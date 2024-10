Los bloqueos evistas provocan una pérdida que suma alrededor de 500 millones de dólares

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los bloqueos ingresan en el séptimo día de presión contra el gobierno de Arce.

Gobierno: Pérdidas económicas por bloqueos de 'evistas' ascienden a $us 458 millones; bloqueadores «evistas" intentan robar carburantes de cisternas en Oruro; y, biotecnología: Gobierno aprueba el uso de la semilla de soya intacta para el agro.

– Gobierno: Pérdidas económicas por bloqueos de ‘evistas’ ascienden a $us 458 millones

El bloqueo de caminos de Evo Morales y sus seguidores generó una pérdida económica de $us 458 millones desde el pasado lunes, cuando empezó la medida de presión para que el expresidente no responda a un proceso por estupro y trata y tráfico de personas y se garantice su candidatura presidencial. Además, la medida, que ya suma más de 10 puntos de bloqueo, la mayoría en Cochabamba impide el traslado de alimentos y de carburantes, alertó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca. “Por estos cinco días de bloqueo, hasta ayer (viernes) hemos calculado, estarían afectando más de 458 millones de dólares, por día alrededor de 91 a 92 millones de dólares”, detalló la autoridad.

– Cochabamba: Por bloqueos, sector lechero advierte que perderá 335 mil litros diarios

El sector lechero de Cochabamba expresó su preocupación debido a los bloqueos de carreteras que tienen aislado a este departamento. Anuncian pérdidas de miles de litros de su producto a causa de las medidas de presión que instaló el bloque evista. Jhonny Arce, presidente del sector lechero de Cochabamba, señaló que la industria ya no quiere acopiar la leche, ya que tienen su stock lleno, pues por los bloqueos el producto no ha salido ni para exportación ni para el mercado interno. “Hasta este sexto día de bloqueo no ha salido ni un litro de leche, ni al oriente para exportación, ni a occidente para mercado nacional. La industria está con toda su capacidad en stock y va dejar de acopiarnos”, sostuvo Arce.

– Bloqueadores «evistas” intentan robar carburantes de cisternas en Oruro

Bloqueadores que responden a Evo Morales intentaron abrir las válvulas de las cisternas que transportan combustibles en el sector de Challa Grande, en el departamento de Oruro, denunció el ejecutivo del Transporte Pesado, Pedro Quispe. “Los chóferes de esas cisternas están pidiendo en este momento auxilio, porque han intentado abrir sus válvulas de diésel y de la gasolina”, advirtió. El ejecutivo solicitó a la Policía resguardar estas unidades o permitir que regresen hacia a Oruro porque “corren el riesgo de ser quemados, de ser saqueado el diésel y la gasolina”. Los seguidores de Morales cumplen un bloqueo de caminos desde el lunes. Exigen se garantice la candidatura del expresidente y se anulen los procesos penales en su contra.

– ANH reporta más de 500 cisternas varadas en bloqueos y alerta que algunas ya están derramando combustible

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó más de 500 cisternas varadas en distintos puntos de los bloqueos que impulsan los afines a Evo Morales; se alertó que algunos vehículos ya están comenzando a filtrar el combustible en las carreteras y se constituye en un serio peligro para todos quienes se encuentran cerca. “Debemos entender que las cisternas son un riesgo latente en los puntos de bloqueo, porque ya van más de cinco días (varados). Las cisternas ya están empezando a filtrar combustible. Cualquier hecho que se genere de este tipo (de fuga), va a llevar al deceso de cualquier persona en estos puntos de bloqueo. Por consiguiente, pedimos que se levanten estos bloqueos”, alertó el director de la ANH, Germán Jiménez.

– Cancillería logra flexibilizar bloqueo en Arica y se viabiliza paso de 47 cisternas

Una comitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderada por el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata, se hizo presente este sábado en Chile, en el punto de bloqueo a 60 kilómetros de Arica y logró dar paso a 47 camiones cisterna, 100 vehículos de transporte pesado y vehículos particulares. “Hemos llegado hasta el lugar del bloqueo y se ha logrado flexibilizar la situación del bloqueo, un resultado importante de esta visita es que se ha logrado el paso de 47 cisternas con combustible hacia Bolivia”, declaró Ajata desde la frontera entre Bolivia y Chile, citado en una nota de prensa de Cancillería. El presidente Luis Arce sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Chile, Gabriel Boric solicitando que interceda.

