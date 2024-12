Ministro de Justicia a Evo: Si el 14 no se presenta, habrá declaratoria de rebeldía

La autoridad aseguró que el expresidente sabe que su ausencia a declarar tendrá consecuencias legales que pueden complicar su situación.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El ministro de Justicia, César Siles, manifestó la tarde de este lunes que, si Evo Morales no se presenta a declarar ante la Justicia el 14 de enero, se emitirá una orden de rebeldía en su contra y deberá enfrentar consecuencias legales que complicarán su situación.

«Él sabe, como cualquier boliviano y también como abogados, como autoridades, las consecuencias de la evasión: mandamiento de aprehensión, medidas cautelares de carácter personal como el arraigo, será la declaratoria de rebeldía el 14 (de enero) si no se presenta; hay consecuencias legales que él sabe que pueden suceder y complicar aun más su situación», señaló la autoridad en conferencia de prensa.

El exmandatario es requerido por la Justicia para prestar declaración por la acusación de trata y tráfico de personas que pesa en su contra, ya que se lo señala de haber mantenido una relación con una menor de edad, a quien dejó embarazada.

La autoridad cuestionó la actitud de Morales y le conminó a presentarse a la convocatoria, ya que da una «señal negativa» a la sociedad al evadir la citación.

«Da una señal negativa al pueblo boliviano: ‘Si no se presenta el expresidente por qué me voy a presentar a una citación de un juez’ (…). Toda persona, con mayor razón una exautoridad como es el caso del expresidente Evo Morales, tiene obligación de cumplir la ley; la ley en su momento lo convocó como testigo y no se presentó; lo convocó también en otro caso de Tarija, como diputado, y no se presentó. La Justicia permanentemente lo convoca y él no se está presentando desconociendo ese rol de exautoridad», indicó.

Morales fue convocado vía edicto judicial por el Ministerio Público de Tarija a presentarse a responder en calidad de denunciado el próximo martes 14 de enero. No obstante, el líder cocalero se refugió en el trópico, donde sus seguidores reforzaron su seguridad para evitar su aprehensión.