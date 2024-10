Defensa de Morales busca anular el proceso por trata, pero aparecen nuevas denuncias en su contra

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El abogado Nelson Cox defiende al expresidente Evo Morales. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Defensa de Evo Morales solicita extinción del proceso por trata y tráfico; quién es Augusto Juan Russo Sandoval, el nuevo comandante de la Policía Boliviana; y, más de 21 postulantes a fiscal general obtienen por encima de 130 puntos, la comisión debe enviar a la ALP máximo 10. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Defensa de Evo Morales solicita extinción del proceso por trata y tráfico

La defensa del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, solicitó este lunes la extinción del proceso por el que es investigado, tras la denuncia que lo implica en el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. “El Código Procesal Penal establece en su artículo 29 que, si en un año no se reapertura, peor a cuatro años puede reaperturarse el proceso. Este es un enfoque de fondo que tiene que ver con las razones por las cuales no puede haber procesamiento”, explicó el abogado Nelson Cox. El jurista indicó que esta causa contra Morales no tiene ningún elemento probatorio y elemento objetivo que «acuse» la comisión del delito.

– Arce reafirma: A nuestras niñas y niños, no se toca

En medio del escándalo que envuelve al expresidente Evo Morales en un caso de estupro, el presidente Luis Arce afirmó este lunes que a las niñas y a los niños “no se toca” y comprometió esfuerzos del Gobierno para el cuidado de los menores. El mandatario hizo esas declaraciones en el acto de inauguración del pago del Bono Juancito Pinto, en la unidad educativa Técnico Humanístico Santiago I de El Alto. “Nosotros pensamos y cuidamos el mayor de los tesoros que tenemos, que son nuestros niños, nuestras niñas es el mayor de los tesoros, por eso hay que darles todo a nuestros niños. Queremos darles mejor educación, porque a nuestras niñas, niños no se toca, hermanas y hermanos, son nuestro tesoro”, dijo el jefe de Estado.

– “Nadie puede callar más”, exdirigente intercultural dice que es testigo de que Evo vivió con menores en Argentina

La exejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales y Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce, reveló este lunes que fue testigo de que el expresidente Evo Morales vivió en Argentina, durante su refugio, con al menos cuatro menores de edad, una de ellas Noemí Meneses, de quien se conoció su relación con el exmandatario cuando fueron descubiertos sus chats en su teléfono celular. Alentó a los dirigentes y exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) que conocen de estas prácticas delincuenciales de Morales a revelar lo que ocurría, ya que era sabido que “todos los que querían una obra, le regalaban una niña”. “Nadie puede callar más”, demandó Ponce en declaraciones a la red DTV.

– “Por estrategia investigativa”, fiscal de Tarija evita revelar si existe o no una orden de aprehensión contra Evo

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, evitó responder si existe o no un mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por no presentarse a declarar el jueves pasado; la autoridad del Ministerio Público alegó que ese dato no será revelado por “estrategia investigativa”. “Me encantaría informarles y sé que la población, así como ustedes, todos quieren saber los pormenores de la investigación de cómo se está llevando, pero por estrategia investigativa nosotros vamos a evitar de dar mayores detalles sobre este caso”, resaltó Gutiérrez. El caso investiga al líder del Movimiento Al Socialismo por presuntamente embarazar a una adolescente de 15 años que formaba parte de su “Guardia Juvenil” en 2015.

– Evistas no asisten al diálogo convocado por el Gobierno y anticipan mayor perjuicio en la economía popular por los bloqueos

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirmó este lunes que el sector “radical del evismo” no se presentó a la mesa del diálogo, como lo anticiparon en horas de la mañana. Indicó que ese tipo de actitudes de acatar un bloqueo en diferentes regiones del país sólo afecta a la población boliviana, principalmente a los que tienen bajos recursos, que sentirán el incremento del precio de los alimentos y hasta pasajes del transporte terrestre. Es la segunda vez que Evo Morales no asiste a la convocatoria del Gobierno, la primera fue en septiembre pasado. “En esa apertura de diálogo sabíamos que no se iban a presentar porque así lo declararon en su momento”, indicó.

