El TSE define que el 1 de diciembre serán las judiciales y da una semana más para suspender las primarias

Los vocales de la Sala Plena del TSE. Foto: Unitel

TSE convoca a elecciones judiciales para el 1 de diciembre; Gabinete Social pide control de las divisas de las exportaciones para garantizar la circulación del dólar; y, Cepal prevé crecimiento de 1,7 % para Bolivia este 2024. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE convoca a elecciones judiciales para el 1 de diciembre

“La Sala Plena en el curso del día ha considerado la respuesta que nos ha remitido la vicepresidencia del Estado y ha adoptado la resolución 264, por la cual se convoca a elecciones judiciales para el 1 de diciembre del presente año”, informó el presidente el Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel. La semana pasada, la Vicepresidencia del Estado remitió la lista con los 139 postulantes preseleccionados. Sin embargo, el TSE observó la ausencia de candidatas mujeres para el TCP en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, por lo que solicitó una explicación. En ese contexto, Hassenteufel señaló que se aprobó el calendario electoral y después de ocho días, se llevará a cabo el empadronamiento masivo.

– TSE amplía una semana más el plazo para que el Senado apruebe la suspensión de las primarias

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendió por una semana más el plazo para que el Senado apruebe la ley de suspensión de las elecciones primarias. Sin embargo, el presidente de la entidad, Óscar Hassenteufel, advirtió sobre la complejidad de gestionar tres procesos electorales simultáneamente: las elecciones judiciales, el referendo propuesto, y las primarias. “Creo que podemos esperar hasta la próxima semana, no veo necesario darnos solo dos días de plazo (puesto que vencía el 16 de agosto). En la parte técnica, no tenemos problemas para llevar adelante dos procesos electorales, pero nuestra preocupación es que son dos procesos distintos; una elección primaria es política y una judicial no debe estar contaminada”, afirmó.

– Gabinete Social pide control de las divisas de las exportaciones para garantizar la circulación del dólar

Terminado el Gabinete social, reunido este martes, Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, en representación de los sectores sociales, fue el encargado de dar a conocer las conclusiones. Entre ellas, que exista un control de las divisas de las exportaciones para garantizar la circulación del dólar; que existan incentivos en cuanto al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), y se controlen el agio y la especulación. Indicó que las medidas que está tomando el Gobierno, son medidas que paliarán las situaciones que viven tanto los empresarios como los productores. “Para que eso entre al Banco Central, entre al Estado boliviano yse pueda garantizar la circulación del dólar”, manifestó Huarachi.

– Reunión ‘fructífera’; Montenegro y gobernadores definen acciones contra la crisis

Luego de su reunión con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, seis de los nueve gobernadores concretaron varios puntos para hacer frente a la crisis que atraviesan las regiones. Entre ellos, según mencionó el ministro, están la evaluación sobre un fondo de activación, el trabajo conjunto para mejorar los ingresos económicos regionales “a través de un control más efectivo del pago de las regalías” y la reprogramación de las deudas de las gobernaciones con el Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR), que cuenta con una resolución biministerial entre las carteras de Planificación y Economía para su aplicación. Relievó el encuentro y la predisposición de las autoridades en atender las necesidades de las regiones.

– Conforman gabinete agropecuario y anuncian reunión del agro con Arce para el sábado 17

Luego de la reunión entre los afiliados a la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que se realizó este martes, en una de las conclusiones se determinó conformar un gabinete agropecuario que se reunirá este sábado 17 de agosto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el que también estará presente el presidente Luis Arce. “Se determinó hacer una especie de gabinete agropecuario extraordinario, por la importancia que tiene la producción agropecuaria para el país, para la seguridad con soberanía alimentaria, por tanto, este sábado estará acá nuestro presidente (Luis Arce) en una reunión con todos los sectores”, anticipó.

– Foro en La Paz rechaza someter a referéndum el tema de la subvención y plantea reajustar cantidad de parlamentarios

El Foro «Paz, crisis y desarrollo», encabezado por la Alcaldía de La Paz, ha fijado una posición sobre temas de la coyuntura política y económica en el país, como la subvención a los carburantes y la redistribución de escaños parlamentarios. Según el alcalde Iván Arias, los participantes del foro coincidieron en rechazar a la posibilidad de que el tema de la subvención a los carburantes sea sometido a un referéndum, como lo propuso el presidente Luis Arce. Arias explicó que definirla es una atribución del Gobierno. La propuesta del foro consiste en eliminar la subvención de carburantes en los sectores de minería, agroindustria y forestal, además de facilitarles la importación directa de combustible.

– Diputado Cuéllar afirma que no lo «callarán» y que seguirá denunciando hechos de corrupción

Luego de ser aprehendido por uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y ser trasladado a la Unidad Anticorrupción para que declare ante la fiscal Yolanda Aguilera, por no presentarse las anteriores citaciones que emitió el Ministerio Público de Santa Cruz, el diputado arcista Rolando Cuéllar afirmó que no lo callarán con un proceso penal, por tanto, seguirá denunciando hechos de corrupción. “Hemos apelado y todavía irá a una sala sorteada, nosotros vamos a seguir buscando todos los mecanismos, este diputado nacional no será callado por una acción de privacidad anticonstitucional. Vamos a seguir trabajando y fiscalizando y no nos va a parar esta audiencia que se llevó a cabo”, manifestó.

– Cepal prevé crecimiento de 1,7 % para Bolivia este 2024

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó este martes a la baja su previsión de crecimiento para la región este año y lo fijó en el 1,8 %, tres décimas menos que el 2,1 % previsto en pasado mayo. Para Bolivia se prevé un crecimiento de 1,7 %. Para 2025, el organismo de la ONU, con sede en Santiago, espera un crecimiento regional del 2,5 %, impulsado principalmente por los países sudamericanos, según el ‘Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024: Trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo’, publicado este martes. Entre 2015 y 2024, la tasa promedio de crecimiento del producto interior bruto (PIB) regional fue del 0,9 %, de acuerdo con el reporte.

– Fiscalía solicitará arraigo y fianza de Bs 100 mil a jesuitas involucrados en casos de pederastia

La fiscalía demanda una fianza de Bs 100 mil para los sacerdotes jesuitas que, según las investigaciones, tenían conocimiento de los actos de violación cometidos por el padre Alfonso Mestre. Estos religiosos están siendo investigados por complicidad en los crímenes de pederastia. La fiscal Verónica Miranda informó que ya se presentó la imputación correspondiente y están a la espera de la audiencia. Entre las medidas solicitadas se incluye el arraigo de los sacerdotes, impidiéndoles salir del país, además de la fianza. «Las denuncias también apuntan a los padres Pedrajas, Roma y otros. En su momento, estas denuncias no prosperaron, el procedimiento que adoptaban era cerrar los casos para evitar que fueran reportados», explicó.

– Un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre militares y presuntos contrabandistas

El Comando Departamental de la Policía en Oruro, informó este martes a través de un reporte sobre un hecho de enfrentamiento entre militares y presuntos contrabandistas, del mismo una persona habría resultado muerta, y otra herida. Según el informe, efectivos policiales se habrían constituido al hospital de Huayllamarca del departamento de Oruro, para verificar la información sobre una persona fallecida, logrando entrevistar al médico de guardia del nosocomio. “Llegando al lugar se tomó contacto con la Dra. Tania quien refiere que en inmediaciones de la población de Chojñuma había un vehículo tipo vagoneta que estaría tratando de auxiliar a una persona fallecida por impacto de proyectil de arma de fuego”, señala el reporte.