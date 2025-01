El Año Judicial 2025 es inaugurado solo con magistrados electos y sin autoridades autoprorrogadas

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La inauguración del Año Judicial en instalaciones del TSj. Foto: Correo del Sur

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Inauguran el Año Judicial 2025 sin autoprorrogados; el presidente del TSJ perfila seis meses para que la población vea la diferencia entre la anterior y la nueva justicia; y, por «temas de agenda», presidente Arce no asistirá al acto de posesión de Maduro. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Inauguran el Año Judicial 2025 sin autoprorrogados

En las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se inauguró el trabajo del Órgano Judicial. El acto estuvo encabezado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, también estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y las autoridades judiciales elegidas el pasado 15 de diciembre. El acto estuvo encabezado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, también estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y las autoridades judiciales elegidas el pasado 15 de diciembre. No se vio a ninguna de las autoridades autoprorrogadas. “Quiero agradecerles públicamente a mis colegas magistrados porque confiaron en este servidor, no bajo imposiciones, no bajo presiones de ninguna índole, simplemente primó el consenso, primó la unidad, primó el diálogo”, expresó Saucedo.

https://eju.tv/2025/01/inauguran-el-ano-judicial-2025-sin-autoprorrogados/

– El presidente del TSJ perfila seis meses para que la población vea la diferencia entre la anterior y la nueva justicia

Dentro unos seis meses la población podrá ver la diferencia entre la anterior y la nueva administración de justicia que comenzó a desempeñar sus funciones, perfiló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. El plazo fue fijado por los nuevos integrantes de la Sala Plena del TSJ, durante la primera jornada de trabajo, para que la población “vuelva a confiar en su justicia” que en los últimos años fue blanco de críticas. “La nueva justicia que ha nacido, ese es el plazo que nos hemos puesto para que empiecen a verse resultados”, afirmó. Las tareas principales trazadas, según Saucedo, se encuentran devolverle la independencia al Órgano Judicial para que únicamente esté sometido a la Constitución Política del Estado y las leyes y que haya una justicia “más cercana al pueblo”.

https://eju.tv/2025/01/el-presidente-del-tsj-perfila-seis-meses-para-que-la-poblacion-vea-la-diferencia-entre-la-anterior-y-la-nueva-justicia/

– Incluido Morales, senador evista dice que «todos los viejos políticos tienen que irse al tacho»

El senador evista Pedro Vargas aseguró este martes que «todos los viejos políticos tienen que irse al tacho porque no sirven», incluido el jefe de su facción, Evo Morales, para dar paso a un nuevo líder. «Tenemos que empezar a pensar ya no en estos viejos políticos que se están proclamando como precandidatos, esos no nos van a servir, ellos ya han tenido tiempo de servir al país y de servirse ellos mismos, todos esos viejos políticos tienen que irse al tacho, no sirven», declaró el legislador, quien al ser consultado si Morales también es parte de ese grupo, respondió: «Es, por eso estamos diciendo hay que apuntar a un nuevo líder». Vargas defiende los intereses de los legisladores afines a Evo, a excepción de esta jornada, en la que, además, dijo que no participará de la marcha convocada para el 10 de enero de Patacamaya a La Paz.

https://eju.tv/2025/01/incluido-morales-senador-evista-dice-que-todos-los-viejos-politicos-tienen-que-irse-al-tacho/

– Por «temas de agenda», presidente Arce no asistirá al acto de posesión de Maduro

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este martes que, «por temas de agenda», el presidente Luis Arce no viajará a Venezuela para la posesión del reelecto Nicolás Maduro, acto que se llevará a cabo el viernes 10 de enero. «El 10 de enero precisamente tenemos el inicio de una marcha que han anunciado, el presidente esta con una agenda muy fuerte, hay reuniones con distintos sectores para el 10 de enero, vamos a enviar una representación (a Venezuela), el presidente va a estar cumpliendo la agenda prevista para todos estos días», declaró. La posesión de Maduro será este viernes en la capital venezolana, pese a las dudas sobre la legitimidad de su reelección debido a la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al oficialismo, de entregar los resultados totales y detallados de la elección presidencial.

https://eju.tv/2025/01/por-temas-de-agenda-presidente-arce-no-asistira-al-acto-de-posesion-de-maduro/

– Tuto Quiroga le dice a Manfred “Tilín con bigotes” y que fue el «único opositor que se escapó»

El expresidente Jorge Tuto Quiroga presentó este martes al equipo del bloque opositor que operará en Santa Cruz, en un acto en el que calificó al alcalde de Cochabamba y candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, como el “Tilín con bigotes”. Consultado por una periodista sobre las críticas de Reyes Villa a su gestión cuando era presidente, en la que, dijo, tuvo “el peor año económico”, respondió: “El señor Manfred dice que él es el único opositor, si él es el único opositor, yo soy Messi; no sirve ni de chiste, él es el único opositor que siendo candidato a la presidencia, salió corriendo y se escapó, es el Rosales de Bolivia, es el Tilín con bigotes, que ya no venga a contarnos cuentos”. Tuto expresó luego que el descubrimiento de la reserva gasífera de Incahuasi (durante su gestión) “merecía una medalla», no un juicio.

https://eju.tv/2025/01/tuto-quiroga-le-dice-a-manfred-tilin-con-bigotes-y-que-fue-el-unico-opositor-que-se-escapo/

