Vuelo de BOA salió de Miami con 11 horas de retraso, afectó a 265 pasajeros y 22 presentaron reclamos

La aerolínea pública informó que tuvo que someter su nave a un «mantenimiento no programado», por el que puede ser sancionada por la ATT.

eju.tv

El vuelo de Boliviana de Aviación (BOA) que debía salir el jueves a las 11:30 desde Miami al final despegó a las 22:30 y llegó a Santa Cruz a las cuatro y media de la madrugada de este viernes, 11 horas de retraso que afectaron a 265 pasajeros, 22 de los cuales presentaron sus reclamos a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

«El vuelo finalmente ha partido a las 10:30 de la noche, hemos realizado el rastreo permanente, ha salido a esa hora y ha llegado al aeropuerto de Viru Viru a las 4:30 de la mañana; hay una afectación a 265 pasajeros, hasta el momento hemos recibido 22 reclamaciones directas de personas que se han sentido afectadas y que han realizado las reclamación por el tema de la compensación no recibida», informó el jefe de Servicios de Transporte de la ATT, Gabriel Castillo.

El jueves 19 de diciembre varios usuarios de la aerolínea estatal denunciaron a través de videos que abordaron la nave a las 11:30 y que hasta las tres de la tarde la nave no salía de Miami ni el personal de BOA les permitía descender.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La ATT recibió los reclamos de 22 pasajeros de ese vuelo, por lo que pidió los motivos del retraso a la línea aérea, que alegó que tuvo que someter su nave un «mantenimiento no programado», por el que deberá ampliar la información.

«El motivo que ha consignado el operador es el mantenimiento no programado de la aeronave, eso quiere decir que previo al despegue se ha detectado algún desperfecto mecánico en el avión, por lo cual ellos han detenido el vuelo hasta solucionar esta falla mecánica, no obstante de ello, como ATT, a raíz de las reclamaciones que hemos recibido, vamos a otorgar al operador el tiempo prudente para que presente el descargo y la justificación de ese mantenimiento no programado», indicó el funcionario.