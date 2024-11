El TSE queda solo en la pelea por las judiciales; el respaldo de los partidos y órganos del Estado solo es moral

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, anuncia el acuerdo por las judiciales. Foto: APG

Boris Bueno Camacho / La Paz

Yujra dice que no hay tiempo para ley corta debido a que no hay comités ni comisiones; postulante inhabilitado solicita multa de Bs 15.000 por día y acciones penales contra vocales del TSE por seguir con las elecciones judiciales; y, tras protestas y tomas de instalaciones de YPFB, la estatal petrolera asegura que llegarán 1.050 cisternas de diésel y otras 1.040 de gasolina. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Yujra dice que no hay tiempo para ley corta debido a que no hay comités ni comisiones

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, consideró que “no hay tiempo” para la aprobación de una eventual ley corta para garantizar las elecciones judiciales del 15 de diciembre de este año. En su justificación, dijo que aún no están conformadas las comisiones y comités camarales. “Todavía en la Cámara (de Diputados) no se han conformado las comisiones ni los comités, así que eso lleva unos días. Hemos hecho conocer lo mismo a la reunión y a los representantes (políticos) que estaban ayer (reunidos con el Tribunal Supremo Electoral), dijo a los periodistas . Indicó que su directiva definirá el miércoles la fecha y la hora para la conformación de las comisiones de ese órgano camaral.

– Héctor Arce defiende la preclusión de las judiciales ante la CIDH y advierte riesgos

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, defendió el principio de preclusión del calendario electoral de las elecciones judiciales y aseguró que no respetarla pone en riesgo futuros procesos. “Si no vamos a poner en riesgo otros procesos electorales; no se puede abrir la puerta a esa discrecionalidad”, dijo Arce en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), citado por ANF. Así, el diplomático se refirió a la Sentencia Constitucional 0770/2024, que declara desierta las convocatorias a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

– Postulante inhabilitado solicita multa de Bs 15.000 por día y acciones penales contra vocales del TSE por seguir con las elecciones judiciales

El postulante inhabilitado Hugo Vargas Palenque presentó un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el que solicita sanciones económicas y acciones penales contra los miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en caso de que insistan con el proceso de las elecciones judiciales, prevista para el 15 de diciembre próximo. En su demanda, según el documento publicado por DTV, Vargas exige que se apliquen multas progresivas de 15.000 bolivianos por día a cada vocal del órgano electoral, en caso de continuar con el proceso. “Estos han decidido no acatar la Sentencia Constitucional 770/2024, lo cual implica incumplir los artículos 16 y 17 de la Ley 254”, señala parte de la demanda.

– TSE confirma que acatará el fallo que impide a Evo Morales postularse nuevamente en 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia acatará el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que impide a autoridades electas postularse a un tercer mandato, confirmó este martes el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel. Esta decisión, emitida por el TCP el 1 de noviembre y divulgada públicamente el día 8, impide al expresidente Evo Morales postularse en las elecciones de 2025, al haber ya ejercido el cargo en dos periodos consecutivos entre 2006 y 2019. Hassenteufel enfatizó en una entrevista con Brújula Digital que el tema central fue resuelto con la sentencia 10/10 de diciembre de 2023, en la que el TCP determinó que la Constitución permite solo dos mandatos presidenciales, continuos o alternos.

– El Gobierno entrega reconocimientos a policías que desbloquearon y afirma que se desplazaron a 13.000 uniformados hacia Cochabamba

Al menos un centenar de efectivos policiales fueron reconocidos por su labor durante el trabajo de desbloqueo, principalmente en Cochabamba, que se registró en días pasados, cuando grupos de leales al expresidente Evo Morales cerraron algunas carreteras del país. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, detalló que para los operativos se movilizaron a unos 13.000 uniformados y que los operativos continuarán para dar con los autores. “Este soberbio agresor que tanto daño está haciendo a la población boliviana, él se quejaba antes de la media luna y es quien ha dividido a la población, pero gracias a la Policía Boliviana hemos logrado la aprehensión de más de 100 personas en flagrancia”, afirmó la autoridad.

