El gobierno se niega a declarar desastre nacional y presiona a la ALP para utilizar créditos en el combate al fuego

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los incendios no dan tregua y la cooperación resulta insuficiente. Foto: Alcaldía de San Javier

Boris Bueno Camacho

Gobierno prefiere que la ALP apruebe créditos para atender los incendios a declarar desastre nacional; levantaron el bloqueo en Yucumo: Gobierno cede ante Interculturales y acuerda regionalizar la pausa ambiental; y, avizoran complicado panorama legal para Evo y le aconsejan dejar la reelección y cuidar su libertad. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno prefiere que la ALP apruebe créditos para atender los incendios a declarar desastre nacional

El viceministro de Defensa Social, Juan Carlos Calvimontes, fijó su posición sobre la demanda de declarar desastre nacional por los incendios, señalando su preferencia para que la Asamblea Legislativa libere créditos por 325 millones de dólares, necesarios para atender la emergencia por los incendios forestales. Calvimontes afirmó que la demanda de una declaratoria de desastre nacional está siendo politizada por el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y el jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho, a cuyas bancadas las acusó de bloquear la aprobación de 250 millones de dólares del BID y 75 millones de dólares de la CAF, ambos destinados a combatir incendios y otros eventos adversos en el país.

– Bosques quemados en la Amazonía boliviana traerán sequía y desertificación, habrá poca agua para la agropecuaria

Los incendios forestales que se registran en el territorio nacional y que acaban con los bosques, sobre todo en la amazonia boliviana, traerán sequía y desertificación, habrá poca agua para la ganadería y la agricultura, advirtió el investigador, Vincent Vos. “Los incendios con fines de deforestación, es un suicidio, lo que se está haciendo sin pensar. Seguro que para los que están quemando y tumbando los árboles, serán negociables esas tierras, para ganaderos y agricultores, pero sus efectos van en contra de ellos mismos. En el norte de Santa Cruz, tenemos grandes áreas totalmente degradadas y cada vez se acentuará la sequía, y habrá poca agua para estas actividades”, señaló el investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonia.

– Aprehenden a seis personas en la reserva Bajo Paraguá, en Santa Cruz, por provocar incendios

Seis personas fueron aprehendidas por presunta participación en quemas ilegales que provocaron incendios forestales en la reserva Bajo Paraguá, en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco y se espera que sean castigados con todo el rigor de la ley, informó este domingo el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. “Habíamos identificado personas que estaban con toda su maquinaria pesada, tenían combustible, lo más extraño es cómo consiguen semejante cantidad de combustible para hacer este tipo de situaciones. El sábado, a pesar de lo peligroso que era el lugar, se han detenido a seis personas”, reveló. Los aprehendidos son Rolando Y., Roberto C., Doroteo C., Cinfer Javier C., Isaac B. y Segundino A.

– Levantaron el bloqueo en Yucumo: Gobierno cede ante Interculturales y acuerda regionalizar la pausa ambiental

El ministro de MMAyA, Alan Lispenguer, afirmó que luego de una reunión con este sector se acordó modificar los decretos supremos 5203 y 5225, sobre sanciones a los chaqueadores y la pausa ambiental. El Gobierno cedió ante la organización de los Interculturales afines al MAS y se comprometió a modificar el contenido de los decretos supremos 5203 y 5225, en beneficio de ese sector, que levantó el bloqueo de caminos que inició el martes en la carretera que une La Paz con Beni. El acuerdo establece la disminución las sanciones contra los responsables de los chaqueos ilegales y la regionalización de la pausa ambiental, según las necesidades de ese sector. El viernes, se confirmó que en Bolivia ya se destruyeron más de 7 millones de hectáreas.

