En Oruro, familiares de Evelyn exigen que la Policía capture al autor de su muerte

El crimen ocurrió hace tres semanas, pese a que se libró la orden de aprehensión, se desconoce el paradero de la expareja de la abogada de 29 años.

Casi tres semanas después de la muerte violenta de Evelyn —la octava víctima de feminicidio en Oruro—, la familia de la víctima exige que el presunto responsable del crimen sea capturado, ya que hasta el momento sólo se libró la orden de aprehensión, pero no se dio con el paradero de la expareja de la mujer de 29 años.

«Esto ha pasado el 25 de noviembre, hasta el momento no hay ningún responsable capturado, sólo está identificado y con orden de aprehensión, pedimos ampliar la investigación contra su papá, que puede ser cómplice del hecho, no sólo estar encubriendo«, declaró a F10 la hermana de la víctima.

La expareja de Evelyn y principal sospechoso del feminicidio es Grover C. R., cuyo paradero es desconocido, pese a que la orden de apremio salió hace 10 días y las autoridades pidieron a la familia no hacer pública la acción para no entorpecer las pesquisas.

«Las autoridades nos pedían que esperemos porque si vamos a hacer marchas, publicar su foto en el Facebook, él se iba a escapar, les dimos ese tiempo para no entorpecer la investigación, pero no hay resultados, en vano hemos esperado el plazo que nos han pedido», señaló.

El cadáver de Evelyn fue encontrado con numerosos signos de violencia en una construcción, en la ciudad de Oruro. La abogada de profesión había sido victimada el lunes 25 de noviembre, pero sus restos fueron encontrados al día siguiente.