Los cívicos rechazan referéndum y los choferes advierten que sin subvención de carburantes habrá incremento de precios

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Seis de los nueve líderes cívicos del país participaron en la reunión. Foto: Hora 10 Digital

eju.tv

Boris Bueno Camacho

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cívicos del país rechazan el referéndum propuesto por Arce y le piden cambiar el modelo económico; Choferes consideran que no es momento de suspender la subvención a los carburantes porque se encarecería todo; y, “Andrónico tiene que ser claro y transparente”: arcistas exigen al Senado tratar la suspensión de las elecciones primarias. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Cívicos del país rechazan el referéndum propuesto por Arce y le piden cambiar el modelo económico

A través de un pronunciamiento, el movimiento cívico nacional expresó su rechazo al referéndum propuesto por el presidente Luis Arce a quien le demandaron además cambiar el modelo económico, ya que el actual estaría llevando al país al “desastre”. En el documento aprobado, cuestionaron la consulta que se pretende realizar sobre si se debe mantener o no la subvención a los carburantes, debido a que consideran que eso es una competencia privativa del Gobierno. Sobre la definición de los escaños parlamentarios, los cívicos del país recordaron que la Constitución Política del Estado y la Ley 026, de Régimen Electoral, establecen “claramente” la composición y forma de distribución.

– Choferes consideran que no es momento de suspender la subvención a los carburantes porque se encarecería todo

Si se elimina la subvención a los combustibles se ocasionará el incremento de los precios de todos los productos, aseguró este viernes el ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez. “No es momento de levantar está medida (la subvención) porque eso va a afectar al pueblo, va a elevar todas las cosas. Ahora ya está subiendo y nunca más va a bajar los precios, sobre eso, va a seguir incrementando”, afirmó . La postura surge un día después que el presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, demandara suspender la subvención porque ya es “insostenible”. Según Gómez, la consulta anunciada por Arce, sobre esta temática, debía haber sido socializada antes con su sector.

– Falta de dólares preocupa a gremiales y Mypes dan 72 horas a Arce para frenar la especulación

La fluctuación en el precio del dólar puso en alerta a diferentes sectores productivos del país. Exigen una solución definitiva al precio de la divisa norteamericana, que desde hace varias semanas dejó de cambiarse a 6,96 bolivianos. El vicepresidente de la Federación de las Micro y Pequeñas Empresas (Fedemype) de Santa Cruz, Ismael Quispe, dio un plazo de 72 horas al Gobierno para que frene la especulación del precio del dólar. De lo contrario, anunció que el lunes comenzarán las protestas. “Si existe una ley que prohíba la venta ilegal de dólar de una vez haga cumplir esa ley y deje de ahorcarnos con este tema. Queremos darle al Gobierno un plazo de 72 horas para que baje y proponga soluciones a nuestro gremio”, advirtió Quispe.

– Bloqueo en San Julián ocasionó una pérdida de Bs 10 millones a Vías Bolivia

En casi dos semanas de bloqueo en San Julián, Santa Cruz, por pobladores que demandan el uso de biotecnología, se ocasionó una pérdida de más de Bs 10 millones a la estatal Vías Bolivia por concepto del cobro de peajes. “En 12 días de bloqueo en San Julián hemos perdido a través de Vías Bolivia más de 10 millones de bolivianos, eso ya no se va a recuperar”, lamentó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño. Después de una larga reunión que duró más de 15 horas, los productores de San Julián, Cuatro Cañadas y campesinos interculturales determinaron levantar este viernes sus medidas de presión tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. Pese al acuerdo, el bloqueo continúa.

– “Andrónico tiene que ser claro y transparente”: arcistas exigen al Senado tratar la suspensión de las elecciones primarias

El proyecto de ley de suspensión de elecciones primarias aún no fue tratado por el pleno del Senado, el ala arcista en Diputados exige a Andrónico Rodríguez convocar a sesión para tratar y aprobar esta norma antes de cumplirse los plazos. “Andrónico tiene que ser claro y transparente hacia la población ya que se ha firmado un acuerdo en la reunión que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral, ese acuerdo fue ante la población” declaró el diputado arcista del MAS, Zacarías Laura. Por su parte, el senador del MAS, Felix Ajpi, considera que el proyecto se está tratando bajo los plazos establecidos en la Cámara Alta y que la presidencia de este ente legislativo deberá convocar a sesión la siguiente semana para debatirlo.

