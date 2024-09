Iván Lima renuncia intempestivamente como ministro de Justicia; César Siles es posesionado en su lugar

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Iván Lima en su discurso de despedida del gabinete. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho

César Siles es posesionado por Luis Arce como nuevo ministro de Justicia; Morales suspende el bloqueo de caminos previsto para este 30 de septiembre; y, la CIDH considera que el TCP ya rectificó su posición sobre la reelección indefinida y no permite un tercer mandato. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– César Siles es posesionado por Luis Arce como nuevo ministro de Justicia

Este jueves por la noche, horas después de la renuncia de Iván Lima como ministro de Justicia, el presidente Luis Arce tomó juramento a César Siles como la nueva autoridad en esa cartera de Estado. Hasta hace unas horas, Siles ejercía como procurador del Estado en lugar de Wilfredo Chávez, a quien denunció penalmente por presuntas contrataciones irregulares. Pese a que se había convertido en una figura importante en esa institución del Estado, con la renuncia de Lima, Arce decidió moverlo para tenerlo como ministro de Justicia. Para la oposición, la renuncia de Lima es parte de una estrategia, pues consideran que en realidad lo que el Gobierno busca es que sea designado por decreto como el próximo fiscal general del Estado.

– Arce sobre renuncia de Lima: “Se va, pero transitoriamente”

Durante el discurso de posesión de César Siles como nuevo ministro de Justicia, el presidente Luis Arce lamentó el alejamiento de Iván Lima, aunque señaló que su alejamiento es “transitorio”. “Nosotros siempre lo vamos a tomar en cuenta. Usted es parte del equipo, compañero Iván”, señaló Arce, dirigiéndose al exministro de Justicia. La renuncia de Lima se conoció la tarde de este jueves y fue aceptada por Arce. Para la oposición, solo se trata de una estrategia del Gobierno para que posteriormente sea designado por decreto como fiscal general del Estado. En su discurso de salida, el exministro de Justicia señaló que al no estar en funciones de Gobierno llevará adelante procesos contra “gente que ha hecho daño al pueblo boliviano”.

– Lima dice que entregó lo mejor de él como ministro de Justicia

El exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, que en horas pasadas renunció a ese cargo, afirma haber entregado lo mejor de sí a la cabeza de esa cartera de Estado y que se va con el «deber cumplido». «No hay mejor recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Me voy habiendo entregado lo mejor de mí a mi país», escribió en su cuenta de la red social X. La ahora exautoridad recordó que acompañó la gestión del presidente Luis Arce durante tres años y 10 meses, en los que su objetivo principal fue «que los bolivianos tengan un acceso más ecuánime y equilibrado a la justicia». Agregó que presentó su renuncia irrevocable «con la satisfacción del deber cumplido», para que el país tenga mejores días.

– Morales suspende el bloqueo de caminos previsto para este 30 de septiembre

El expresidente Evo Morales suspendió el bloqueo de caminos anunciado para el lunes 30 de septiembre. Morales explicó que la razón detrás de la suspensión es que hay diversas actividades y eventos programados. “Va a haber un acto el 12 de octubre, estamos preparando eso, entonces no hay bloqueo de caminos por esta y muchas razones hemos decidido declarar cuarto intermedio en bloqueo de caminos, junto al Estado Mayor del Pueblo”, declaró Morales. También mencionó que la decisión de suspender la medida fue tomada para no afectar a la población, que ya enfrenta problemas de agio y especulación tras el anuncio del bloqueo. “Habrá un acto el 12 de octubre, estamos preparando eso, entonces, no hay bloqueo de caminos”, reiteró.

– De 24 impugnaciones por inhabilitación, comisión mixta revoca decisión de cuatro y los habilita

En el marco de la selección de postulantes al cargo de fiscal general del Estado, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, informó este jueves que hasta el momento solo quedan dos postulantes pendientes de tratamiento, tras impugnarse su inhabilitación, de un total de 24. Entre los pendientes a revisión está del postulante Paul Franco, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien presentó la impugnación luego de ser inhabilitado para la elección y designación. “Hoy hemos avanzado con el análisis de 24 postulantes que presentaron su impugnación. De esos solo tenemos dos pendientes y de cuatro se les revocó la inhabilitación, por lo que quedarían habilitados, y se confirma la inhabilitación de 18”, dijo.

