Las lluvias provocan una mazamorra en Bajo Llojeta de La Paz y problemas en Beni

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Una de las imágenes del incidente en la zona de Llojeta de La Paz. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Paz: Entre 40 a 60 inmuebles son afectados por la mazamorra en Bajo Llojeta, según el reporte preliminar del Gobierno; Beni: Gobernación activa sistema de bombeo para drenar la ciudad de Trinidad tras intensa lluvia; y, gobierno plantea comisión que analice los cupos de exportación de carne de res para 2025. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– La Paz: Entre 40 a 60 inmuebles son afectados por la mazamorra en Bajo Llojeta, según el reporte preliminar del Gobierno

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes informó el sábado por la noche que se tiene un reporte preliminar de entre 40 a 60 inmuebles afectados por la mazamorra que fue ocasionado por el movimiento de tierras en la parte superior de la urbe. Indicó que se desplazó personal para verificar la cantidad de vecinos afectados en el lugar. Dijo que la movilización de tierras se corroboró, ya que en la parte de arriba aún están las maquinarias pesadas que movilizan las tierras y que echaron a la quebrada y tapó la bóveda que hay por el lugar. Desde la Alcaldía de La Paz enfatizaron que la mazamorra no fue ocasionada por las lluvias que cayeron en las últimas horas, sino por trabajos de algunos loteadores desde hace días pasados.

– Alcalde Arias descarta reporte de heridos o muertos por desborde de río, pero sí hay daños materiales de consideración

El alcalde La Paz, Iván Arias, informó lo ocurrido en la zona Llojeta de esa ciudad, que el desborde del río Pasajahuira se ocasionó por el movimiento de tierra en la parte de arriba, que dejó como resultado daños materiales de consideración. No obstante, aseguró que no hay heridos, desaparecidos ni personas fallecidas, como denunciaron en horas pasadas algunos vecinos del lugar, incluso dijo que el hecho no tiene nada que ver con las lluvias que se registran. «Lo que ha ocurrido es que en la parte de arriba hubo movimientos de tierra cerca de un cementerio y que ya se les había advertido que no se movilice la tierra, pero hicieron caso omiso», señaló Arias, en un informe que dio a los vecinos del lugar.

– Beni: Gobernación activa sistema de bombeo para drenar la ciudad de Trinidad tras intensa lluvia

La Gobernación del Beni, a través de la Secretaría de Obras Públicas, puso en funcionamiento el sistema de bombeo para evacuar el agua acumulada dentro del anillo protector de inundaciones, tras la intensa lluvia de este viernes en la ciudad de Trinidad, informó el gobernador Alejandro Unzueta. El sistema se activó una vez que el nivel de agua alcanzó el punto requerido en la estación central, esto con el objetivo de prevenir mayores problemas por las precipitaciones. Sin embargo, las operaciones detectaron inconvenientes en distintos barrios debido a que la alcaldía no hizo limpieza en los canales de drenaje. El director de Obras Públicas, Juan Carlos Ruiz, señaló que están trabajando las 24 horas.

– Santa Cruz: Por falta de diésel más de 24.000 hectáreas no han podido ser sembradas con arroz en el municipio de San Juan

Los efectos del diésel en la producción agrícola pueden sentirse con más fuerza el próximo año. Este sábado en San Juan advirtieron que miles de hectáreas en este municipio no han podido ser sembradas con arroz porque no les llega el combustible. “Estaba previsto de cultivo de arroz algo de 24.000 a 25.000 hectáreas, todo el municipio. No, no se ha podido sembrar nada hasta el momento, no tenemos ni una hectárea cultivo por falta de diésel”, explicó Alejandro Arispe, subalcalde de San Juan. En octubre desde la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) alertaron que la demanda de arroz en Bolivia supera las 400.000 toneladas al año. Esa vez agregaron que para este año era inminente la importación desde otros países.

