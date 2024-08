Conamype lamenta que el Gobierno no los haya convocado al diálogo nacional, advierten asumir medidas de presión

El sector señala que el 50% de sus unidades productivas están paralizadas y el 30% tuvo que cerrar, por los actuales problemas que atraviesan, como el encarecimiento de dólares.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

La dirigente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas de Bolivia (Conamype), Helen Rivero, lamentó este viernes que las autoridades del Gobierno central no los haya convocado al diálogo nacional, fijado para el miércoles 14 de agosto, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, donde se prevé evaluar la situación económica que atraviesa el país. Advirtió que su sector está en emergencia por el encarecimiento de dólares, no descartan realizar movilizaciones la siguiente semana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estamos en estado de emergencia, ya que no hemos sido convocados a la reunión que se realizará el miércoles 14 de agosto, que está convocando el presidente Luis Arce, en la Casa Grande del Pueblo, hasta hoy no ha llegado ninguna invitación. Por eso, vamos a evaluar qué medidas radicales se van a tomar el lunes”, afirmó la representante, tras ser consultada sobre si participarán del diálogo nacional que sostendrán el presidente Arce, ministros de Estado y el empresariado nacional.

Ante la no invitación a la fecha, consideró que es una muestra de que se los hace “a un lado”, cuando es el momento en el que se los debe escuchar, porque son los más afectados y debido a eso no están pagando sus deudas a las entidades financieras. Mencionó que a diario sus afiliados y los que no pertenecen a la Conamype se van a quejar, porque están preocupados debido a que muchos de ellos están paralizando sus unidades productivas y otros tuvieron que cerrar.

También puede leer: Crisis económica provoca la articulación de seis sectores, advierten con salir a las calles

“Necesitamos que el Gobierno emita de manera urgente una medida, porque por falta de ingresos no podemos pagar nuestras deudas, no podemos pagar a impuestos, si no nos escuchan, lo “Hecho en Bolivia” va a desaparecer, ya que el 50% de las unidades productivas están paralizadas y un 30% han cerrado”, advirtió Rivero.

En días pasados, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que el miércoles 14 de agosto a las 16:00 se llevará a cabo el primer encuentro nacional, para conversar sobre el tipo de cambio del dólar que rige en el país, pero también otros temas que son urgentes de resolver, como la escasez del combustible y el encarecimiento de diferentes productos.