nos preocupa a todos, pero puede superarse si tan solo el Gobierno aprobara el ingreso de la era de la biotecnología, como es en otros países”, manifestó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah. Farah señaló que superar “la crisis económica” es posible y es el sector agropecuario el que tiene potencial de generar $us 1.000 millones, siempre y cuando el Gobierno proporcione las condiciones necesarias a través de la biotecnología, seguridad jurídica, apertura de mercados y lucha contra el contrabando. Aún no hay una nueva fecha para debatir esta situación que, de ser un anhelo de los productores, pasó a ser una necesidad urgente por la caída de la producción de granos.

– Bolivia está a punto de tener la deuda soberana más riesgosa de América Latina

Un golpe de Estado fallido, una crisis monetaria, huelgas y escasez de combustible han convertido a los bonos de Bolivia en un nuevo contendiente para el título de la deuda soberana más riesgosa de América Latina. El rendimiento extra que exigen los inversionistas para mantener sus bonos frente a bonos similares del Tesoro de Estados Unidos ha subido alrededor de 21 puntos porcentuales desde 17 puntos en marzo, según datos de JPMorgan. El diferencial supera ahora al de los morosos en serie Ecuador y Argentina en al menos 553 puntos básicos. Solo Venezuela está en peor situación en la región. “Es difícil encontrar un faro de luz”, dijo Jim Craige, responsable de mercados emergentes de Stone Harbor Investment Partners.

– Condiciones extremas: Hacinamiento carcelario aumenta en 73% de 2022 a julio de 2024

La población carcelaria del país aumentó en dos años y medio en 73%, al pasar de 18.000 internos en la gestión 2022 a 31.105 a julio de 2024, lo que constituye una clara vulneración a los derechos humanos y derechos fundamentales de los privados de libertad, de acuerdo con organismos de derechos humanos. “Hoy tenemos 31.105 privados de libertad, en enero de 2022 teníamos 18.000, prácticamente en 13.000 se ha incrementado en el último tiempo y esto amerita hacer un análisis sobre la justicia”, dijo Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario. El hacinamiento carcelario facilita la propagación de enfermedades; aumenta la violencia al generar tensiones y aumenta los problemas de salud mental.

– Se amplía por dos semanas la campaña de vacunación contra la influenza estacional

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, informó este miércoles la ampliación de la Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional por dos semanas más, hasta el 16 de agosto, disponiendo de las dosis para todos los grupos de edad, luego de un análisis de las condiciones climáticas y cobertura de inmunización que hasta la fecha alcanzó a más de 1,3 millones de dosis aplicadas. “Hemos logrado avanzar cerca del 74% en la administración de las dosis; sin embargo, todavía tendremos estas dos semanas adicionales, que de acuerdo con las condiciones climáticas se ha determinado, a través de este instructivo, ampliar la vacunación contra la influenza, que no va a discriminar ningún grupo etario”, señaló.

– La OEA no logra aprobar resolución para exigir transparencia al Gobierno de Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó en su intento de condenar el fraude electoral en Venezuela con 17 a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. Sin una mayoría especial, como exige el reglamento de la OEA, el proyecto contra Maduro fue rechazado, ya que se necesitaban 18 votos. Tras las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, se ha desatado un claro descontento entre venezolano, las denuncias de fraude han ido creciendo, con María Corina Machado afirmando tener pruebas suficientes para demostrar que Edmundo Gonzales es el verdadero ganador, obteniendo más del 70% de los votos. Esta situación ha generado una fuerte polémica y ha puesto en duda la transparencia del proceso electoral.