Ante la imposibilidad de ejecutar la orden de aprehensión, la justicia notifica a Evo Morales por edicto

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo Morales es notificado vía edicto judicial por el delito de trata de personas; TSE presenta resultados y proclama ganadores de las Elecciones Judiciales 2024; y, empresarios privados califican la situación económica de Bolivia como “grave, pero no insalvable”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo Morales es notificado vía edicto judicial por el delito de trata de personas

El Juzgado de Instrucción Penal notificó este viernes, vía edicto judicial, a Evo Morales por la acusación de trata y tráfico de personas, causa por la que se fijó audiencia para el martes 14 de enero de 2025. El canal DTV reportó —junto con una imagen del edicto— que el expresidente fue notificado dentro del caso relacionado con la supuesta relación que mantuvo con una menor de edad, que habría quedado embarazada y que tuvo un hijo con Morales. «La Fiscalía solicitó su aprehensión y ha fijado la audiencia para el martes 14 de enero de 2025, a las 9:30 de la mañana», publicó el medio. El edicto divulgado señala como imputados al exmandatario y a los padres de la víctima, identificados como Idelsa Pozo y Emeterio Vargas. La víctima, presentada en el documento como Cindy Saraí, era integrante de la «guardia juvenil» del grupo Generación Evo.

– Exvocero de Arce afirma que el epílogo político de Evo Morales podría ser una extradición a EEUU

El exvocero presidencial Jorge Richter afirmó que el epílogo político del expresidente Evo Morales podría ser una extradición a Estados Unidos porque en Bolivia continuará con su actividad política aún desde la cárcel. “Si lo del señor Dávila termina arrastrando, ya como estrategia, eso sí a Evo Morales con una extradición a Estados Unidos se acaba la historia”, afirmó. “Usted del Chapo Guzmán no sabe nada, no tiene ni fotografías, de Arturo Murillo no sabe nada y no tiene ni fotografías, ese sí es el final, hay una persona que está viva, pero políticamente está muerta”, complementó el analista político. El expresidente Morales actualmente afronta una imputación en la justicia ordinaria por el delito de trata y tráfico de personas por una denuncia de abuso a una menor en 2015 y que derivó en un embarazo.

– Montaño pide a Evo Morales cumplir con su propia sentencia que dice que ‘quien escapa es un delincuente confeso’

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño retó este viernes a Evo Morales Ayma a cumplir con la sentencia que pregonaba cuando era mandatario dirigida a las personas que preferían huir o esconderse antes que afrontar la ley; en tal sentido, le conminó a presentarse ante el Ministerio Público para responder por el caso que se le abrió por la supuesta comisión del delito de trata de personas, pero con agravante ya que la probable víctima resultó embarazada. El 28 de mayo de 2016, Morales Ayma publicó en su cuenta de la red social denominada Twitter en ese entonces que: “quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. no es un perseguido político”, en referencia a la salida del país del periodista Carlos Valverde a Argentina, quien denunció en esa oportunidad que la presión política era ‘muy fuerte’.

– TSE presenta resultados y proclama ganadores de las Elecciones Judiciales 2024

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó la mañana de este viernes los resultados, cómputo oficial y proclamó a los ganadores de las Elecciones Judiciales 2024 que se llevaron a cabo de forma parcial el 15 de diciembre pasado. La sesión comenzó a las 10:00, con el quórum mínimo necesario y la presencia del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en una audiencia pública, transmitida por las redes sociales del tribunal. El proceso electoral llegó a su fin con el cómputo nacional que totalizó los resultados contenidos en las actas departamentales. “El cómputo nacional, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, consiste en la totalización de los datos contenidos en cada una de las actas de cómputo departamental, esas actas se encuentran acá para conocimiento de quien quiera mirarlas”, señaló Hassenteufel.

