Pese a que aún no llegó la orden de aprehensión contra Morales, sus afines convocan a bloqueos desde el lunes

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La reunión que se efectuó este sábado en Sacaba. Foto: Visión 360

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Dirigentes evistas dicen que defenderán a su «comandante Evo» y llaman a un bloqueo nacional desde el lunes; caso Golpe I: Fiscalía pedirá la pena máxima para Camacho, Añez y Pumari; y, el gobierno asegura que existen 20 incendios activos en tres departamentos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Dirigentes evistas dicen que defenderán a su «comandante Evo» y llaman a un bloqueo nacional desde el lunes

Con acalorados discursos contra el gobierno de Luis Arce, dirigentes evistas llamaron este sábado a un bloqueo nacional de caminos desde el lunes para defender a Evo Morales, a quien calificaron como «su comandante y único líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los sectores indicaron que al mandatario le quedan dos caminos: resolver las demandas del pliego petitorio del evismo o escapar a Estados Unidos. «Si quieren emitir orden de aprehensión (contra Morales), no vamos a esperar eso, nosotros iremos al bloqueo nacional desde el lunes», gritó Ponciano Santos, dirigente campesino y uno de los líderes del evismo. Aseguró que «el juego de Arce ya terminó» y advirtió: «voy a pedir que este Gobierno corrupto entre a la cárcel».

– Evo dice que «posiblemente será detenido», pero asegura que nada podrá impedir su regreso a la silla presidencial

Ante sus seguidores y luego de escuchar acalorados discursos de líderes evistas este sábado en el coliseo de Sacaba (Cochabamba), el expresidente Evo Morales dijo que «posiblemente será detenido porque existe un plan de acabar con su vida», pero aseguró que nada podrá impedir su regreso a la silla presidencial porque ganará las elecciones del próximo año. «Posiblemente, ilegalmente e injustamente pueden detenerme, pero a ustedes nunca los van a detener, esa es nuestra lucha. Posiblemente tienen planes de cómo acabar con nuestra vida, pero nuestro proceso de cambio nunca va a terminar», dijo el líder cocalero y agregó: «Hagan lo que hagan, digan lo que digan, vamos a ganar las elecciones del próximo año».

– Morales: Ya investigaron este supuesto caso de estupro y no encontraron nada, está cerrado

Ahora ante la comunidad internacional, el expresidente Evo Morales se refirió al presunto caso de estupro en su contra, por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. El exmandatario explicó que el caso ya fue investigado en su momento y no se encontró nada, por lo que su reactivación persigue fines políticos para lograr su inhabilitación como candidato presidencial. “Ya me investigaron este supuesto caso de estupro y no encontraron nada, está cerrado. Un año me investigaron, cuando yo estaba en Argentina (2020) y no encuentran nada (…). Lamentablemente, usan niños, niñas. Es un tema netamente político”, explicó este sábado en entrevista con el medio español La Pizarra. La acusación se suscitó la semana pasada.

– Caso Golpe I: Fiscalía pedirá la pena máxima para Camacho, Añez y Pumari

El fiscal departamental de La Paz, Willam Alave, informó que tras una reunión con los fiscales que llevan el caso de Golpe I, se determinó pedir la pena máxima para Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez, y el excívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. “En el caso de terrorismo, la pena máxima es de 30 años”, afirmó el fiscal Alave. En este sentido, la autoridad indicó que la fiscalía cuenta con todas las pruebas testificales. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias informó que se tiene todo listo para trasladar a la expresidenta Jeanine Añez, al Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al excívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, a la audiencia que se celebrará el lunes por el caso Golpe I.

– “El único vocero de Manfred soy yo”: Reyes Villa tras las palabras que realizó su asesor sobre Santa Cruz

Manfred Reyes Villa salió al paso de las declaraciones de su asesor, Erick Fajardo, quien en horas pasadas dijo que Santa Cruz es “cunumi, mestiza y de provincia”. “El único vocero de Manfred soy yo, máxime si Manfred no es candidato, no sé por qué habrá dicho eso, es su pensamiento, su forma de pensar”, manifestó Reyes Villa. Tras las declaraciones de Fajardo surgieron críticas contra Reyes Villa. El abogado y excandidato a la vicepresidencia, Gustavo Pedraza, señaló que las afirmaciones del asesor del alcalde cochabambino, confirmaba su línea política. “Reyes Villa está diciendo que su alianza es con Arce, con occidente”, señaló. El alcalde cochabambino cuestiona los ataques que recibe y según él se deben a que lidera unas encuestas.

