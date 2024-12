Senador Flores afirma que los asambleístas ‘patriotas’ votarán contra el PGE 2025

El asambleísta del ala evista cuestiona al gobierno por no rendir cuentas sobre los recursos que utiliza.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores manifestó su certeza respecto a que muchos asambleístas ‘patriotas’ no aprobarán el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, porque no se prestarán a dejar en garantía las últimas reservas de oro que tiene el país para que el gobierno se endeude por otros 3 mil millones de dólares y deje a su sucesor con la imposibilidad de adquirir créditos para las políticas públicas que intente implementar.

En ese contexto, exigió que la votación de los legisladores sea abierta y transparente, porque desde hace tiempo al amparo del sufragio secreto varios diputados y algunos senadores obtuvieron beneficios y recursos económicos, por ello, la población debe conocer quiénes votaran por hipotecar las últimas reservas que tiene la nación, además, que existe una duda generalizada sobre el destino de los fondos que son de todos los bolivianos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“¿Están gastando en el país, o se están llevando los recursos al exterior? Porque no existe claridad, porque no podemos pedir informes a los ministros, y pregunto, quién tiene seguridad de que esa plata se está invirtiendo en Bolivia; personalmente, no voy a dejar que se use la última reserva que tiene Bolivia para que se presten los 3 mil millones (de dólares) y para que en ocho meses desaparezcan esos recursos, porque no nos dan informe de absolutamente nada”, cuestionó.

El senador evista Luis Adolfo Flores. Foto: captura pantalla

El asambleísta del bloque evista recordó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó 5 mil millones de dólares en créditos; además, el gobierno utilizó de otras fuentes otros 8 mil millones de dólares, dijo; en tal caso, afirmó que las acciones gubernamentales sobre la disposición de recursos y préstamos mediante decretos es ilegal, porque todas las acciones de orden económico que impliquen al Estado deben ser respaldadas con una Ley que emane del Legislativo.

“No pueden anexar otras cosas que la Constitución dice directamente que los créditos y los contratos en el país deben hacerse por ley y lo hará la Asamblea Legislativa, ahora, claro, todo lo meten a la aprobación del PGE, no es correcto, pero cualquier situación que se presente de dejarnos prácticamente sin un dólar, sin un boliviano en el país, tendrá su sanción en determinado momento tanto los parlamentarios que aprueben como los que gasten”, advirtió.

El senador pandino dijo que los asambleístas recién recibieron el PGE 2025 la pasada jornada y el artículo 13 de dicha norma señala que se autoriza al Tesoro General de la Nación gestionar el crédito de $us 3 mil millones, en tanto en el artículo 19 se delega al Banco Central de Bolivia (BCB) dejar en garantía las reservas de oro para dicho préstamo, los acápites que consideró como los más peligrosos para la estabilidad financiera del país.

Aseguró que la intención gubernamental es ‘dejar en la calle’ a los bolivianos; también cuestionó el incremento en ciertos ítems del Órgano Ejecutivo como los gastos personales del presidente Luis Arce Catacora, que recibirá 300 mil bolivianos más el próximo año, suma que habría servido para no quitar la Renta Dignidad a aproximadamente mil personas de la tercera edad, tal cual es la intención anunciada por la gestión de Luis Arce.