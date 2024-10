La pelea interna del MAS sube de tono: el evismo contraataca y presenta a una joven que asegura fue pareja extramarital de Arce

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y parte de la dirigencia social que lo respalda. Foto: Los Tiempos

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Evo: “Vamos a ganar esta batalla jurídica, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”; joven asegura que el presidente Arce se disfrazaba de taxista para salir con ella; y, Gabinete Social respalda militarización de fronteras contra el contrabando y define coordinar mayor control con gobernaciones y municipios. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo: “Vamos a ganar esta batalla jurídica, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”

El expresidente Evo Morales salió a la palestra este martes y dio una conferencia de prensa, horas después de ser notificado sobre su citación emitida por la Fiscalía para declarar por el presunto caso de trata y tráfico en su contra. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantó que se defenderá en la justicia. “Vamos a defendernos. Me defendí frente a todos los presidentes. Banzer, Tuto, Mesa, Paz Estenssoro. Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender a Evo gratuitamente”, dijo Morales. Esta mañana, el exmandatario fue notificado por el proceso de trata y tráfico en el que se lo vincula tras supuestamente haber mantenido una relación con una menor de 16 años que pertenecía a la Guardia Juvenil azul hace años.

– Joven asegura que el presidente Arce se disfrazaba de taxista para salir con ella

Una joven de 24 años dijo este martes haber tenido hace tres años una relación amorosa con el presidente Luis Arce quien, según contó, se disfrazaba de taxista para poder salir con ella. Las declaraciones se producen en el marco de las denuncias de estupro contra el expresidente Evo Morales. El periodista Junior Arias identificó a la mujer como Jessica Villarroel y mostró fotografías que muestran a la joven junto a personas del círculo evista: Héctor Arce, Juan Ramón Quintana y Andrónico Rodríguez, aparte del propio Morales. El diputado Arce es precisamente quien organizó la aparición de Villarroel ante los medios en dependencias del Legislativo. El Gobierno no ha emitido ninguna declaración al respecto.

– Camacho ofrece como testigos a Evo y Arce para el juicio del caso ‘golpe I’ previsto para este lunes

La audiencia de apertura de juicio oral en el caso denominado ‘golpe I’, que tendrá lugar en La Paz, fue fijada para este lunes 14 de octubre a horas 09:00, según confirmaron desde el entorno del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien es uno de los investigados . En este sentido, Camacho elevó una solicitud a la Fiscalía y los jueces para que en sus pruebas de descargo se tome en cuenta las declaraciones de líderes políticos y autoridades como el presidente Luis Arce Catacora y Evo Morales. Además, también se ofrece al alcalde cruceño Jhonny Fernández, a Álvaro García Linera, Carlos Romero, el gobernador suplente Mario Aguilera, la diputada Deisy Choque y la expresidenta del Senado, Eva Copa, entre otros.

– Doria Medina presenta su plan para las elecciones y dice que en 100 días devolverá los dólares al país

El empresario y político Samuel Doria Medina presentó este martes su programa de gobierno “Samuel soluciones”, con el que competirá en las elecciones de 2025 y prometió que «en 100 días los dólares volverán al país». “En ese plazo se debe eliminar el mercado paralelo y restablecer un solo tipo de cambio”, dijo el dirigente de Unidad Nacional (UN), el primer aspirante a la presidencia que presenta un plan de gobierno de forma pública. Cuando todos sepan que hay dólares, dejarán de guardarlos en su colchón o en el exterior y todo volverá a la normalidad, y cuando eso ocurra, también tendremos combustibles y todos los insumos y productos que el país necesita”, añadió durante su discurso.