– Senado sanciona la ley sobre incremento de rentas y la envía al Ejecutivo para su promulgación

La Cámara de Senadores aprobó este jueves la dispensación de trámite y trató la norma que ajusta la Ley de Pensiones para modificar los límites de la Pensión Solidaria y así se establezca el incremento en las rentas. El debate comenzó minutos después de las 10:30 y de forma inmediata la norma se aprobó en su estación en grande. Acto seguido, se aprobó en su estación en detalle y el Senado la sancionó. De forma posterior, la derivó al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La Cámara de Diputados aprobó la madrugada del viernes 20 de septiembre el proyecto de Ley 035/2023-2024 “De modificación de la Ley N° 065 de Pensiones”, que establece el incremento de pensiones para una gran parte de los jubilados.

– La CIDH considera que el TCP ya rectificó su posición sobre la reelección indefinida y no permite un tercer mandato

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que se declara inadmisible una demanda presentada contra el Estado Plurinacional de Bolivia por la repostulación de Evo Morales en 2019 al considerar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia en 2023 en la que rectifica su posición de autorizar la reelección indefinida y en la actualidad impide el ejercicio de un tercer mandato presidencial. “El Estado sostuvo que ya no subsisten los motivos que dieron origen a estas peticiones, toda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional revirtió su jurisprudencia en el sentido de reconocer como válida la prohibición de la reelección indefinida”, señala el punto 31 del informe de la CIDH.

– Evo dice que “sigue habilitado” pese a informe de la CIDH que valida sentencia que lo impide

El expresidente Evo Morales se refirió a la validación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reafirmó que “sigue habilitado” para postular a un nuevo mandato. Desestimó el informe de dicha instancia internacional, afirmando que sólo fueron sugerencias vertidas y que “no son para cumplir” y que la sentencia del TCP condena “la reelección indefinida, no la discontinua”. “No he leído el documento, pero Evo sigue habilitado pese a ese informe o declaración de la CIDH; de la Comisión son sugerencias, no es para cumplir. Condenan la elección indefinida, no la discontinua, pero el gobierno tergiversa con los medios de comunicación”, sostuvo.

– Policía Boliviana ya cuenta con generales de carrera; Arce ratifica a Álvaro Álvarez como comandante nacional y lo asciende a general superior

El presidente Luis Arce ascendió este jueves a generales a 17 oficiales de la Policía Boliviana y les entregó los bastones de mando. En el acto, esta jornada fue calificada como “histórica” por lo que significa el paso de institucionalizar a esa entidad del Estado. “Hoy, es un hito en la historia de la Policía Boliviana y rendimos homenaje a aquellos que con su dedicación y profesionalismo han construido un legado de servicio a nuestra nación”, sostuvo. El jefe de Estado les dijo a los oficiales que tienen la misión de llevar adelante “el proceso integral de transformación” de la Policía, hacia la “Policía del Bicentenario”. En ese marco, les indicó que es fundamental que su trabajo se enfoque en tres pilares: el factor humano, la organización y el servicio policial.

– Cese de venta de gas a Argentina no afectará los volúmenes de exportación, ya que se redirigirá a Brasil a precios competitivo

La suspensión de la compra de gas por parte de Argentina estaba prevista Ministerio de Hidrocarburos y Energías desde hace varios meses. Los suministros de gas natural a Argentina en agosto y septiembre fueron posibles gracias a una adenda, acordada tras una solicitud del gobierno argentino. El contrato original, que obligaba a YPFB a suministrar gas, culminó el 31 de julio. Esta adenda fue negociada debido a un retraso en las obras de reversión del gasoducto argentino, lo que causó problemas para cubrir la demanda de invierno en ese país, por ello se acordó suministrar gas también durante agosto y septiembre, sin embargo, ya estaba previsto que los envíos finalizarían a fines de este mes.