– Alarmante: Según el Senamhi, en Bolivia los focos de calor se duplicaron a 6.880 en un día

El reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que los focos de calor se aumentaron de manera alarmante, llegando a doblar su número de 3.911 a 6.885 en un solo día. Según los datos de Senamhi, el día de ayer sábado, Santa Cruz registraba 3.171 focos de calor y hasta el mediodía del domingo el número se incrementó a 4.760. En Beni, también aumentaron de 547 a 1.745 focos de calor, seguido de La Paz, que pasó de 175 focos de calor a 285. En menor grado se encuentra Pando, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca que presentan entre 10 a 30 focos de calor. El Senamhi da cuenta que existe una alerta naranja por precaución por los ascensos de los ríos en la Cuenca Alta del Río de La Paz.

– Informe de la CIDH cierra el debate: Evo Morales no puede ser candidato, afirma Iván Lima

El ex ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reelección indefinida es vinculante en Bolivia, afirmando que el debate sobre la postulación de Evo Morales está cerrado. Según Lima, este documento ratifica la Sentencia 1010, que establece que Morales no está habilitado para volver a postularse como candidato. Lima criticó a ciertos sectores, incluidos algunos abogados, por insistir en que Morales podría postularse nuevamente, calificando esas afirmaciones como engañosas. «Es momento de que algunos dejen de mentirle a la población», sostuvo, aclaró que el informe de la CIDH no es solo una opinión, sino una directriz que debe ser respetada por el país.

– Avizoran complicado panorama legal para Evo y le aconsejan dejar la reelección y cuidar su libertad

Dos analistas políticos anticipan un panorama legal complicado para el expresidente Evo Morales, debido a diversas denuncias que podrían cobrar fuerza en la medida en que insista en desestabilizar al gobierno buscando su rehabilitación como candidato presidencial. Por ello, le recomendaron abandonar dicha aspiración y concentrarse en preservar su libertad, en el ámbito nacional e internacional. El líder histórico de la «guerra del gas» de El Alto, Roberto de la Cruz, afirmó que el gobierno tiene información que compromete a Morales con actos de corrupción, sobre préstamos de Venezuela y acuerdos con petroleras transnacionales. “Es una señal de que Evo Morales, con seguridad, enfrentará un rosario de procesos penales», declaró.

– Bolivia logra superávit comercial de $us 51,4 millones en agosto

En agosto de 2024, el comercio exterior de Bolivia registró nuevamente un saldo comercial positivo, alcanzando los $us 51,4 millones, a pesar de factores internos y externos que provocaron una disminución del 5% en las exportaciones y del 25% en las importaciones en comparación con el mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese mes, el comercio exterior de Bolivia se vio perjudicado por bloqueos de carreteras, fenómenos naturales adversos y por la disminución de precios internacionales de algunos productos tradicionales. En agosto de 2024, las exportaciones nacionales alcanzaron $us 774,3 millones, con una variación negativa del 5%, respecto al mes anterior, que fue de $us 815,6 millones.

– Emapa reporta disminución en la demanda de arroz de 8.000 a 2.000 arroberas por día

La demanda de arroz en los supermercados de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se redujo de 8.000 a 2.500 arroberas por día, informó el gerente de la entidad, Franklin Flores. “Ha caído la demanda del arroz en sí. Si nosotros por día se comercializaba 7.000, 8.000 promedio, ahora comercializamos 2.000, 2.5000, ha caído totalmente la demanda”, aseguró. Atribuyó el hecho a que la población adquirió el producto en las ferias móviles que organiza el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en coordinación con el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria, con el fin de anular la reventa. Mientras en Emapa la arroba de arroz está en Bs 50,50, en el mercado se lo encuentra a un promedio de Bs 92,50.

– Sector oleaginoso demanda 90 millones de litros de diésel para la campaña 2024-2025

El sector oleaginoso se prepara para su próxima campaña de siembra y cosecha de verano, que se extenderá hasta abril de 2025, con una demanda urgente de al menos 90 millones de litros de diésel para garantizar sus operaciones. Así lo informó Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), quien subrayó la importancia de asegurar un suministro oportuno de combustible para mantener la producción. Para la campaña 2024-2025, se proyecta la siembra de 1,5 millones de hectáreas de soya y 200.000 hectáreas de maíz, con una producción estimada de 6 millones de toneladas de grano de soya y sus derivados. Este volumen es clave para el sector agroexportador boliviano.