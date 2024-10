Amas de casa se instalan frente a la Vicepresidencia para reclamar por el incremento de la canasta familiar

La marcha fue protagonizada por un grupo de mujeres, entre las cuales estuvo una concejala afín al ala radical del MAS

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Un grupo de mujeres autoidentificado como amas de casa se postró la mañana de este miércoles frente al edificio de la Vicepresidencia del Estado, para reclamar al gobierno de una solución al incremento y la escasez de los productos esenciales de la canasta familiar, situación que hace que estén ausentes en la dieta de los hogares bolivianos por la imposibilidad de adquirirlos debido a los precios exorbitantes que ahora tienen.

Las movilizadas, que portaban pancartas con inscripciones como ‘Lucho y David están matando de hambre al pueblo’, ‘arroz, antes 215 bolivianos; ahora, 500 bolivianos’, o ‘huevo, antes 0,80 bolivianos, hoy 1,20 bolivianos’; intentaban mostrar a las autoridades la dramática situación que atraviesan las familias por el incremento de los alimentos que afectan sobremanera a los sectores más empobrecidos del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las mujeres tomaron el centro de la ciudad de La Paz. Foto: captura pantalla

“Todo ha subido no hay trabajo, no tenemos nada, nuestros hijos están sufriendo, tienen hambre nuestros hijos y este gobierno que no se pone la mano al pecho para ver que estamos sufriendo, tanto han subido las cosas, estamos aquí pidiendo al gobierno que baje los precios, que haga llegar los víveres, los alimentos, aquí; eso es lo que nosotros pedimos y vamos a seguir en marcha, en bloqueos y si tenemos que ponernos en huelga de hambre, lo vamos a hacer”, advirtió Nora Machicado, una de las movilizadas.

Asimismo, la concejala del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Eliana Paco, cuestionó la indolencia del gobierno a la situación crítica que atraviesan las familias y que es soportada sobre todo por las mujeres que son quienes tienen que hacer peripecias para llevar el alimento a la mesa, ya que no solo es que los precios de los víveres y alimentos hayan sufrido un aumento considerable, sino que existe una escasez muy preocupante, por ello, en el país retornaron las largas filas para poder adquirir los diferentes alimentos.

La Policía estableció una barricada para impedir el paso del grupo a la plaza Murillo. Foto: captura pantalla

“Hoy el gobierno está abocado solamente a una persecución política, cuando la realidad de la mayor cantidad de la gente está aquí en las calles con las cacerolas vacías, diciéndole: Lucho, no tenemos abastecimiento en nuestras mesas para poder tener lo básico que es el alimento para las familias, hoy la gente se moviliza así como lo han hecho en diferentes departamentos, le pedimos que deje de hacer cortinas de humo , deje de enfrentarnos a los bolivianos y bolivianas y dé una solución”, reclamó la concejala afín a Evo Morales.

Es más, la asambleísta local de La Paz exigió al primer mandatario a ser honesto y decir si puede continuar con la administración del país y que, si no es así, de un paso al costado, porque ha inducido al desabastecimiento en el país. De esa manera pidió que el gobierno se haga cargo de sus determinaciones que provocan que los sectores sociales salgan a las calles ante la desesperación por no contar con los alimentos necesarios.