– Vocal del TSE revela que Morales aceptó suspender las primarias

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, reveló que Evo Morales aceptó la suspensión de las elecciones primarias con miras a los comicios generales de 2025. “Salió una noticia (ese 10 de julio) que decía ‘Evo Morales abandonó la reunión’. No abandonó, él estuvo hasta el final; estuvo sentado a este lado (indica su lado derecho) a este lado (señala su lado izquierdo) estaba Carlos Mesa, Zvonko (Matkovic), etcétera. Él estuvo hasta el final, se redactó el documento en borrador y en limpio y estuvo de acuerdo”, afirmó Gutiérrez. En el documento se consignó que los asistentes, de manera unánime, pedían a la Asamblea Legislativa aprobar una ley que suspenda las Elecciones Primarias para la gestión 2024.

– Diputado opositor cree que el Gobierno generó una especulación en RR.SS. para bajar precio del dólar en el mercado negro

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, afirmó este viernes que el gobierno de Luis Arce generó, a través de sus guerreros digitales, una especulación para bajar la cotización del dólar, cuando en realidad no se encuentra la divisa norteamericana a un precio menor a Bs 12. “Es la estrategia envolvente a la que nos tiene acostumbrados el gobierno de Luis Arce con sus guerreros digitales en las redes sociales, están sacando (información de) que el dólar ha bajado, pero cuando vamos a buscar (…) no hay dólares. Sabemos que en el mercado negro lo venden a 12 o 13 bolivianos. Me parece que el Gobierno una vez más pretende engañar a la ciudadanía”, declaró Astorga a este medio.

– Industria farmacéutica plantea arancel cero para importar insumos y producir medicamentos

La industria farmacéutica boliviana plantea al Gobierno emitir una norma que defina el arancel cero para la importación de insumos y puedan fabricar medicamentos y, de esa manera, reducir los costos que les representa el adquirir esos productos que se encarecieron en el mercado externo. El gerente general de Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), Josip Lino, recordó que, en 2020, en plena época del COVID-19, ya se determinó la medida y coadyuvó a este sector para acceder a medicamentos para afrontar la crisis sanitaria. “Lo que coadyuvaría en alguna medida al sector a contener los precios elevados que cancelan por la importación de materias primas e insumos”, indicó Lino, según una nota de prensa.

– El precio del kilo de pollo registra un incremento en mercados del eje troncal

El precio del kilo de pollo registra un incremento en mercados del eje troncal. Comerciantes consideran que la falta de diésel es uno de los problemas, ya que los camiones no logran transportar con normalidad el alimento hasta los centros de abasto. En Santa Cruz, el precio del kilo de pollo subió a Bs 15.50, lo que la semana pasada costó hasta Bs 13 y Bs 13.50, en el mercado 4 de Noviembre. El kilo de presas, la pierna en Bs 18 y el pecho en Bs 20. “Dicen que no está llegando por la falta de diésel”, dijo una de las comerciantes. Otra vendedora reveló que la semana tuvo un feriado y espera ese sea el motivo por la baja de la venta, aunque señalan que ya hay una baja de comercialización desde hace varios días.

– Santa Cruz registra 23 incendios forestales activos en diez municipios

La Gobernación de Santa Cruz mediante el sistema de alerta temprana, reportó que hasta este viernes se registran 23 incendios forestales activos en 10 municipios del departamento y 8 municipios declarados en desastre. “Informamos de acuerdo con el reporte del sistema de alerta temprana, que se registra 8 municipios declarados en desastre por sequía e incendios forestales y 23 incendios forestales activos en 10 municipios”, señaló Jhonny Rojas, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). Los municipios, afectados por los incendios son: San Antonio Lomerío, San Javier, Roboré, San Rafael, San Matías, Puerto Quijarro, San José, San Ignacio, Concepción, y Urubichán.