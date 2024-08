Morales responsabiliza al TSE si hay convulsión y el ente electoral defiende sus determinaciones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El senador Leonardo Loza lanzó advertencias al TSE. Foto: captura RKC

Carta de Evo a Lucho: usted está dispuesto a destruir todo este legado, por una venganza personal; el evismo culpa al Gobierno y al TSE de 'lo que pueda ocurrir' si no supervisa su congreso; y, productores proponen biotecnología regionalizada y acortar plazos para el uso de semillas transgénicas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El evismo culpa al Gobierno y al TSE de ‘lo que pueda ocurrir’ si no supervisa su congreso

El senador de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza culpó este lunes al Gobierno y al Órgano Electoral “por lo que pueda ocurrir” si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no supervisa el congreso fijado para el 3 de septiembre en Cochabamba. “Serán responsables el gobierno central y el Órgano Electoral de lo que pueda ocurrir y venir en nuestro país”, dijo el legislador formado bajo el ala política del líder del MAS, Evo Morales. Así, Loza volvió a criticar la decisión del TSE que definió no supervisar su congreso por el incumplimiento del artículo 13 de su estatuto, que manda que la convocatoria debe contar con el consenso previo con las organizaciones sociales “matrices” de ese partido.

– Vocal aclara que decisiones del TSE no se sujetan a ninguna presión política

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, aclaró este martes que las decisiones del Órgano Electoral no se sujetan a ninguna presión política, que se enmarcan en la Constitución Política del Estado (CPE). “Las decisiones del Órgano Electoral no se sujetan a ninguna presión política, vengan de donde vengan. Nuestras decisiones son firmes, son decisiones de hierro que están en estricto apego a la Constitución Política del Estado y las leyes”, aseguró en contacto con la prensa. La declaración del vocal se dio tras las amenazas del expresidente Evo Morales con asumir medidas de presión por el rechazo del ente electoral a supervisar el congreso convocado en Villa Tunari, para el 3 de septiembre.

– Carta de Evo a Lucho: usted está dispuesto a destruir todo este legado, por una venganza personal

Evo Morales ha publicado este martes una carta donde responde al presidente Luis Arce, quien lo culpó por la falta de dólares y diésel que atraviesa Bolivia. En un texto de cuatro hojas, Morales acusó a Arce de emprender una “venganza personal” y “traición” que pone en riesgo el legado de la nacionalización y contradice sus propias afirmaciones de cuando era ministro. Además, le exhortó a gobernar sin poner excusas y mostrar resutados. Morales respondió a un discurso de Arce, donde el mandatario aseveró que Evo se había equivocado con su política de hidrocarburos, al no haber podido reponer el gas que se estaba consumiendo. Evo le recordó a Arce que era su ministro de Economía y cabeza del gabinete económico.

– Referendo: Huaytari espera que decisión de enviar preguntas al TCP no cause ‘chispas’ a nivel político

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, se refirió al hecho de que el Gobierno haya enviado las preguntas del referendo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sin antes validar las correcciones con el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Espera que con esta determinación no se generen más “chispas” a nivel político. “Espero que esto no cause ciertas chispas a nivel legislativo y otras instancias”, dijo Huaytari a tiempo de alertar que habrá observaciones de políticos contra el procedimiento que determinó el Gobierno. El Gobierno envió las preguntas al TCP y le pidió pronunciarse antes del sábado, porque de pasarse ese plazo ya no se podrá realizar el referendo el 1 de diciembre junto a las Elecciones Judiciales.

– Exministra Lizárraga afirma que Murillo era capaz de “plantar” pruebas en contra de personas que le “estorbaban”

La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga afirmó que Arturo Murillo, exministro de Gobierno, en la gestión de Jeanine Áñez, era capaz de “plantar” pruebas en contra de personas que le “estorbaban”, para conseguir sus fines. Comentó que cuando ella ejercía su cargo, mostró los ambientes de la Casa del Pueblo, donde trabajó, el expresidente Evo Morales; y que en esa ocasión Murillo le reclamó por qué había mostrado los ambientes, sin antes no haber “implantado” pruebas. “Cuando yo enseñe estos ambientes, Arturo Murillo me llamó por teléfono y me dijo por qué había mostrado esos ambientes, sin antes plantarle cocaína a Evo Morales. Se tenía que aprovechar esas circunstancias para plantar cocaína, me dijo.