– Más de 7.3 millones de ciudadanos fueron habilitados para votar en las elecciones judiciales

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó que existen 7.315.060 ciudadanos habilitados en el Padrón Electoral preliminar para las elecciones judiciales que se realizarán el 1 de diciembre. A la vez, la autoridad dijo que 407.022 ciudadanos fueron inhabilitados porque no votaron en los dos últimos procesos electorales o no cumplieron con la obligación de haber sido jurado electoral. “En total tenemos 361.522 ciudadanos inhabilitados por no haber votado en los dos últimos procesos electorales de manera continua y 45.500 ciudadanos que no cumplieron con el deber de ser jurados electorales. Estos ciudadanos puede presentar su justificación y ser habilitados a participar en los comicios”, explicó.

– Vicepresidente asegura que están preparados para iniciar la segunda etapa del proceso de cambio

El vicepresidente David Choquehuanca aseguró este sábado que el gobierno está preparado para iniciar la segunda etapa del proceso de cambio y avanzar hacia un nuevo Estado que sirva al pueblo en la misma medida que lo hace a los líderes de los partidos políticos. Choquehuanca hizo esta proclamación durante el «Encuentro de las Juventudes para Profundizar la Descolonización y Despatriarcalización», celebrado en el polideportivo «Héroes de Octubre» de El Alto. Afirmó que, en esta segunda etapa, el nuevo Estado gobernará para todos, advirtiendo que «cuando se gobierna solo para una parte del pueblo, se pierde a la otra». Según Choquehuanca, este 12 de octubre es un día clave para profundizar la descolonización en el país.

– Sobre un puntaje de 80, fiscal Alave obtiene 73 para el cargo de fiscal general

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, postulante al cargo de fiscal general del Estado, obtuvo una nota de 73 sobre 80 puntos en el examen oral y la presentación del trabajo. “He puesto énfasis en todo lo que se aplica en el derecho penal, también hemos hecho la exposición de la propuesta como Ministerio Público. También la comisión ha ponderado esto y nos ha dado un puntaje de 10 sobre 10”, dijo. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Roberto Padilla, informó antes del inicio del examen que para esta jornada se tiene programado la evaluación a 15 postulantes. Indicó también que la puntuación para el examen oral es de 70 puntos, en tanto, el plan de trabajo tiene una calificación de 10 puntos.

– Gobierno asegura que existen 20 incendios activos en tres departamentos

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este sábado que existe una reducción significativa de los focos de incendios. El reporte satelital destaca que, de 70 focos de calor, que afectaron a 29 municipios, se redujo a 36; mientras que, en el reconocimiento se señaló que solo son 20 incendios activos. Según la actualización satelital, los incendios se mantienen en 3 departamentos y afectan a 20 municipios. No obstante, Novillo aclaró que, según el recorrido realizado por los Comandos de Incidencias serían 20 los incendios activos. “Estamos trabajando con cerca de 1.600 efectivos de las Fuerzas Armadas, sin contar con los bomberos de la Gobernación, ni de los municipios o los Bomberos voluntarios”, indicó.

– Según una encuesta, la mayoría de gente piensa que medidas contra incendios fueron insuficientes

Una encuesta de Ipsos Ciesmori revela que para los bolivianos las medidas tomadas por las autoridades para controlar los incendios forestales son insuficientes y una mayoría observa que la calidad del aire ha empeorado. En septiembre, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5225 que establece la declaratoria de pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional. Además, el Ejecutivo aseguró que con el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (Ccrea), bomberos nacionales y del extranjero, guardaparques, voluntarios y comunitarios se intenta combatir los incendios. También se alquiló las aeronaves Electra Tanker 481, el helicóptero BK 117 D3 y los helicópteros Z9, Eco Charlie, Súper Puma, los aviones Hércules y avionetas.