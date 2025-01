Gobierno niega la crisis económica y culpa a empresarios de buscar el retorno del “neoliberalismo”

Bolivia afronta una crisis económica marcada por la escasez de dólares y carburantes como consecuencia de la caída de la producción y la exportación de hidrocarburos y un excesivo gasto fiscal.

El Gobierno del presidente Luis Arce asumió una nueva estrategia política frente a la crisis económica: Niega que exista dicho escenario y responsabiliza a sectores productivos de buscar el retorno del modelo económico neoliberal ante el fracaso del actual paradigma.

“Yo no podría entender la crisis económica cuando tenemos índices de crecimiento por encima e otros países de la región (…), tenemos crecimiento y somos uno de los países que tiene el precio más bajo de los productos de la canasta familiar en relación a los precios de los productos de los países vecinos por lo tanto hay crisis cuando no hay crecimiento y pese a que podamos ser el penúltimo o estemos dentro de los últimos se puede sostener que el país tiene porcentajes de crecimiento”, afirmó anoche el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, en una entrevista con la red Uno cuando face consultado si no existe una crisis económica.

Bolivia afronta una crisis económica caracterizada fundamentalmente por la escasez de dólares en el sistema financiero, escasez de carburantes especialmente diésel y el incremento de precios que han llevado a cerrar el año con una inflación que bordea el 10%.

Algunas causas de esta situación compleja se deben a la caída de la producción de hidrocarburos como consecuencia del agotamiento de los campos petroleros y en consecuencia la caída de las exportaciones que permitía el ingreso de dólares. A esto se suman otros factores como el excesivo gasto fiscal o el alto costo del funcionamiento del Estado y las subvenciones a los hidrocarburos, alimentos y otros rubros como parte del modelo económico implementado desde 2006 con el gobierno de Evo Morales.

Se trata del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) que se basa en la redistribución del ingreso para potenciar el mercado interno y la aplicación de políticas sociales donde el Estado tiene un rol prevalente en la economía.

Uno de los artífices del paradigma es el presidente Luis Arce, quien fue ministro de Economía durante gran parte del gobierno de Morales; sin embargo, debido a la situación actual del país este modelo fue criticado y varios economistas plantearon el cambio de modelo debido a su fracaso.

“Entendemos que hay un sector empresarial productivo que está en contra del modelo que estamos implementando desde que hemos asumido la conducción del Estado, nunca ellos han estado de acuerdo que el Estado intervenga en la economía del país, siempre han tratado de asfixiar económicamente a través de la producción y el encarecimiento de precios de los principales productos de la canasta familiar, a razón de ello sostenemos que nació Emapa en 2009, cuando también tuvimos una crisis alimentaria producida por estos actores políticos económicos empresariales. Son los mismos actores que están operando y actuando para afectar el modelo económico y esto no es nuevo, ellos mismos, los que mencionan que el modelo económico que está implementando el presidente Lucho ha fracasado, es un modelo que ya ha cumplido su ciclo, que hay que cambiarlo y los cuales tienen sus principales dirigentes y portavoces políticos que están hablando de cambiar el modelo económico y volver al modelo neoliberal”, afirmó Silva.

El presidente Luis Arce, el jueves, afirmó que la crisis económica sería un concepto construido. “Intentan meter a la cabeza de la boliviana y del boliviano que la canasta familiar sube”, fustigó.

También habló de una guerra especulativa de precios y el viceministro Silva reforzó que el Gobierno afronta una “guerra política” que tiene efectos económicos.