El gobierno se abre a una auditoría del Censo 2024 y Santa Cruz en pleno prepara un informe para refutar los datos

El censo está en entredicho porque varios sectores no creen en los resultados. Foto: El País

El Gobierno propone una auditoría ante dudas sobre el Censo; ; concluye el periodo de empadronamiento; las largas filas y reclamos persisten; y, Arce no descarta aplicar la «entrega obligatoria de divisas» ante una necesidad máxima de la economía. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El Gobierno propone una auditoría ante dudas sobre el Censo

Ante las dudas y críticas que han surgido desde diferentes regiones por los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2024, el Gobierno Nacional sugiere realizar una auditoría a todo el proceso censal. Argumenta que las diferencias entre las proyecciones de crecimiento y los datos reales del Censo, obedecen a factores como la tasa de mortandad y la migración. El viceministro de Planificación y Coordinación, David Huachalla, aseguró que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha trabajado en un alto grado de tecnificación, y que el dato que se ha brindado es confiable, por ello, es que dicha institución se está abriendo a la posibilidad de llevar adelante un proceso de revisión.

– Una comisión técnica elabora un informe para refutar los datos del Censo presentados por el INE

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno convocó a especialistas en demografía de la universidad para que trabajen con técnicos de la Alcaldía y la Gobernación para elaborar un informe que refute los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda presentados por el INE. Se espera avanzar el trabajo hasta el lunes y presentar los datos finales en la Asamblea de la Cruceñidad prevista para el martes 3 de septiembre. Al equipo de trabajo también se sumaron los técnicos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra así como los expertos de la Gobernación. “Recabará datos reales de nacidos vivos, decesos y otros datos, así como otros informes importantes para conocer la proyección real del crecimiento poblacional”, explicó.

– Concluye el periodo de empadronamiento; las largas filas y reclamos persisten

Pese a que el plazo para el empadronamiento fue ampliado hasta este sábado a las 18:00 largas colas se mantenían; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ratificó el compromiso de dar continuidad al proceso y registrar hasta la última persona que esté formada en las diferentes filas. En Santa Cruz, el Tribunal Electoral Departamental (TED) señaló que se cerraron varios megacentros de empadronamiento a las 18:00 con personas al interior. En Cochabamba se habilitaron 26 puntos para el empadronamiento. A las 20:00 había personas en el centro habilitado en inmediaciones de la plaza Colón. En La Paz, también cerraron a las 18:00. El punto de registro que estuvo instalado en el Sereci trabajaba a puertas cerradas hasta las 20:00.

– Confirman todas las observaciones, Ejecutivo incumplió procedimientos

Independientemente de la situación de los actuales miembros del TCP, el Ejecutivo no cumplió con devolver al TSE el texto con las preguntas reformuladas, para el referendo que plantea el Gobierno. Opositores reiteran que las actuales cabezas de la justicia permanecen ejerciendo funciones de forma ilegal, por lo que toda determinación a ser asumida carece de legitimidad. Afirman que un TCP “autoprorrogado”, le cortó la cabeza al referendo planteado por el Gobierno. Los opositores señalan que esta determinación dio la razón a todos los cuestionamientos expresados sobre esta acción; sin embargo, reiteran que magistrados “autoprorrogados” no tienen legitimidad para pronunciarse sobre el tema.

– ¿Buscará Arce la reelección? ‘Yo no decido eso, lo deciden las organizaciones’

El presidente Luis Arce dejó en manos de las organizaciones de la decisión de buscar la reelección en los comicios generales previstos para agosto de 2025. Consultado sobre si irá a la reelección, el mandatario respondió: “Yo no decido eso, lo deciden las organizaciones sociales. Esa es otra de nuestras diferencias con Evo”. “A ver, ahí está la segunda diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con caprichos de repostulación. Eso tiene que ser internamente analizado, viendo el beneficio para el pueblo boliviano y por supuesto, para el MAS”, replicó Arce. ¿Usted en lo personal es de convicción antireeleccionista? “Pienso que la reelección no puede estar vinculada a los caprichos de una persona”, respondió.