– Crisis judicial e incertidumbre en Bolivia: Rodríguez Veltzé y Salame analizan el ámbito jurídico

Bolivia atraviesa por una situación complicada debido a la crisis institucional y el desorden en los cuatro poderes del Estado (Judicial, Ejecutivo, Electoral y Legislativo). Este 2024, el Órgano Judicial fue blanco de duras críticas y acusado de cometer injerencia en los otros poderes. Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia y de la otrora Corte Suprema de Justicia, y Silvia Salame, senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional, compartieron sus reflexiones sobre las recientes elecciones judiciales y la crítica situación de la justicia en el país. Las elecciones judiciales agravaron el panorama, debido a que los comicios se llevaron adelante de forma parcial. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ejecutó elecciones judiciales parciales el domingo 15 de diciembre, de las cuales fueron elegidas solo 19 de 26 autoridades

– Lo que deja el 2024: Una toma militar sin esclarecer y las Fuerzas Armadas entre la «politización»

La toma militar de la Plaza Murillo, en La Paz, fue uno de los sucesos que marcó este 2024 y los hechos continúan sin esclarecerse, el gobierno defendió que fue un intento de “golpe”, pero el principal actor del hecho aseguró que fue un “autogolpe”; las Fuerzas Armadas sufren las consecuencias del “juego político” del Movimiento al Socialismo (MAS). A la cabeza del excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, efectivos militares irrumpieron en el Kilómetro 0 de la ciudad de La Paz, el 26 de junio, presuntamente para tomar por la fuerza el Palacio de Gobierno. Una de las escenas que marcó la jornada fue cuando Eduardo Del Castillo, golpea una de las tanquetas. Posteriormente el presidente Luis Arce se enfrenta al entonces comandante del Ejército a quien lo emplazó, “Yo soy su capitán y le ordeno que repliegue a sus soldados”.

– Empresarios privados califican la situación económica de Bolivia como “grave, pero no insalvable”

En Bolivia se registra una grave situación económica, pero también aún se tiene la capacidad para superar la crisis. La política económica necesita medidas correctivas, señaló este viernes el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño. “Reconocemos la necesidad urgente de implementar nuevas medidas frente a la persistencia de algunos problemas y la aparición de otros que igualmente son complejos, es necesario que el Gobierno implemente medidas de austeridad e implemente medidas estructurales y urgentes para enfrentar la crisis, disminuir el déficit fiscal, garantizar la inversión privada y promover las exportaciones (…). Estamos conscientes de que Bolivia atraviesa una situación grave, pero estamos seguros de que no insalvable”, sentenció el líder empresarial.

– Transporte pesado pide modificación del tipo de cambio y anuncia ampliado para asumir medidas

En medio de una creciente tensión en el sector del transporte pesado, Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte de Bolivia, advirtió sobre la crítica situación que enfrenta el gremio. En entrevista con La Razón Radio, Mercado señaló que la falta de combustible, los bloqueos y los problemas económicos están afectando gravemente al sector, que considera indispensable para la economía del país. “El 2024 ha sido un año lleno de controversias para nosotros”, expresó Mercado. Lamentó que los bloqueos y la escasez de combustible han golpeado duramente al transporte pesado. Si bien mencionó que las largas filas en surtidores han disminuido ligeramente, éstas persisten con tiempos de espera que oscilan entre 4 y 24 horas. La situación es aún más crítica en las provincias donde el combustible no llega de manera regular.

– Planta de soya estatal cubrirá el 76% del aceite comestible y el 74% del grano destinado para animales

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, afirmó este viernes que la nueva planta de Transformación de Soya, instalada en el municipio de San Julián, Santa Cruz, que construyó el Gobierno, cubrirá el 76% del aceite comestible requerido por el mercado interno y el 74% de la torta de soya, que es destinado para el alimento de los animales (avícola, porcino y lechero). “Esta planta ha sido una demanda que ha sido cumplida porque fue un requerimiento de los productores de grano de soya de San Julián. Esta planta tendrá una capacidad de molienda de 1.000 toneladas por día y anualmente 330 mil toneladas año para procesar el grano de soya, también vamos a producir 244 mil toneladas año de torta de soya que van a ser destinados para abastecer al sector avícola, porcino y lechero”, señaló.

– Gobierno y arroceros instalan reunión en Beni para abordar temas productivos y de abastecimiento

Tal y como estaba previsto, la tarde de este viernes se instaló la reunión entre autoridades y técnicos del Gobierno con representantes del sector arrocero, para abordar la situación del abastecimiento del grano y las demandas de los productores. Anteriormente, dirigentes del sector arrocero ya habían adelantado que se contemplaba poner en la mesa temas como la situación de los costos de producción (que se dispararon en el último tiempo) y el abastecimiento de diésel, dos aristas clave para garantizar el abastecimiento interno. Desde el Gobierno nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, señaló -tras un recorrido en los campos productivos del Beni- que evidenció que se necesita agilizar los trámites para facilitar la producción, previendo configurar una agenda productiva en la que se trabajarán las demandas del sector.