– ¿Quién es Augusto Juan Russo Sandoval, el nuevo comandante de la Policía Boliviana?

Este lunes, el presidente Luis Arce Catacora posesionó como nuevo comandante general de la Policía Boliviana al general Augusto Juan Russo Sandoval, quien hasta hoy cumplía funciones como subcomandante general y jefe de Estado Mayor. Russo es oriundo de Potosí e hijo del coronel Augusto Russo Oros, quien fue comandante departamental de la Policía de Potosí. Russo Sandoval fue director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la Universidad Policial, comandante Departamental de la Policía de La Paz e Inspector General, según los archivos del diario El Potosí. En 2019, Russo fue director departamental de Interpol La Paz cuando se remitió una orden de aprehensión contra Morales a la central de Interpol en Francia.

– Ministro de Justicia dice que ningún amparo debe parar las judiciales

El ministro de Justicia, César Siles, sostuvo este lunes que ningún amparo constitucional puede detener las elecciones judiciales. La autoridad se pronunció sobre el recurso que interpuso uno de los postulantes que no fue incluido en las listas, en una sala constitucional de Beni. “Entendemos que rige el principio de preclusión, lo que implica que los actos previos a la conclusión del periodo de calificación y habilitación ya cumplieron su finalidad, consecuentemente, no debería parar las elecciones judiciales”, expresó. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, alertó que las próximas elecciones judiciales, del 1 de diciembre, corren un serio riesgo de paralizarse debido a un amparo constitucional.

– Más de 21 postulantes a fiscal general obtienen por encima de 130 puntos, la comisión debe enviar a la ALP máximo 10

Un total de 33 postulantes al fiscal general venció la fase de la prueba oral, de ellos más de 21 obtuvieron puntajes por encima de 130. Sin embargo, la Comisión Mixta de Justicia Plural debe enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como máximo 10 nombres para la designación de la nueva autoridad del Ministerio Público. El presidente de la comisión, Roberto Padilla, informó que, de los 33 postulantes, 25 son varones y ocho, mujeres. El legislador remarcó que se trabajó siempre en aras de la transparencia, y en cumplimiento estricto de la Ley 1579 y la Constitución Política del Estado (CPE). Las mejores notas vamos a poner en consideración para aprobar en la Comisión Mixta de Justicia Plural por 2/3”, sostuvo el asambleísta.

– ¿Cómo la llamada “revolución de las pititas” en Bolivia acabó en un juicio por terrorismo?

La justicia en Bolivia tiene en sus expedientes uno de los casos más complejos de su historia. Para la Fiscalía y el gobierno del presidente Luis Arce fue “golpe de Estado” en contra del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019 mientras para la oposición y activistas de derechos humanos se trata de un “juicio político” que terminará en cortes internacionales para que se reparen derechos de los “perseguidos”. El origen del juicio oral del llamado caso “Golpe de Estado I, que esta mañana fue suspendido para el 17 de octubre, es la movilización ciudadana conocida como la “revolución de las pititas” que comenzó en septiembre y culminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

– Aportes del sector energético al pago del Bono Juancito Pinto alcanzan a un total de total Bs 310,3 millones

Este año, los aportes del sector energético al pago del Bono Juancito Pinto alcanzan a un total de total Bs 310,3 millones: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contribuye con Bs 220 millones, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) colabora con Bs 90 millones y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) con Bs 300 mil. “Niños, a nombre de nuestro presidente Luis Alberto Arce, les envío un gran saludo, un gran cariño, y quiero decirles que este bono está dedicado a ustedes, porque lo que nosotros queremos como autoridades es que cumplan todos sus sueños, que siempre luchen, que siempre sigan adelante en busca de sus objetivos”, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo.