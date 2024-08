Senador evista afirma que el Gobierno quiere «imponer» un referéndum al enviar las preguntas reformuladas al TCP 

El legislador del MAS afirmó que el Gobierno no cumple con la norma, porque están “desesperados” y que “intentan imponer por la fuerza” preguntas remitiendo al TCP,

eju.tv / Video: Cámara de Senadores

Lidia Mamani / La Paz

El subjefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), el senador evista William Torrez, cuestionó este martes al Órgano Ejecutivo por el envío directo de las preguntas reformuladas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) e indicó que no se da cumplimiento a la Ley 026, del Sistema Electoral y que las consultas replanteadas debían volver al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para una nueva revisión y ver si cumplen el requisito técnico.

«Las preguntas deben ser devueltas al Tribunal Supremo Electoral para que vuelva a hacer ese trabajo de revisión y ver que efectivamente cumpla los requisitos de precisión y transparencia. Lo que se busca es imponer un referéndum, primero por la vía de una consulta inconstitucional de las preguntas a un TCP autoprorrogado y luego omitir lo que establece el artículo 411 de la Constitución Política del Estado (CPE), para intentar consumar dicha consulta popular pasando por alto a la Asamblea”, observó el legislador.

En ese contexto, señaló que el artículo 18 de la Ley 026 exige que el TSE desarrolle un trabajo de revisión para establecer si efectivamente las preguntas formuladas no tienen ningún óbice para ser planteadas en el referéndum. En todo caso, en ese trabajo, el TSE lo que hizo fue observar las cuatro preguntas y una la descartó de manera definitiva, lo que correspondía era que se vuelva a enviar las tres preguntas replanteadas.

“Pero, ahora nos enteramos que el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia (Iván Lima) los remitió al TCP, eso no es correcto, lo que tiene que hacerse es cumplir con lo que establece la Ley del Sistema Electoral, es decir, que esas preguntas deben volver al TSE para que nuevamente esta instancia someta ese trabajo de revisión y elevar un nuevo informe para ver si realmente se adecuan a las exigencias de la norma electoral”, insistió.

En su criterio, es algo que no se cumplió porque el Gobierno está “desesperado” y que “intentan imponer por la fuerza” preguntas remitiendo al TCP, cuando se sabe que esa instancia judicial no cuenta con magistrados constitucionales, ya que sus funciones cesaron en diciembre pasado, algo que no genera legitimidad en sus fallos que emiten. Agregó que con esa actitud, en vez de generar soluciones, traerá más problemas.