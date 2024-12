Cindy Saraí V.P. da una entrevista a un canal argentino y evita decir si Morales es el padre de su hija

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Cindy Saraí reaparece y apunta a Del Castillo: «Me dijo tenemos el caso cerrado, necesitamos que le cambies el apellido a tu hija»; el presidente de Diputados afirma que se debe cambiar a los autoprorrogados solo con elecciones; y, Trabajo recibe 296 denuncias por el no pago de aguinaldos, el 66% corresponde a Santa Cruz. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Cindy Saraí reaparece y apunta a Del Castillo: «Me dijo tenemos el caso cerrado, necesitamos que le cambies el apellido a tu hija»

Cindy Saraí Vargas Pozo, la joven con quien Evo Morales supuestamente tuvo una hija cuando ella era menor de edad, reapareció la noche del lunes 30 de diciembre para conceder una entrevista en la que apuntó contra el ministro Eduardo del Castillo, a quien acusó de presionarla para cambiar el apellido de su primogénita. «Yo soy Cindy Saraí Vargas Pozo y he sido y sigo siendo victimizada por el anterior gobierno y este Gobierno, he sufrido todos los efectos colaterales del poder», fue la frase con que la joven comenzó la entrevista al canal de noticias DNews, en la que eludió dar respuesta concreta sobre el padre de su hija y su relación con Morales. «El apellido que tenía es el que todos conocen, es el certificado que ha sido publicado y panfleteado por todos lados, ese es el certificado que me hicieron cambiar a mi hija», declaró Cindy.

– Arispe admite que sus declaraciones sobre la aprehensión de Evo fueron ‘desproporcionadas y desatinadas’

El diputado “evista” Gualberto Arispe afirmó que sus polémicas declaraciones respecto a la posible aprehensión de Evo Morales no deberían generar “preocupación” en el Gobierno ni en ninguna autoridad. Según explicó, dichas palabras fueron producto de la indignación que siente ante la desinstitucionalización de la justicia en el país. El diputado reconoció que sus palabras pudieron generar “temor”, pero aseguró que en el Trópico de Cochabamba existe tranquilidad. Reiteró que no hay motivo de preocupación en relación con sus declaraciones, que calificó como “desproporcionadas y desatinadas”, atribuyéndolas a su indignación contra el Gobierno. “Donde se encuentra nuestro compañero Evo, hay hombres y mujeres valientes. Por eso no tienen por qué preocuparse ni el Gobierno ni otras autoridades”, enfatizó.

– Juventudes Indígenas emprenden viaje al trópico para «resguardar» a Morales

A las 14:00 de este martes, delegaciones de las Juventudes Indígenas Originarias partieron de Cochabamba rumbo al trópico para «resguardar» a Evo Morales y hacerle frente a los «grupos de choque» que envíe el Gobierno. «Como jóvenes estamos participando, estamos partiendo de aquí, de Cocha, a resguardar la seguridad de nuestro hermano Evo Morales Ayma, estamos yendo jóvenes preparados a enfrentar a los grupos de choque que está mandando el ministro de Gobierno», declaró uno de los integrantes de la comitiva. El expresidente es acusado del delito de trata y tráfico de personas, por lo que la Justicia lo convocó a declarar el 14 de enero de 2025 y ya se cuenta con una orden de aprehensión en su contra, razón por la cual los sectores que le son leales organizaron grupos de vigilia.

– El presidente de Diputados afirma que se debe cambiar a los autoprorrogados solo con elecciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, salió al frente para responder a políticos, juristas y analistas quienes afirman que se debe sustituir a los actuales magistrados autoprorrogados por aquellos suplentes que lograron la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones judiciales; al respecto, Omar Yujra recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) sostiene que los siete tribunos solamente pueden ser relevados de sus cargos después de que sus sustitutos sean elegidos mediante el voto popular. Sin embargo, no se refirió a que la CPE no contempla la figura de votación parcial, que fue definida por los magistrados Yvan Espada y Gonzalo Hurtado, de la Sala Cuarta Especial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y por la cual no se pudo elegir a siete autoridades titulares.

– “No se necesita Ley”: Diputado sugiere a magistrados electos reorganizar los tribunales sin «prorrogados»

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón sugirió a los magistrados electos que, una vez sean posesionados, reorganicen los tribunales y sus directivas para que operen sin los actuales «prorrogados». La jornada pasada, el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales a los candidatos ganadores de las elecciones judiciales parciales, con lo que quedan legítima y legalmente habilitados para asumir funciones. Se tiene previsto que el presidente del Estado, Luis Arce, posesione a las nuevas autoridades electas el jueves en la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, la duda continúa sobre cómo funcionarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que tienen magistrados prorrogados de departamentos en los que no se realizó la votación.

