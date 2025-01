La ley de distribución de escaños sortea la primera fase y pasa al pleno de la Cámara de Diputados

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los miembros de la Comisión de Constitución aporbaron la ley de distribución de escaños. Foto: abi

Boris Bueno Camacho / La Paz

Comisión de Constitución aprueba ley de distribución de escaños y la remite al pleno de Diputados; Lima: La sentencia constitucional da derecho a la apelación a quienes afrontan un juicio de responsabilidades; y, TCP: Magistrado prorrogado sigue como presidente; su continuidad se definirá en evaluación posterior. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Comisión de Constitución aprueba ley de distribución de escaños y la remite al pleno de Diputados

La Comisión de Constitución aprobó este miércoles por mayoría absoluta el proyecto de ley de distribución de escaños y lo remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados, para su tratamiento y aprobación, informó su presidenta, Olivia Guachalla. La norma, presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en octubre 2024, entró a debate en la Comisión luego que el martes los vocales electorales Gustavo Ávila y Tahuichi Tahuichi Quispe explicaron a los legisladores la propuesta que plantea incrementar una diputación a Santa Cruz y restarle una a Chuquisaca, en función a los resultados del Censo de Población y Vivienda de marzo 2024. Según la propuesta, Santa Cruz, que por vez primera se consolida como el departamento con más población, pasará de 28 a 29 curules en Diputados; mientras Chuquisa reducirá de 10 a 9.

– Lima: La sentencia constitucional da derecho a la apelación a quienes afrontan un juicio de responsabilidades

El Tribunal Constitucional Plurinacional divulgó hoy una sentencia que establece la inconstitucionalidad de las leyes que establecen un juicio de responsabilidades en única instancia y exhorta a la Asamblea Legislativa que ajuste la normativa en un plazo de seis meses. El exministro de Justicia, Iván Lima, explicó a eju.tv que la Sentencia Constitucional 0075/2024 divulgada hoy por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) otorga el derecho a la apelación a quienes fueron enjuiciados o afrontan un juicio de responsabilidades en Bolivia debido a que la legislación actual establece un juzgamiento en una sola instancia.Turismo en Bolivia “Esta sentencia constitucional les da el derecho de apelar, ese es el derecho que les otorga a todas las personas”, ilustró el jurista.

– Carlos Hugo Molina: «Bolivia necesita un cambio con un signo distinto al MAS»

El reconocido analista y abogado Carlos Hugo Molina señaló que el país requiere un giro fundamental en su dirección política. Enfatizó que «lo políticamente incorrecto es cómo vamos a resolver el intríngulis democrático boliviano», haciendo un llamado a repensar las estrategias democráticas que permitan superar las actuales crisis. “Creo que este país necesita un cambio con un signo distinto del MAS, creo que ya se acabó la etapa del MAS, no puede seguir el MAS en el gobierno porque el daño que ha hecho es suficiente”, expresó Molina en entrevista con La Hora Pico que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Molina subrayó que el MAS, que ha sido un actor predominante en la política boliviana durante las últimas dos décadas, ha llegado al final de su ciclo.

– TCP: Magistrado prorrogado sigue como presidente; su continuidad se definirá en evaluación posterior

Tras una sesión que se extendió hasta la noche de este miércoles, la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un comunicado en el que establece que la continuidad de Gonzalo Hurtado como presidente de este organismo está sujeta a una evaluación que se realizará posteriormente. Los magistrados electos y los autoprorrogados no llegaron a consensuar quién presidirá esta instancia del poder judicial, por lo que Hurtado permanece al frente. Entre otros puntos que se abordaron resalta la evaluación a la institucionalización de cargos en el TCP y que se conformaron cuatro salas constitucionales. Sin embargo, no se pudo conocer mayores detalles del encuentro, ya que se realizó a puerta cerrada y al concluir los magistrados no emitieron declaraciones.

– Evistas revelarán el 25 de enero la sigla con la que irán a las elecciones, negocian con cinco partidos

La facción evista revelará el 25 de enero la sigla con la que participarán en las elecciones generales, sus operadores sostienen negociaciones con cinco partidos políticos de alcance nacional y dos departamentales, adelantó este miércoles el diputado Héctor Arce. “Esta noticia se le va a dar máximo hasta el 25 de enero. Con qué nombre vamos, con qué colores y con qué sigla vamos a participar, eso está obviamente en manos de nuestras organizaciones sociales”, declaró. Informó que conversó con el expresidente Evo Morales en la localidad de Lauca Ñ de Cochabamba, para definir los lineamientos para respecto a los que estén dispuestos a prestar su sigla política. Dijo que obviamente Evo será el candidato y su acompañante de formula tendrá que ser capaz de resolver la crisis económica y judicial.