– Evo arremete nuevamente contra Arce e insiste con sus ofertas electorales

El expresidente Evo Morales visitó este sábado distintas poblaciones del departamento de Santa Cruz, donde participó de ampliados y reuniones del Movimiento Al socialismo (MAS) en las que dijo que está habilitado para ser candidato en 2025 y lanzó ofertas electorales, esta vez la implementación de la biotecnología para competir con otros países en la exportación de productos agropecuarios. “Nos quitan la educación, nos quitan la salud, esas son las diferencias que tenemos con este gobierno, sin trabajo, por Dios, sin trabajo, nos quitan el trabajo”, dijo Morales en ampliado del MAS en San Julián. Mientras que en la población de Los Tajibos criticó el manejo del litio y aseguró que fue un fracaso la planificación de la extracción directa.

– El Gobierno advierte: Panificador que suba el precio del pan, será procesado

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, advirtió este sábado que no existe autorización para el incremento del precio del pan de batalla, por lo que panificador que venda el alimento por encima de Bs 0,50 será pasible a una acción penal. La autoridad recordó que está en vigencia un convenio entre el Gobierno y la Confederación de Panificadores Artesanos de Bolivia que garantiza el precio y el peso del pan batalla: Bs 0,50 y 60 gramos respectivamente. Silva dijo que, ante de las denuncias de que el pan de batalla se comercializa a Bs 0,60 o a dos unidades por Bs 1,50, intensificaron los controles en tiendas y hornos. “Cualquier otro incremento amerita una acción penal”, puntualizó.

– Arce no descarta aplicar la «entrega obligatoria de divisas» ante una necesidad máxima de la economía

El presidente Luis Arce declaró que no descarta aplicar el mecanismo de «entrega obligatoria de divisas» al Banco Central, como existía en el pasado, ante una necesidad máxima de la economía y manifestó que ha planteado esta opción a los empresarios, sugiriéndoles organizarse en un comité de divisas. Arce aclaró que el gobierno central nunca propuso el control de divisas, sino que fue una propuesta de la COB. “Si la economía así lo amerita, podríamos aplicar la entrega obligatoria de divisas, que es muy diferente al control de divisas. El control de divisas implica un control estatal. Yo no creo que esta sea una salida, como se lo expliqué a los empresarios, y es por eso que nunca lo hicimos», manifestó.

– ABT denuncia a juez por dar libertad irrestricta a incendiarios de Guarayos

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) denunció públicamente al juez cautelar de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, por otorgar libertad irrestricta a tres acusados de causar incendios en ese municipio, que fueron encontrados en flagrancia. “El juez Dr. Roberto Cruz Hurtado, otorgó libertad irrestricta para los sindicados, desestimando las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público”, señala una nota de prensa. Las pruebas estaban basadas en un informe de la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial (UMIG), respecto al lugar de origen de la quema, así como los 4.000 litros de combustible distribuidos en 17 turriles que se encontraban en posesión de los sindicados.

– Defensa Civil reporta 56 incendios activos en 18 municipios de Santa Cruz, Beni y Pando

El Viceministerio de Defensa Civil informó este sábado que actualmente hay 56 incendios activos en 18 municipios de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. En respuesta a la emergencia, 538 bomberos forestales de las Fuerzas Armadas están trabajando en la extinción de los incendios y en la gestión de los focos de fuego. El viceministro Juan Carlos Calvimontes aclaró que no todos son incendios forestales, sino que también hay chaqueos y quemas de pastizales en propiedades ganaderas. Entre el viernes y el sábado, se logró la extinción de dos incendios forestales, uno en la localidad de Alta Gracia en el municipio Filadelfia, Pando, y el otro en la comunidad de Sapoco en el municipio San Javier, Santa Cruz, indicó el viceministro.