– Campero y otros vocales que renunciaron para participar en las judiciales piden ser restituidos

Israel Campero, exvocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, y los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ramiro Blanco y Carminia Martínez, presentaron una acción de amparo constitucional para exigir ser restituidos en los cargos a los que renunciaron antes de participar de las elecciones judiciales. “Dejar sin efecto las aceptaciones a nuestras renuncias de parte del Tribunal Supremo de Justicia, por un lado, y del Tribunal Constitucional Plurinacional por el otro, dejándose como consecuencia de ello sin efecto las convocatorias 70/2024 respecto a Vocales de la Jurisdicción Ordinaria del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Convocatoria 82/2024 respecto a un ITEM de Vocal Constitucional en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respectivamente”, dice el documento.

– Trabajo recibe 296 denuncias por el no pago de aguinaldos, el 66% corresponde a Santa Cruz

El Ministerio de Trabajo recibió 296 denuncias por incumplimiento del pago del aguinaldo de Navidad en todo el territorio nacional a la fecha, de las cuales el 66% corresponden a Santa Cruz. “En La Paz se atendieron 50 denuncias, en Santa Cruz 129, en Cochabamba 31, Potosí 6, Tarija 8, Beni 29, Chuquisaca 13, Oruro 7 y Pando 23, en total 296 denuncias”, dijo el ministro de Trabajo, Erland Rodríguez. Tras vencer el plazo para el pago del aguinaldo de Navidad, el Ministerio de Trabajo, a través de sus jefaturas departamentales y regionales, empezó a recibir las denuncias sobre empleadores que no cumplieron con esa obligación. “Nosotros estamos emitiendo una citación para que el empleador se apersone ante el ministerio y pueda llegar a una conciliación con el trabajador”, explicó.

– Productores e ingenios arroceros serán identificados con el Runpa para las guías de movimiento

Productores del grano e ingenios arroceros serán registrados por el Gobierno para aplicar las guías de movimiento que, desde el 1 de marzo, serán exigidas en las trancas para los camiones que transporten el alimento, una medida con la que se busca evitar el contrabando a la inversa. «Se van a registrar los productores y por otro lado a los ingenios, es un registro Runpa (Registro Único Nacional de Productores Agrícola), a través del Senasag, y este registro obviamente es un requisito para emitir las guías de movimiento», declaró el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo. El funcionario explicó que la cosecha de arroz comenzará en marzo y se extenderá hasta mayo, agregó que el Gobierno se comprometió en garantizar combustible para el sector.

– Envían a la cárcel a los dos investigados tras el hallazgo de tres personas carbonizadas en La Peñas

Este martes, la Justicia envió a la cárcel de manera preventiva por 90 días a los dos hombres investigados tras el hallazgo de un hombre y dos mujeres carbonizadas en la comunidad Las Peñas, en la zona de Paurito, Santa Cruz de la Sierra. La audiencia cautelar concluyó pasada las 13:00 y antes de ser trasladados uno de los investigados aseguró que él es inocente y que la víctima era su familiar, era su primo. “Era mi familiar (el hombre carbonizado), más no tengo que decir”, sostuvo uno de los investigados en contacto con Unitel. El otro sujeto enviado a la cárcel es de nacionalidad extranjera y decidió guardar silencio al momento de salir del juzgado. Las autoridades policiales investigan el hecho y presumen que se trata de delitos vinculados a organizaciones ligadas al narcotráfico.

– El Gobierno despliega más de 16.500 policías en el país para el resguardo durante las fiestas de fin de año

El Gobierno central dispuso el despliegue de más de 16.500 efectivos policiales en diferentes regiones del país, con el fin de resguardar la seguridad ciudadana de la población durante las fiestas de fin de año. Los uniformados realizarán operativos en diferentes zonas, para evitar que haya hechos delictivos. “Con el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de las familias bolivianas durante las fiestas de fin de año, hemos instruido el despliegue de más de 16.500 efectivos policiales en todo el territorio nacional”, publicó Arce en sus redes sociales. La Policía Boliviana llevará a cabo operaciones enfocadas en la prevención, el auxilio y el control del orden y la seguridad, para asegurar que las actividades festivas se desarrollen con normalidad, promoviendo un ambiente de paz y tranquilidad para todas y todos los bolivianos.