– Gabinete Social respalda militarización de fronteras contra el contrabando y define coordinar mayor control con gobernaciones y municipios

El Gabinete Social respaldó el martes la decisión del presidente Luis Arce de militarizar las fronteras para evitar el contrabando de productos nacionales a otros países y acordó convocar a un encuentro de autoridades departamentales y municipales para fortalecer los controles en los centros de abasto. El informe lo dio el dirigente intercultural Vidal Gómez al final de la reunión presidida por el presidente Luis Arce. “Se ha respaldado la decisión de la militarización; segundo, la coordinación con los alcaldes y las gobernaciones para el control del agio y la especulación; tercero, las organizaciones sociales y el pueblo boliviano deben denunciar los acopios, el contrabando (…) son tres temas importantes tocados”, explicó a la prensa.

– Militarización en las fronteras: Estos son los lugares donde se concentrarán

La militarización de puntos limítrofes, instruida este lunes por el presidente Luis Arce, priorizará las fronteras con Perú, Brasil y Argentina, afirmó este martes el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. Los militares reforzaron el control camino a las fronteras, para detectar el denominado contrabando a la inversa de alimentos. «Vamos a interceptar aquellos camiones cargados de productos y que están en camino a alguna zona fronteriza. Ahí se va a identificar de dónde proviene el producto, qué cantidad, cuál es el precio que han comprado y cuál es el destino final», indicó Silva. Además de interceptar camiones, afirmó que se ingresará a galpones ubicados en las comunidades donde esconden los productos para contrabando.

– Economía dice que, hasta agosto de 2024, la deuda externa llega al 26,8% del PIB

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró este martes que, a agosto de este año, la deuda externa del país alcanza al 26,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y desmintió al expresidente Evo Morales, quien dijo que el porcentaje alcanzaba al 40%. “La deuda externa llega al 26,8% del Producto Interno Bruto (PIB), a agosto de 2024, la cual se encontraba en 33% en 2020. Con estas cifras, que son públicas, se desmiente la afirmación que realizó hoy el expresidente Evo Morales, cuando dijo que la deuda externa supera el 40%”, dice un comunicado de esa cartera de Estado. Asimismo, aclara que también son falsas las afirmaciones de que la deuda externa alcanza al 14% cuando Morales dejó el Gobierno, en 2019.

– Ganaderos rechazan que el Gobierno y carniceros fijen sin consenso una banda de precios para la carne de res

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, rechazó el acuerdo que firmó el Gobierno nacional con dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), quienes en una reunión determinaron que el precio del kilo gancho de la carne de res fluctúe entre Bs 22 a Bs 24,50. Representantes del sector ganadero no firmaron tal determinación y Ruiz remarcó que no aceptan esta franja de precios, remarcando que estos se rigen por la oferta y la demanda y no así por un sector como el de los comerciantes de carne, señalando que los productores vienen garantizando la provisión de la proteína roja para el mercado interno.

– Abren 113 procesos penales por causar incendios

El presidente Luis Arce denunció que aún hay personas que prenden fuego en el país, pese al desastre de los incendios. Se iniciaron proceos también contra personas que, a pesar de la devastación, siguen generando fuego. De acuerdo con el reporte brindado este martes, a la fecha ya cursan 113 procesos penales contra personas por este delito; además, hay otros 347 casos por la vía administrativa. “28 fueron presentadas en el departamento de Beni y 85, en el departamento de Santa Cruz”, informó el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Flores. Del total de procesos penales, 66 corresponden a denuncias contra personas identificadas y 47 a presuntos autores.

– Arce dice que los incendios son provocados y pide mano dura contra los infractores

Tras más de 120 días de lucha contra los incendios que azotan al oriente boliviano, por los cuales el Gobierno declaró desastre nacional, el presidente Luis Arce considera que las llamas se generan de manera malintencionada y reiteró la importancia de aplicar justicia contra quienes originan el fuego. “Convocamos a nuestra Policía, al propio Ejército, que realiza patrullajes por carreteras, detener a todas estas personas”, exhortó , en el inicio de operaciones de un segundo avión Electra Tanker. Arce declaró desastre nacional; sin embargo, desde antes, cuando el país se encontraba en emergencia nacional, insistió en la importancia de incrementar las sanciones contra quienes realizaban incendios de manera intencionada.