“El viceministro dice que estoy haciendo política, son ellos los que hacen política con los incendios”, afirma el alcalde de San Ramón

En el caso de los autores de las quemas, indicó que “todos” queman y que eso se dio porque hubo una distribución de tierras a las comunidades de nueva creación y que estos tienen vocación forestal permanente.

eju.tv / Video: Radio Fides

Lidia Mamani / La Paz

El alcalde de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas, descartó este miércoles que sus lágrimas por los incendios forestales que se registran en su municipio y que ahora consume todo lo que hay en su paso, haya sido por “hacer política”, como lo calificó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Los sollozos de la autoridad municipal se registraron ayer durante los actos protocolares por el aniversario del departamento de Santa Cruz.

“No voy a permitir que el Gobierno me diga mentiroso, tengo descargo de las notas que hemos enviado a la Gobernación y luego a Defensa Civil, al que hemos exigido que se instaure del Comando de Incidencia del municipio, porque cuando tanto la alcaldía como la gobernación se declaran en emergencia es porque no se tiene la capacidad logística ni humana para hacerse cargo. Al parecer, este Gobierno tampoco lo tiene y de soberbio no quiere declarar desastre nacional para permitir que venga ayuda internacional”, lamentó la autoridad edil.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Incluso dijo que, el viceministro Calvimontes lo señala por hacer política, “son ellos los que hacen polìtica con los incendios, son ellos que en lugar de atender este desastre que tenemos, están cuidando su silla en La Paz de esas luchas encarnizadas que tienen con Evo Morales, mientras nosotros estamos acá con el humo y queriendo salvaguardar lo poco que queda de nuestra biodiversidad”.

También puede leer: Pese a incendios, viceministro le dijo al alcalde de San Rafael que “el satélite le reporta que no hay fuego”

Ante el sollozo que manifestó ayer, vez de un regocijo departamental, indicó que logró que bomberos de otros distritos departamentales manifiesten su ayuda y que en el transcurso de estos días se tendrá un cuerpo de bomberos de alrededor de 60 personas que ingresarán hasta el punto de fuego

“El viceministro de Defensa civil que no me diga mentiroso, porque es una situación compleja la que estamos viviendo, hay biocidio, etnocidio y ecocidio, es lo que estamos sufriendo los pueblos chiquitanos y nadie lo dice”, insistió. Mencionó que hasta les llegó una carta desde la Defensoría del Pueblo, cuando son los que están en primera línea de lucha contra el fuego.

Sobre los autores de las quemas, indicó que “todos” queman y que hubo distribución de tierras a las comunidades de nueva creación y estos tienen vocación forestal permanente, exconcesiones forestales y que no hay respeto a las disposiciones ni se toma en cuenta a los gobiernos municipales, porque ni siquiera les consultan sobre lo que van a hacer, sino hacen valer sus autorizaciones que la tienen “bajo el brazo”.