– La CNC observa la forma de aprobación del PGE 2025 y afirma que no es “correcto” que el Gobierno quiera “asfixiar” a los empresarios

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, cuestionó este martes que el Gobierno haya aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 de “manera unilateral y sin consenso», en el que está incluido la disposición adicional séptima, que otorga facultades al Estado para activar acciones de comiso de productos a quienes pretendan encarecer los precios. Incluso, consideró que con este tipo de normas se quiera “asfixiar” a los empresarios, quienes apuntan el origen del alza de los precios de los productos y alimentos al tipo de cambio y la irregular provisión de combustible. “Nos parece que nos es correcto que el Gobierno pretenda asfixiar a los empresarios con esta disposición, siendo que el riesgo de incremento de precios tiene como origen el alza del tipo de cambio y la irregular provisión de combustible”, indicó.

https://eju.tv/2025/01/la-cnc-cuestiona-disposicion-septima-del-pge-2025-y-afirma-que-no-es-correcto-que-el-gobierno-quiera-asfixiar-a-los-empresarios/

– Siderúrgica del Mutún produce primeras barras de acero y prevé iniciar ventas con 5.000 toneladas

En la etapa de pruebas con carga, el Complejo Siderúrgico del Mutún, emplazado en la localidad cruceña de Puerto Suárez, ya produjo sus primeras barras corrugadas para la construcción y alambrón; en su fase de operación, prevé iniciar ventas con 5.000 toneladas (t). “Ya hemos iniciado la puesta en marcha, que significa hacer las pruebas de las diferentes plantas en vacío y con carga; ya estamos sacando el producto final, pero en prueba”, confirmó el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado. Explicó que las pruebas con carga implican el funcionamiento de los equipos y los ajustes necesarios para garantizar la calidad y cantidad del producto final. Las barras corrugadas y alambrón recién salidos del horno, en la Planta de Laminación, marcan el inicio de la industrialización del acero en Bolivia.

https://eju.tv/2025/01/siderurgica-del-mutun-produce-primeras-barras-de-acero-y-preve-iniciar-ventas-con-5-000-toneladas/

– Pan: Gobierno dice que «pseudodirigentes» presentan datos falsos y que tiene garantizada la harina

El Gobierno señaló este martes que algunos «pseudodirigentes» presentan datos falsos para exigir el incremento del precio del pan, y agregó que se tiene garantizada la harina necesaria para cubrir la demanda de los panificadores. «Algún pseudodirigente estaría señalando de manera irracional e irresponsable que el precio del pan tiene que incrementase de manera exorbitante, han empezado a señalar datos como 70 centavos por unidad, 1,20, datos falaces que no cuentan con ningún tipo de respaldo», declaró el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa. El funcionario indicó que cada año «la aspiración» de los panificadores consiste en subir el precio del pan y que en esta ocasión la demanda se repite, por lo que el Gobierno convocó al sector «legalmente reconocido» a reunirse para revisar su hoja de costos.

https://eju.tv/2025/01/pan-gobierno-dice-que-pseudodirigentes-presentan-datos-falsos-y-que-tiene-garantizada-la-harina/

– “No les agrada que levantemos la voz para denunciar la realidad”: Guardaparques destituido ahora enfrenta un proceso en el Sernap

Marcos Uzquiano es uno de los guardaparques más reconocidos de Bolivia por su defensa de la naturaleza y hace un par de semanas fue destituido de su cargo. El exfuncionario denunció que le iniciaron procesos administrativos y consideró que esta arremetida en su contra tiene que ver con sus denuncias contra la minería ilegal y los incendios forestales en las reservas naturales. Los funcionarios despedidos son al menos cuatro, la mayoría con amplia trayectoria, con décadas de trabajo. A ellos se suman otros que fueron apartados del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en pasados meses en el ínterin de una similar denuncia: El ingreso de maquinaria pesada al Parque Nacional Madidi para la minería ilegal que opera en el norte de La Paz. “El fondo de todo esto viene a ser la minería ilegal”, denunció.

https://eju.tv/2025/01/no-les-agrada-que-levantemos-la-voz-para-denunciar-la-realidad-guardaparques-destituido-ahora-enfrenta-un-proceso-en-el-sernap/

– Potosí registra su primer caso de Covid-19 y alistan trabajos de contención para evitar escalada de contagios

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha confirmado el primer caso positivo de Covid-19 en el departamento de Potosí, activando así las medidas de contención para evitar la propagación del virus. De acuerdo con el reporte brindado por el director del Sedes, Eddy Salguero, la paciente es una mujer de 62 años del municipio de Villazón. Tras confirmarse el caso, se conoce que la mujer fue aislada y recibe la atención médica correspondiente. Ante esto, el personal del Sedes ha indicado que se cumplirá un trabajo de rastrillaje en la ciudad fronteriza con el fin de evitar la propagación del virus. En la primera semana epidemiológica de 2025, se registró un aumento del 57% en los casos de la Covid-19 dando un total de 457 positivos, de los cuales 369 están en Santa Cruz, mientras que Cochabamba registra 45, Chuquisaca 15 y La Paz 14.

https://eju.tv/2025/01/potosi-registra-su-primer-caso-de-covid-19-y-alistan-trabajos-de-contencion-para-evitar-escalada-de-contagios/