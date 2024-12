Montaño dice que «evistas, camachistas y mesistas» están detrás de las críticas a la gestión aérea

El Ministro de Obras Públicas indicó que se reunió con los ejecutivos de la IATA y comprobó que Bolivia no ingresó a ninguna lista de países que retienen fondos de aerolíneas.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró este martes que «evistas, camachistas y mesistas» están detrás de los cuestionamientos a la gestión que cumple al frente del servicio de transporte aéreo en el país. Aseguró que sostuvo reuniones con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), por lo que negó que Bolivia esté en una lista de naciones que bloquean fondos de las aerolíneas.

«Lo que sucede es que ahora que hemos ingresado en una carretera política, principalmente por el ala evista, el ala camachista y Carlos mesista, todo les sirve. Aquí hay un trabajo serio, dos notas enviadas a la IATA y la respuesta correspondiente«, declaró Montaño en conferencia de prensa.

El lunes 9 de diciembre se informó que Bolivia había ingresado en la lista de países cuyos gobiernos bloquean fondos de las líneas aéreas. En el caso boliviano, se informó que la retención ascendía a 42 millones de dólares. Al ser consultado sobre el tema, el Ministro indicó que no tienen la facultad de retener cuentas y que esa versión es falsa.

«Nosotros no retenemos absolutamente ni un centavo, no somos banco, no somos nada, simplemente soy cabeza de sector y estoy pidiendo estos datos. Hemos sostenido una reunión muy seria a la que ha asistido el señor Peter Cerdá, vicepresidente regional de la IATA (…), todo el plantel ha asistido, es mentira que nosotros estamos en la lista negra que han dicho estos opinólogos», sostuvo el funcionario.

Montaño agregó que se reunió en dos ocasiones con los ejecutivos de la IATA, una en La Paz y otra en Lima, Perú, donde abordaron la situación de Bolivia en el negocio aeronáutico, por lo que en los próximos días volverá a reunirse para ampliar el tema.