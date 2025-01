Evistas justifican advertencia de Morales y sus adversarios dicen que da otro motivo más para aprehenderlo

El exmandatario advirtió el domingo que el gobierno empuja al movimiento popular a tomar las armas en su contra.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Diferentes reacciones se dieron en el ámbito político y social por la advertencia expresada la pasada jornada por el exmandatario Evo Morales en sentido que el Gobierno de Luis Arce Catacora está ‘empujando al movimiento popular’ a tomar la posible determinación de iniciar una lucha armada ante la falta de atención de las demandas populares y la persecución que inició contra el exmandatario y otros dirigentes del sector radical del Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales reconoció que esa postura es de dirigentes afines a su línea política quienes estarían cansados de la actitud gubernamental de no escuchar a los sectores sociales. ‘¿Para qué diálogo?, qué pliego estamos entregando, aquí tenemos que hacernos respetar, porque estamos en nuestros territorios’, le habrían indicado; sin embargo, el exmandatario recordó que, en una anterior reunión con ministros y empresarios, dejó en claro que, si no hubiera sido por el MAS, ‘en este momento hubiéramos estado en lucha armada’, extremo evitado por el movimiento indígena.

La primera reacción provino del propio gobierno. Los ministros de Justicia, César Siles y de la Presidencia, Maria Nela Prada, rechazaron por separado el anuncio del líder de los cocaleros del Chapare. El primero aseguró que se trataría de terrorismo de Estado. “Parecería que la única forma de resolver los únicos problemas en Bolivia es a través de la violencia, de los conflictos y de los bloqueos indiscriminados”, dijo en una conferencia de prensa.

Asimismo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó que nada menos que un expresidente lance ese tipo de amenazas cuando la población boliviana está en la línea de precautelar el sistema democrático en el país. “ Hay algunos actores políticos, muy pocos la verdad, que apuestan a la confrontación, incluso a la generación de grupos hasta irregulares de desestabilización que apuestan a la violencia, que quieren muertos porque el escenario de conflicto y el escenario de violencia para ellos es el mejor escenario para buscar llegar al poder”, alertó Prada.

Por su parte, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho estimó que las sugerencias recibidas por Morales para organizar una lucha armada provienen de personas o grupos que actúan al margen de las leyes y que van en concordancia con las actitudes que muestra el propio exmandatario. “Ese tipo de sugerencias solo puede venir de personas o estructuras que están y que operan por fuera de la ley. De hecho, Evo Morales lleva tiempo comportándose por fuera de la ley y de los conceptos básicos de Estado de Derecho”, afirmó en la red social X.

Afirmación compartida por el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, quien apuntó que la declaración del exjefe nacional del MAS se suma a la serie de delitos por los cuales debe ser procesado. “No solamente tiene financiamiento irregular, ahora está buscando una guerra armada, una confrontación entre bolivianos, por eso Evo Morales tiene que ser aprehendido, le está dando motivos al ministro de Gobierno para que lo aprehendan, no sé que está esperando para que esté tras las rejas”, cuestionó.

En tanto, el dirigente del Pacto de Unidad arcista, Mario Seña, reprochó también al exjefe de Estado, por atemorizar con la idea de un alzamiento armado de los sectores que le siguen. “El gobierno está obligado a que se haga respetar la Constitución (Política del Estado), nadie puede amenazar a la población boliviana, por eso, esas posturas que quieren generar incertidumbre, el gobierno y sus instituciones tienen que hacer cumplir la ley”; refirió.

En el otro frente, el diputado evista Freddy López justificó las palabras referidas por Morales y aseveró que es que el pueblo el que se levantará ante la falta de atención del gobierno de Arce a las justas demandas que tienen los bolivianos respecto a la situación económica del país, porque el Gobierno ‘pisotea y vulnera los derechos’ del pueblo con persecución y amenazas; además negó que haya desesperación en el expresidente al verter esas declaraciones, sino es el gobierno quien busca a toda costa eliminar al líder cocalero.

“El pueblo y la ciudadanía se van a levantar en algún momento, porque hoy en día lamentablemente el gobierno de turno lo único que ha hecho hasta el momento en cuanto a las demandas y necesidades es ultrajar, humillar, encarcelar a las hermanas y hermanos que solamente han pedio que se pueda regularizar la canasta familiar, que se puedan solucionar los problemas económicos, quienes tienen que garantizar los derechos de la población”, certificó el asambleísta.

Su colega del ala radical, Anyelo Céspedes, afirmó que se malinterpretaron las frases de su líder, porque es el pueblo que saldrá a las calles a defender sus conquistas como lo hizo en la época de las dictaduras militares. “Estamos viviendo momentos más oscuros que en tiempos de dictadura con el gobierno de Luis Arce Catacora. La población boliviana está desesperada, no hay dinero, no hay plata, no hay economía”, resaltó, además de reiterar que Morales en ningún momento llamó a un alzamiento armado.