– Mesa: «Voy a trabajar, incluso sacrificando mi propio interés, en la unidad de la oposición»

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, enfatizó que la oposición tiene una posibilidad única de ganar las elecciones en 2025 y que, por ello, es una obligación “histórica” unificar una sola candidatura. Incluso se expresó abierto a sacrificar su propio interés para lograrlo. “Esté donde esté, voy a trabajar, incluso sacrificando mi propio interés, en la unidad de la oposición, en la candidatura única”, afirmó Mesa. Mesa señaló que el punto “crucial” para definir este tema de las candidaturas será enero del próximo año, tomando en cuenta el calendario de cara a las elecciones de agosto. Señaló que para forjar esa unidad se debe tomar en cuenta candidaturas que tengan posibilidades reales de ganar y que cuenten con intención de voto.

– Tras protestas y tomas de instalaciones de YPFB, la estatal petrolera asegura que llegarán 1.050 cisternas de diésel y otras 1.040 de gasolina

Luego que choferes del transporte pesado de tres regiones del país protestaron y tomaron instalaciones de YPFB, en protesta por la escasez de combustible, principalmente diésel, autoridades de la estatal petrolera aseguraron que en esta semana arribarán 1.050 cisternas de diésel desde Argentina, Paraguay y Perú y otras 1.040 de gasolina, al que adicionalmente se suma las descargas que hacen los buques en Arica, Chile. La gerente de Productos Industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo, afirmó que se ha pedido un tiempo de 10 días para cerrar la “brecha” de los 24 días que generaron los bloqueos y realizar el trabajo de importación de carburantes desde distintos puntos de entrega como Paraguay, Argentina, Perú y Chile.

– Arce asegura que extrema esfuerzos para invertir en el sector productivo y garantizar la seguridad alimentaria

El presidente Luis Arce afirmó este martes que su gobierno está extremando esfuerzos para inyectar inversión en el aparato productivo y garantizar la seguridad alimentaria, asegurando el acceso de la población a los alimentos. “Estamos extremando esfuerzos para seguir invirtiendo recursos en el aparato productivo del país. Solo así garantizaremos nuestra seguridad alimentaria con soberanía”, explicó al dar cuenta de una reunión con productores del altiplano de La Paz. Arce se reunió en Casa Grande del Pueblo con autoridades originarias de los municipios de las provincias Larecaja y Loayza del departamento de La Paz. Estas regiones tienen un importante potencial agrícola y pecuario.

– La CNC no ve ‘muy favorables’ las previsiones económicas para el país hasta fin de año

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, consideró el martes que no son “muy favorables” las previsiones económicas para el país hasta fin de año ante la crisis económica que atraviesa el país. Lamentó que diferentes factores ralentizaron aún más la dinámica económica que incidieron en el desempeño, entre ellos, la falta de la divisa estadounidense que ocasionó el incremento en varios productos de importación. “Estamos ya a pocos meses de fin de año y lamentablemente pues las previsiones de cómo vamos a acabar este año no son muy favorables. Creemos que es importante continuar con el trabajo que se viene realizando en los diferentes ámbitos”, afirmó Jáuregui.

– Legisladora de CC denuncia que BCB compra el doble de billetes requeridos; el ente emisor señala que es para atender demanda de tres años

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, denunció el martes que, ante la crisis económica, el Banco Central de Bolivia (BCB) adquirió el doble de la cantidad de billetes que se requirió para la renovación de la moneda, entre el 2016 y 2019, para el cual ya se imprime los billetes. Entre tanto, el ente emisor publicó una nota de prensa para afirmar que siguen procesos de adquisición de material monetario para atender la demanda del público dentro de los siguientes tres años y que recién estará disponible a partir de junio de 2025. “Ante la inflación, el Gobierno inicia la maquinaria de impresión de billetes, al igual que lo hicieron en Argentina, imprimir billetes sin sustento. El gobierno de Luis Arce se equivoca”, publicó la legisladora.