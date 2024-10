Bolivia y China afianzan una agenda bilateral que incluye exportaciones, litio y BRICS

Las relaciones bilaterales entre Bolivia y China están en un momento de fortalecimiento y cooperación, y que tienden a mejorar en un escenario complejo de la economía nacional

Juan Carlos Véliz / La Paz

Bolivia y China afianzan una agenda bilateral que incluye la exportación de productos bolivianos al mercado chino, inversiones de ese país, litio, BRICS y otros temas en momentos como alternativa a la situación compleja de la economía nacional.

“En el marco de la Comisión Mixta Económica Comercial entre ambos países, avanzamos en una agenda de trabajo que incluye la exportación de productos bolivianos al mercado chino, inversiones, litio, BRICS y otros temas en beneficio de nuestros pueblos”, posteó ayer el presidente Luis Arce después de una reunión de la una comisión de alto nivel de la República Popular China, encabezada por el representante de Comercio Internacional, Wang Shouwen.

La reunión bilateral fue desarrollada en Casa Grande del Pueblo, de la que participaron los ministros de la Presidencia, María Nela Prada; de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y la delegación que acompañó al representante del país asiático.

Las relaciones bilaterales entre Bolivia y China están en un momento de fortalecimiento y cooperación. Recientemente, ambos países han reactivado su diálogo bilateral después de seis años, con la celebración de la «X Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas» en Beijing

Durante esta reunión, se revisaron y consolidaron acuerdos estratégicos en áreas como comercio, ciencia, tecnología y energías renovables

Además, China ha donado a Bolivia equipos valorados en aproximadamente $us 14,5 millones para el control fronterizo, lo que demuestra un compromiso continuo con la cooperación económica y técnica.

También se están preparando nuevas iniciativas de cooperación en comercio y foros multilaterales, con miras a celebrar 40 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas en 2025.

Ahora, en términos de comercio, Bolivia y China han avanzado en una agenda que incluye la exportación de productos bolivianos al mercado chino, inversiones en litio y la participación de Bolivia en el grupo BRICS.

De acuerdo a datos oficiales de China, las exportaciones bolivianas alcanzaron en 2023 un superávit histórico de $us 328 millones. Según estadísticas de la Aduana de China, el comercio binacional en 2023 totaliza $us 2.596 millones, con $us 1.462 millones en importaciones desde Bolivia y $us 1.134 millones en exportaciones hacia Bolivia.