– Morales denuncia que más de 20 personas fueron detenidas por los bloqueos

El expresidente Evo Morales denunció que más de 20 personas fueron detenidas como consecuencia del bloqueo del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ellas fueron detenidas en Cochabamba y El Alto “por ejercer su derecho a la protesta”, lamentó el exmandatario en sus redes sociales. La noche del viernes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos informó de la aprehensión de nueve personas que intentaban bloquear la vía La Paz-Oruro en El Alto. “Se pudo observar la aglomeración de estas personas que tenían una actitud hostil, quienes se encontraban iniciando un bloqueo”, dijo. En su explicación, la autoridad informó que los aprehendidos portaban explosivos “artesanales”, petardos y hondas.

– ¿Subirá el pasaje en La Paz? El alcalde Arias pide reflexión a los choferes

El debate sobre el precio de los pasajes que se asume en varias regiones es también de preocupación en La Paz. El alcalde Iván Arias pidió reflexión a los choferes del transporte público y no incrementar las tarifas para no golpear la economía de la población. “Yo les pido a los transportistas ponerse en la situación de la gente pobre y no castiguemos más a la gente pobre. No se puede castigar al más pobre, es inaceptable. No podemos echarle la culpa a quien no la tiene. Les pido (transportistas) que entiendan la situación de sus hijos que van al colegio y utilizan el transporte público”, dijo el alcalde. El pasado mes, choferes del servicio público de la ciudad de Santa Cruz anunciaron el incremento de Bs 2 a Bs 3 del pasaje en micros.

– Para bajar los costos el Gobierno traerá carne beniana al mercado paceño y venderá pollo en ferias móviles

Ante el incremento de los costos al consumidor final, debido al bloqueo de las carreteras, la administración del presidente Luis Arce, definió traer carne de res del Beni para el mercado paceño. También se acordó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) realizará ferias móviles para comercializar el kilo de la carne de pollo a Bs 16,50, por debajo de los Bs 20 con los que se comercializa. Franklin Flores, gerente nacional de Emapa, señaló que no se dejará desabastecidas a las familias bolivianas, a tiempo de asegurar que se garantizará los productos de la canasta familiar en todos los mercados que tiene el Estado y además, los mercados privados a través de diferentes acciones y políticas que se está tomando de forma urgente.

– Milenio identifica tres factores que promovieron los gobiernos del MAS para causar la crisis económica

El país atraviesa por una crisis financiera que se resume en la escasez de dólares, el incremento de precios de productos básicos, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional y la falta de capacidad del Gobierno para planificar gastos y generar divisas; sin embargo, esto sería una consecuencia de tres factores que los gobiernos del Movimiento Al Socialismo promovieron como parte de su política económica, según el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto. “La nacionalización de hidrocarburos, el alto déficit fiscal y tipo de cambio fijo han generado este proceso de crisis en la economía boliviana”, sostuvo. El índice de riesgo país ya es elevado y las calificadoras internacionales dicen que Bolivia puede entrar en recesión.

– Biotecnología: Gobierno aprueba el uso de la semilla de soya intacta para el agro

El Gobierno anunció este sábado que aprobó el uso de la soya intacta para la producción de aditivos vegetales. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, entregó la resolución al representante de los interculturales de Santa Cruz en el marco de la segunda Cumbre Nacional de Tierra y Territorio, Producción y Medio Ambiente que se desarrolla en el municipio cruceño de San Julián. El ministro precisó en ese contexto que un conjunto de instituciones “realizarán el seguimiento y control con la finalidad de dar cumplimiento al uso exclusivo para la producción de aditivo vegetal”. Lisperguer destacó que la aprobación de este evento es importante “para afrontar este periodo de crisis climática”.