Sectores radicales del MAS recurren a la violencia, van por la renuncia de Arce e incrementan los cercos

Al menos un policía estaría herido de Gravedad por el enfrentamiento en Mairana. Foto: Red Uno

Boris Bueno Camacho / La Paz

Día 16 de bloqueos: la violencia deja al menos 29 heridos en Santa Cruz y suman más cortes de ruta en Cochabamba; ala radical del MAS se arroga representación del ‘pueblo’ para presionar la renuncia de Luis Arce; y, Bloomberg advierte que la economía boliviana ‘tambalea’ tras nueva disputa Morales-Arce. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Día 16 de bloqueos: la violencia deja al menos 29 heridos en Santa Cruz y suman más cortes de ruta en Cochabamba

El último martes del mes de octubre cierra con un saldo de al menos 29 personas heridas, en una violenta jornada que tuvo su epicentro en el municipio cruceño de Mairana, donde se activó un bloqueo por sectores evistas. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registran 24 puntos de bloqueo, la mayoría de estos en el departamento cochabambino, pero también con presencia en regiones de Santa Cruz, Potosí y Oruro. De momento, no se avizora una solución a este conflicto o al menos no hay un llamado al diálogo por parte del Gobierno para buscar una conciliación con el ala evista, al menos no por parte del principal interlocutor, el presidente Luis Arce Catacora, quien condenó los actos de violencia.

– Morales dice que Gobierno de Arce prevé intervenciones militares en los bloqueos

El expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció que el gobierno de Luis Arce tiene previsto una intervención militar para intervenir los bloqueos de caminos que están instalados hace 15 días. De acuerdo con la denuncia de Morales, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por instrucción de Arce está concentrando a “francotiradores del Ejército (Escuela de Tiro Olímpico Militar del Ejército) en la Escuela de Sargentos Maximiliano Paredes, de Tarata en Cochabamba”, quienes presuntamente aguardan una instrucción para enfrentar a los movilizados. Varios sectores empresariales, productivos, comerciales y gremiales han emplazado al gobierno a desbloquear las carreteras y garantizar el libre tránsito.

– Ala radical del MAS se arroga representación del»pueblo» para presionar la renuncia de Luis Arce

El ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) no cederá en sus movilizaciones y apunta a aumentar la presión hasta que el presidente del Estado, Luis Arce, renuncie a su cargo e insiste en el adelantamiento de la convocatoria a elecciones presidenciales. El diputado evista Gualberto Arispe, en contacto con la ANF, dijo que la situación económica del país es insostenible y que el gobierno de Arce ya no tiene la capacidad de resolver el problema, señaló que no es posible esperar los plazos previstos para los comicios de 2025. “Estamos frente a un gobierno terco, no soluciona las demandas y que se hace la burla de la población, se ampara en los policías y militares, (pero) ya no tiene respaldo social”, afirmo el legislador.

– Suman voces de autoridades que piden estado de excepción en zonas afectadas por los bloqueos

Gobernadores y alcaldes de distintas regiones del país se han pronunciado exigiendo que el gobierno central intervenga los bloqueos que llevan 16 días en carreteras del país e incluso declare estado de excepción en el departamento de Cochabamba, que es más afectado por las medidas de presión de sectores ‘evistas’. Así, el alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al presidente Luis Arce aplicar la Constitución Política del Estado (CPE) y declarar estado de sitio en Cochabamba, tras los enfrentamientos que dejaron a policías heridos. Además, apuntó al desabastecimiento en mercados como una de las consecuencias, que también afecta a los bloqueadores. “Restituya el orden democrático, decrete el estado de sitio controlado y regionalizado”, pidió.

– Advierten que el MAS puede perder su personería jurídica si se comprueba financiamiento de Venezuela a Evo

Evo Morales admitió este martes que se moviliza en dos vehículos “prestados” por Venezuela, un reconocimiento que podría traerle un nuevo inconveniente, ya que puede presentarse una demanda electoral en contra de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para que se lo sancione con la cancelación de su personería jurídica por violar la ley de que prohíbe la interferencia de otros países en actividades políticas internas. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi, señaló este martes que si se presenta una denuncia formal, en la que se señala que hubo una violación flagrante a las prohibiciones señaladas por la norma, una de las consecuencias puede ser que el MAS pierda su personería jurídica.