– Senador del MAS ante la crisis: «Ojalá este año pase pronto y haya una nueva elección»

El senador paceño del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, expresó su preocupación por la actual crisis económica que afecta al país, marcada por la escasez de alimentos y combustibles, haciendo votos para que pase el tiempo y el país llegue a las elecciones generales anticipadas, donde el MAS-IPSP tenga nuevos liderazgos políticos. Ajpi lamentó el estado de desorientación tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, donde el diálogo ha sido reemplazado por actitudes confrontativas. «Ojalá este año pase pronto y haya una nueva elección, y que el instrumento político sea conducido por otras personas y no por aventureros ni nombradas ni invitadas de algún particular», declaró a la prensa.

– Gobierno plantea comisión que analice los cupos de exportación de carne de res para 2025

Para atender una de las principales demandas del sector cárnico, el Gobierno plantea la conformación de una comisión interinstitucional para 2025 que analice los cupos de exportación de carne de res con base en los excedentes de la producción nacional y tomando en cuenta el abastecimiento interno. “Vamos a hacer una comisión para que al año fijemos los cupos de exportación y sean partícipes también los comercializadores y no tengan ninguna duda en ese sentido. Los cupos de exportación se dan de acuerdo a los excedentes”, afirmó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. Este tema se propuso tras la reunión del viernes entre ganaderos, comercializadores de carne y autoridades del Gobierno.

– Romero: La libre importación no funcionará y urge un acuerdo para evitar colapso del Estado

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó la medida del gobierno de permitir la libre importación de combustibles como una solución de emergencia para el suministro de diésel y gasolina en el país. Según Romero, esta medida “no va a funcionar” y enfatizó la necesidad de un acuerdo nacional que permita estabilizar la economía, fortalecer la política y restablecer la institucionalidad. Explicó que la libre importación debe estar respaldada por una estructura logística adecuada y un soporte financiero que garantice precios estables y evite presiones inflacionarias en los productos básicos. Además, destacó que son necesarias medidas sociales que alivien el impacto en la economía popular.

– Agropecuarios de Cochabamba ven ‘humanamente imposible’ comprar combustible importado

Rolando Morales, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), informó que los productores cochabambinos no podrán adquirir el combustible importado, que costará casi la triple relación con los carburantes por el Gobierno. Por litro de gasolina pagamos en 12 bolivianos. Por litro de diésel más o menos 13 bolivianos. Es humanamente imposible que nosotros como pequeños productores o productores de la subsistencia alcanzar esos valores, lamentó en entrevista con DTV. Según la normativa que se conoció el viernes, el litro de gasolina RON 85-94 que importen los sectores privados costará $us 1,20 (Bs 8,35, según el tipo de cambio oficial), mientras que el precio del litro de diésel se fijó en $us 1,24 (Bs 8,63).

– Refuerzan controles para evitar el contrabando de ganado

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando anunció un incremento de operativos en Bermejo, Villazón, Yacuiba y la frontera con Brasil, como parte de los acuerdos alcanzados con trabajadores y productores de carne. Estas acciones buscan evitar la salida de ganado en pie y garantizar el abastecimiento de carne en el mercado interno. Luis Velásquez, titular de esta cartera, detalló que se establecerán puestos móviles de control y se realizarán operativos sorpresa para interceptar el transporte ilegal de ganado. Además, se priorizará el aprovechamiento del ganado y carne decomisados, en lugar de destruirlos, para asegurar su uso adecuado. La Comisión de Seguridad Alimentaria fue clave para alcanzar estos consensos.

– Cuestionan a juez Laura por favorecer a pareja que “compró” y esclavizó a una mujer por 10 años

La Policía Boliviana y la Fiscalía cuestionan la labor del juez 12º de Instrucción en lo Penal, Mario Helmer Laura Picavia, quien favoreció con detención domiciliaria a una pareja imputada por trata y tráfico de personas, quienes hace 10 años “compraron” a una adolescente de 16 años y la mantuvieron en condiciones de esclavitud todo este tiempo. “La víctima sufrió vejámenes (sexuales), torturas, malos tratos y además una privación de libertad”, aseguró el director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sosa, quien reprochó la actitud del juez Laura. El jefe policial denunció que, durante la audiencia cautelar, el juez Laura no valoró ninguno de los indicios colectados.