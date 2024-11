Diputada disidente de CC cuestiona que las decisiones se tomen por ‘dedazo’ en esa agrupación

Son cuatro los asambleístas que se alejaron de la agrupación política en 48 horas; CC ahora tiene hasta cuatro grupos dentro de la ALP

Boris Bueno Camacho / La Paz

En las últimas 48 horas, Comunidad Ciudadana (CC) sufre un desbande de asambleístas que anunciaron su salida de dicha agrupación por diversos motivos; uno de ellos, la diputada María José Salazar afirmó que su alejamiento responde a ciertos maltratos y la inacción ante esa situación del jefe nacional de esa organización, el expresidente Carlos Mesa, quien prefiere hacerse de la vista gorda ante esta serie de acontecimientos que socavaron al frente opositor.

Pero no es la única parlamentaria que se desvincula de CC. Lily Fernández, Pablo Arízaga y Mariela Baldivieso también tomaron esa determinación con un común denominador: las supuestas malas decisiones de la Dirección Nacional de esa organización política; los ahora disidentes del frente opositor, sin embargo, recuerdan a sus excorreligionarios que fueron críticos a varias determinaciones, pero fueron leales y fieles, valores que no recibieron a cambio.

“Lamentablemente, hemos venido sufriendo diferentes agresiones en todo este trayecto de la cúpula cercana al señor Carlos Mesa, por tanto, ante tanto desprecio de este círculo cercano a Mesa es que decido distanciarme desde hace un buen tiempo, pero hoy marqué distancia definitiva debido a que no podemos seguir solapando este tipo de actitudes donde se desprecian nuestras opiniones y además se nos insulta”, reveló.

En ese sentido, aseguró que la decisiones en CC se toman de forma unilateral y con el ‘dedazo’ sin reconocer el trabajo de los legisladores ni la representación que tienen, además, con la mella de su dignidad; cuestionó también que ciertos parlamentarios hagan acuerdos tanto con el ala radical como del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), tal cual demuestran las recientes elecciones de Omar Yujra en la Cámara Baya y de Andrónico Rodríguez, reelecto por quinta vez en el Senado, gracias al voto de alguna gente de esa agrupación.

Empero, manifestó que hubo diputados con los que pudo llevar adelante diferentes tareas que son de competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a quienes agradeció por haber permitido lograr resultados en beneficio de la población, actitudes que no fueron compartidas por otros de sus colegas que se dieron a la tarea de denostar la labor parlamentaria que cumplieron solamente por haber sido críticos a algunas posiciones partidarias.

“Hay cosas que no hemos dicho porque hemos mantenido una línea orgánica y hemos mantenido la lealtad partidaria, pero no nos vamos a prestar al juego como pidió el diputado (José Manuel) Ormachea, que digamos expresamente que somos leales a un líder político y si no, nos tildan de desleales y traidores; así menosprecian y desprecian nuestro trabajo; esa es la forma de actuar en la bancada de CC, imponer las cosas y hacer todo a la manera del círculo de Carlos Mesa”, resaltó.

Salazar enumeró algunos de los errores que, en su criterio, tuvo el jefe de CC, Carlos Mesa, el primero haber aceptado la victoria de Luis Arce sin haber esperado el cómputo final, no haber cuestionado el trabajo de Salvador Romero al frente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), permitir que su círculo cercano ‘maltrate’ a otros miembros de la bancada parlamentaria, su ausencia de liderazgo y conducción, así como la desorganización, entre otros.

“Que nos llevan a estos problemas que se convierten en problemas hasta incluso personales, creo que el señor Ormachea se toma las cosas de manera muy personal, así como cuando la senadora Andrea Barrientos me llama basura y me sindica de tener tratativas con el diputado Omar Yujra, quien actualmente presidente la cámara de Diputados, cuando lo único que estoy haciendo es el trabajo que me compete, hablar de proyectos de Ley, de las necesidades de la gente, todo en el marco de mis funciones y de mi actividad pública”, aseguró.