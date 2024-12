Extradición de Dávila: Del Castillo asegura que la actual gestión es la más exitosa en la lucha antidrogas

El ministro de Gobierno resalta la cualidad integral que imprime el gobierno de Luis Arce en el combate al narcotráfico

Boris Bueno Camacho / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, expresó su beneplácito por la extradición de Maximiliano Dávila, último exjefe nacional antinarcóticos del gobierno de Evo Morales, porque el país demuestra su compromiso con la comunidad internacional y reafirma la condición de la actual gestión como la más exitosa en la lucha contra el negocio ilícito en comparación a todas las que la antecedieron, sobre todo -dijo- porque el gobierno de Luis Arce Catacora no tolerará que el narcotráfico reine en el país.

El exzar antridrogas fue extraditado y ya se encuentra rumbo a Estados Unidos, tras un operativo policial que se cumplió la mañana de este jueves en La Paz. Dávila fue excarcelado del centro penitenciario de San Pedro, en esa ciudad, a las 05:40 y posteriormente llevado al aeropuerto de El Alto, donde fue recibido por funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) que lo esperaban en un avión que emprendió vuelo a las 08:45 rumbo al país norteamericano.

Dávila es conducido al aeropuerto de El Alto. Foto: RRS. EDC

“Cumplimos con la comunidad internacional con extradiciones de personas vinculadas a este ilícito como las realizadas con el señor Einar Limalobo, para responder sus deudas con la justicia en Brasil, o la efectuada hace pocas horas con Maximiliano Dávila a EEUU. En diciembre de 1989, fue capturado Arce Gómez, ministro del exdictador García Meza, por el delito de narcotráfico y ulteriormente extraditado a EEUU; hoy, 35 años después, es extraditado, también a EEUU, el señor Maximiliano Dávila, dos hitos en la historia de nuestro país”, destacó en una publicación en su cuenta de la red social X.

El titular de Gobierno resaltó la lucha integral contra el narcotráfico que lleva adelante el gobierno actual, porque no solamente efectúa acciones de incautación y destrucción de fábricas y laboratorios de droga en todo el territorio nacional, sino también en el ámbito de la prevención con la implementación de políticas dirigidas sobre todo a la juventud y niñez, tal el caso de los festivales que tienen el objetivo de concienciar a ese sector vulnerable sobre el riesgo de los narcóticos a su futuro.

“Desde el inicio de nuestra gestión, demostramos que no toleramos el narcotráfico en nuestro país. No solo somos la mejor gestión en incautaciones de droga, destrucción de laboratorios y fábricas, aprehensiones y políticas de prevención con festivales como los DINOFEST. No hay duda de nuestro compromiso en la lucha contra este delito”, aseveró el alto funcionario gubernamental, quien en reiteradas oportunidades resaltó los resultados obtenidos en el combate al narcotráfico.

Dávila fue posesionado como director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a principios de 2019 y dejó el cargo en noviembre de ese año, 10 días después de la renuncia de Evo Morales como presidente. Posteriormente, en enero de 2022, fue aprehendido en la ciudad fronteriza de Villazón, en Potosí, cuando intentaba escapar hacia Argentina, debido a que existía un requerimiento fiscal en su contra por el delito de legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.

El excoronel aborda la aeronave que lo llevará a EE.UU. Foto: RRSS EDC

Hace unos meses se conoció la solicitud de las autoridades judiciales estadounidenses, las cuales, mediante los conductos diplomáticos correspondientes, solicitaron la extradición de Dávila para que responda por delitos vinculados al narcotráfico; en cumplimiento al tratado vigente con ese país en esa materia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio el visto bueno para que el excoronel responda ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York por los supuestos delitos de tráfico de armas y droga a ese país.