– Juicio por la crisis del 2019: Fiscalía presentará a 130 testigos y Camacho a 43, señaló abogado defensor

Dentro del juicio por la crisis política de 2019, el Ministerio Público presentará un total de 130 testigos, mientras que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tendrá 43 declarantes a su favor, según el abogado de la autoridad cruceña, Martín Camacho. “Vamos a escuchar la declaración de los 130 testigos que ha ofrecido el Ministerio Público, y la defensa del gobernador Camacho presentará 43 testigos. Entonces vamos a tener bastantes días de declaraciones testificales”, dijo Camacho, tras salir de la audiencia. De acuerdo con el jurista, la fase de la presentación de testigos iniciará este viernes en el salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y se prevé que esta etapa dure varios días.

– Diputados: Tras rechazo a crédito de $us 75 millones, Huaytari decidió aplazar el tratamiento de otros tres financiamientos

Este martes se llevó adelante la última sesión de la legislatura 2023-2024 de la Cámara de Diputados. En el encuentro, tres proyectos millonarios fueron aplazados, y otro préstamo fue rechazado. Los proyectos pendientes deberán ser tratados en la próxima legislatura. “Se han aplazado tres créditos y uno se ha rechazado. Esto no quiere decir que se va a prolongar, la siguiente semana viene nueva directiva, conformación de comisiones y de inmediato se tendrá que tratar”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari. La determinación de aplazar tres proyectos millonarios surge luego del rechazo al proyecto millonario por $us 75 millones para la refacción y construcción de obras por el Bicentenario de Bolivia.

– Bloomberg advierte que la economía boliviana ‘tambalea’ tras nueva disputa Morales-Arce

La asesora financiera estadounidense Bloomberg se refirió a la situación que atraviesa el país en su último reporte, señalando que la economía boliviana “tambalea” a causa de la “rivalidad” entre Luis Arce y Evo Morales. “Bolivia parece estar sumida en una crisis socioeconómica que cobra más fuerza cada día que pasa. El origen es una rivalidad entre el presidente Arce y el expresidente Morales,”, señala. La institución se refiere a la coyuntura, con el atentado contra Morales y las respuestas del Gobierno. Bloomberg señala que el presidente Arce anunció que se realizarían investigaciones minuciosas, mientras que varios de sus ministros denunciaron que el atentado fue “un teatro” y acusaron que Morales disparó contra efectivos policiales.

– Expresidente del BCB plantea “unificar el tipo de cambio”, acudir al FMI y otras cinco medidas frente a la crisis

El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan Antonio Morales planteó siete medidas para estabilizar la crítica situación económica que vive el país, entre ellas, unificar el tipo de cambio y eliminar el mercado paralelo, y acudir al Fondo Monetario Internacional. Apuntó a la urgencia de unificar el tipo de cambio, eliminar el mercado paralelo que actualmente sitúa la moneda boliviana en niveles muy distintos al oficial. Esto, según el economista, permitiría reestablecer la estabilidad en el mercado cambiario. “Es necesario liberalizar el mercado, dejar que el tipo de cambio -por lo menos- por un tiempo flote. Si uno toma en cuenta la experiencia histórica, que no siempre se repite, eso podría tomar unos 7 u 8 meses”, sostuvo.

– No pagarán impuestos ni peaje: Transportistas se declaran en quiebra

El sector del transporte pesado en el país afirmó que se encuentra al borde del colapso debido a los prolongados bloqueos de carreteras que llevan 16 días paralizando sus operaciones. Ante esta situación, los transportistas han anunciado que dejarán de pagar impuestos y peajes, medida que consideran necesaria para sobrevivir a esta crisis. “Ya es preocupante todo esto. Nos declaramos en quiebra porque ya no se puede seguir soportando tanto perjuicio”, dijo el dirigente del transporte Juan Yujra. Los transportistas argumentan que la escasez de combustible, agravada por los bloqueos, ha exacerbado la crisis del sector. “Creemos que las autoridades deben entender que si no pagamos es por necesidad, no por capricho”, agregó.