– Diputados inaugura legislatura 2025 con escaños, créditos y contratos de litio en agenda

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que esa instancia legislativa inauguró en la presente jornada la legislatura 2025, en la que se tratará de forma prioritaria el proyecto de ley de escaños, la aprobación de los créditos que superan los mil millones de dólares y los contratos del litio. «Hemos proyectado la agenda semanal con los proyectos de ley, por un lado, el tema de los escaños (…), en segunda instancia tenemos los proyectos de ley referidos a los créditos internacionales que ascienden a más de 1.228 millones de dólares que están dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional», declaró el diputado. Tanto escaños como créditos son dos temas de interés en la nueva legislatura; en el caso de los recursos económicos, una parte de los proyectos de ley está en la Cámara de Senadores y otra en Diputados.

– Carlos Hugo Molina: “Luis Fernando Camacho será el árbitro de la unidad”

El reconocido abogado y analista político Carlos Hugo Molina ha destacado el papel determinante de Luis Fernando Camacho en el panorama político boliviano de cara a las próximas elecciones generales. Según Molina, Camacho se posiciona como el «árbitro de la unidad» debido al respaldo en el departamento de Santa Cruz, donde -aseguró- cuenta con un apoyo del 60%. “Este es el mejor espacio de la disputa política y no cabe duda que Santa Cruz, no solo por el millón de habitantes que no lo han reconocido y están aquí, no solo por el voto y significado desde el punto de vista económico. Ese elemento está fraccionado por un elemento técnico, todas las encuestas reconocen a Luis Fernando Camacho, pero con una específica, (tiene respaldo) del 60% en el departamento de Santa Cruz.

– Colegio de Economistas cuestiona puntos del PGE 2025 que ‘ponen en riesgo la economía’

El Colegio de Economistas de Santa Cruz lanzó un análisis crítico del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, alertando sobre un déficit fiscal del 9,2%, el cual calificaron como “crónico y estructural”, y una estrategia económica que consideran insostenible. En su reporte, los economistas destacan la urgencia de implementar ajustes significativos en las políticas públicas para proteger el poder adquisitivo de los bolivianos y garantizar la estabilidad económica del país. “El modelo económico productivo comunitario enfrenta una crisis profunda, y el PGE 2025 exacerba sus debilidades. Urgen ajustes significativos para garantizar sostenibilidad, estabilidad macroeconómica y protección del poder adquisitivo de los bolivianos”, señala el documento. El PGE 2025 proyecta un crecimiento económico del 3,51% y una inflación del 7,5%.

– Panificadores no retrocederán en alza en el precio del pan y desconocen reunión citada por el gobierno

Los panificadores que son liderados por el dirigente Dandy Mallea advirtieron que no retrocederán con el incremento de precio del pan hasta en Bs 0,80, porque fue una decisión asumida en un ampliado. Además, denunciaron que no fueron convocados por el Gobierno a la reunión prevista para este jueves. “Nosotros no vamos a retroceder en el incremento de precio del pan, eso es lo que se ha determinado en la reunión del 15 de diciembre del pasado año. El costo de producción es insostenible con el costo de 0,50 centavos la unidad del pan, ya no tenemos utilidades”, afirmó el dirigente de los panificadores, Dandy Mallea. Los panificadores de tres regiones decidieron incrementar el precio del pan hasta en Bs 0,80 debido al incremento de costos de los insumos para la elaboración de ese producto.

– Migración dice que no entregó a exguerrillero porque Chile “no ha sustanciado” el pedido de extradición

Un día después de la liberación en la ciudad de La Paz de Pablo Muñoz Hoffman, exguerrillero buscado por autoridades chilenas desde hace 28 años, la directora nacional de Migración, Katherine Calderón, afirmó que no se procedió a la entrega del fugitivo porque Chile “no ha sustanciado” el pedido de extradición. El lunes se informó sobre la captura de Muñoz Hoffman en la ciudad de La Paz. El extranjero cumplía una pena por homicidio y otros delitos en la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago de Chile, de donde huyó a fines de 1996 en un helicóptero. Desde entonces, el fugitivo era buscado con sello rojo de la Policía Internacional (Interpol) con fines de localización y captura. No obstante, Brújula Digital conoció ayer martes que Muñoz Hoffman no fue entregado y más bien había sido liberado por “órdenes superiores”.