– “No es culpa de las caseras”: Doria Medina responsabiliza al Gobierno por la subida de precios

El empresario y político boliviano Samuel Doria Medina respondió este martes a las declaraciones del presidente Luis Arce, quien había señalado a los comerciantes como responsables del incremento de precios en los alimentos. Doria Medina aseguró que la verdadera causa de la inflación no radica en los mercados, sino en la gestión económica del Gobierno. “El presidente culpa a las vendedoras de los mercados del alza de precios. Olvida una lección económica básica: cuando una moneda se devalúa respecto del dólar, pierde capacidad de compra. Por tanto, los precios suben. No es culpa de las caseras, que se protegen subiendo precios, sino del gobierno, que no cumple su obligación de resolver los problemas”, expresó.

– Productores proponen biotecnología regionalizada y acortar plazos para el uso de semillas transgénicas

Pese a que no hay resultados concretos de las reuniones que llevan adelante los productores y el Gobierno en torno al uso de biotecnología, desde el sector productivo exteriorizaron las propuestas que vienen siendo puestas sobre la mesa de análisis como el abreviar procedimientos para el uso de semillas mejoradas en soya, además del cultivo de maíz en los departamentos de Santa Cruz y Beni, además de algunas regiones de Tarija y Chuquisaca. Así lo reflejó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, al referir que los ministros se comprometieron a evaluar estos escenarios con miras a dar viabilidad al uso de semillas transgénicas en el medio plazo. En lo que respecta al maíz, Farah apuntó a una “ley sectorizada por departamentos”.

– Persisten las filas por arroz en agencias de Emapa ante el incremento del precio en los mercados

Ante el incremento del precio del arroz en los mercados de abasto de las ciudades de La Paz y El Alto, las familias tuvieron que recurrir a las agencias de Emapa para buscar el producto, sin embargo, este artículo de primera necesidad se agota a primeras horas del día, según el testimonio de las personas. “Acabo de llegar y me dicen que no hay arroz. Yo estoy llegando de una zona alejada ahora me tengo que ir sin comprarlo”, dijo una persona que llegó al supermercado de Emapa, en la zona Caluyo, de esa urbe. En esta agencia de distribución cerca al mediodía de este martes ya no estaba a disposición. Se conoce que un camión descargó noche antes y el arroz se agotó pasada las 9 de la mañana, según indican los administradores.

– AMB: En 2025, nueve municipios capitales más El Alto recibirán Bs 128,9 millones menos por el IDH

Según las estimaciones realizadas por la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), las nueve ciudades capitales de los nueve departamentos, incluida la ciudad de El Alto, recibirán Bs 128,9 millones menos por del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en 2025, es decir, caerá en un 17,59% a comparación de esta gestión. “La segunda fuente de financiamiento es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en esa fuente hay una disminución porcentual de 17,56% de 734 millones de bolivianos que era el techo presupuestario para esta gestión, a 605 millones de bolivianos para el próximo año, es decir 128,9 millones de bolivianos”, informó a la ANF el director ejecutivo de la AMB, Alfonso Lema.

Cinco exdirectores y un exsíndico del Banco Fassil son condenados a tres años de prisión

Cinco exdirectores y un exsíndico del intervenido Banco Fassil fueron condenados a tres años de prisión por el delito de organización criminal. Los acusados cumplirán su sentencia en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. El juez 15avo de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa Mendoza, dictó condena contra los exdirectores Martín Wille Engelmann, Álvaro Velasco Bruno, Diego Chain Novillo, Estefanía Roca Suárez y Jorge Chaín Justiniano, además del síndico Alexander Franz Heinrich Wille Hauke. El Banco Fassil fue intervenido el 26 de abril de 2023 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) debido a seis abonos por encima del límite establecido (overlimit) a una joven de 18 años por Bs 28.208.879.