Morales afirma que la declaratoria de rebeldía la redactaron en el Gobierno y que el juez solo la leyó

El expresidente Evo Morales. Foto: Correo del Sur

Boris Bueno Camacho / La Paz.

"Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento": Evo se pronuncia tras declaratoria de rebeldía en su contra; Gamarra: «Para muchos, Bolivia dejó de ser una democracia hace mucho tiempo y pasó a ser lo que algunos denominan un autoritarismo competitivo»; y, Cámara de Comercio pide al Gobierno una modificación consensuada de disposición del PGE sobre decomisos.

– “Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento”: Evo se pronuncia tras declaratoria de rebeldía en su contra

El expresidente Evo Morales se pronunció la noche del viernes sobre la declaratoria de rebeldía y la orden de búsqueda y aprehensión dictada en su contra por el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado. La medida judicial fue adoptada luego de que Morales faltara por segunda vez a la audiencia de medidas cautelares en el marco de un caso de trata de personas. A través de sus redes sociales, el exmandatario aseguró que la resolución judicial estaba previamente elaborada. “Seguramente fue enviada por los ministerios de Gobierno y Justicia para que lo lea el juez”, publicó. “Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados”, expresó.

– Arcistas y opositores piden la aprehensión de Evo Morales, él afirma que es víctima de persecución

Ante la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales, los legisladores del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) y los opositores pidieron que sea aprehendido y sometido ante la justicia. Mientras que el exmandatario afirmó que es víctima de persecución política y judicial. “Lo que corresponde es que se proceda con su inmediata aprehensión del señor Evo Morales. Si el señor Eduardo Del Castillo y la Policía boliviana no ejecutan inmediatamente esta orden de aprehensión, se va a constatar, ante Bolivia y ante el mundo, la complicidad y el contubernio que existe en favor de Evo Morales”, afirmó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar. El exmandatario, a través de sus redes sociales, denunció que es perseguido por la justicia servil al gobierno de Luis Arce y que actúan como en tiempos de la inquisición.

– “No tenemos ninguna orden ni notificación”, dice jefe policial de Cochabamba sobre disposición de aprehensión contra Evo

El comandante de la Policía de Cochabamba, Edson Claure, indicó la noche de este viernes que no fue notificado ni recibió orden para ejecutar la aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien fue declarado en rebeldía por el caso de trata de personas. “No tenemos ninguna orden ni notificación como Comando Departamental”, afirmó Claure al ser consultado sobre la determinación del juez quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de Tarija, Nelson Rocabado. Este viernes, Rocabado determinó arraigo para Morales y ordenó su aprehensión tras que el exmandatario no se presentara por segunda vez a comparecer a la audiencia del caso donde se lo investiga por presuntamente haber tenido un hijo con una adolescente cuando cumplía funciones como presidente del Estado boliviano.

– Abogado ‘evista’ dice que ‘no corresponde prueba de ADN’ en el caso trata

“No corresponde ningún tipo de prueba de ADN, porque no hay ninguna comisión de delito”. Así el abogado de ala “evista”, Nelson Cox, descartó que Evo Morales se someta a la prueba de paternidad en la investigación por el delito de trata de personas que se desarrolla en Tarija. En este caso, Morales está investigado por supuestamente mantener una relación con una menor de edad y procrear una bebé, cuando era presidente del Estado y con la complicidad de los padres de la adolescente. El abogado Cox sostuvo que en este caso no existe víctima, porque, mediante un memorial, la misma joven negó que se haya cometido delito y que tramitó la filiación de su hija en la modalidad de indicación, es decir, sin la participación del progenitor. “No porque existe una filiación por indicación, se le va a atribuir la comisión de un delito”, manifestó.

– Gamarra: «Para muchos, Bolivia dejó de ser una democracia hace mucho tiempo y pasó a ser lo que algunos denominan un autoritarismo competitivo»

El reconocido politólogo y experto en derechos internacionales, Eduardo Gamarra, señaló que, para muchos analistas internacionales, el MAS ha intentado consolidar un modelo autoritario, emulando los modelos políticos de países como Cuba y Venezuela, por lo que “Bolivia dejó de ser una democracia hace mucho tiempo y pasó a ser lo que algunos denominan un autoritarismo competitivo». El politólogo explicó que los autoritarismos competitivos son sistemas donde se realizan elecciones, pero la transparencia y la equidad están seriamente comprometidas. En ese marco, coincidió que el país dejó de ser una democracia liberal y representativa y que ha sido dominada por un partido único, el MAS, y que “hay unas tendencias autoritarias profundas en el país”, afirmó Gamarra en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv.

– Dina Chuquimia advierte sobre el acuerdo entre el TSE y el TCP

La exvocal electoral, Dina Chuquimia, lanzó una severa advertencia al acuerdo firmado entre los presidentes de Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Sus declaraciones se centraron en el riesgo que representa el reciente acuerdo entre el TSE y el TCP para la estabilidad institucional y democrática del país. El acuerdo, anunciado mediante un comunicado conjunto, busca garantizar la transparencia y seguridad de los procesos electorales. Sin embargo, para Chuquimia, la presencia de magistrados «autoprorrogados» en esta alianza genera serias dudas sobre su legitimidad. «Estamos en una situación preocupante. Los magistrados autoprorrogados han perdido legitimidad al actuar por encima de la Constitución, que deberían proteger», enfatizó.

– Exdirector Jurídico de Lisperguer recibió depósitos irregulares de 12 personas

Gabriel D. A., quien era el director jurídico del exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, recibió depósitos irregulares de 12 personas, quienes deberán ser citadas por las autoridades que investigan el caso, dijo el abogado Abel Loma. El jurista, indicó que el exfuncionario, al igual que Lisperguer, tampoco declaró los bienes que posee ante la Contraloría del Estado. De acuerdo con las declaraciones del miércoles de la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, el exdirector Jurídico realizó movimientos inusuales de más de Bs 600 mil, incluso – dijo- que existen registros de compras y consumos que no son proporcionales al perfil patrimonial que presenta. La denuncia, que incluye al extitular de Medio Ambiente, fue presentada el pasado 3 de enero por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración jurada.

– Cámara de Comercio pide al Gobierno una modificación consensuada de disposición del PGE sobre decomisos

En medio del rechazo a la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo Gamara, solicitó al Gobierno nacional una modificación consensuada a este apartado que genera la intranquilidad de los actores del aparato productivo. “Demandamos que el Gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es, sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas”, reza el reporte institucional. Asimismo, desde la CNC señalaron que la disposición en ningún momento fue consensuada previamente con el sector.

– Estela Nava: «Los beneficiarios del alza de precios no son los productores, sino los intermediarios»

La vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Estela Nava, afirmó que los beneficiarios del aumento en los precios de productos básicos de la canasta familiar, como el arroz y el aceite, no son los productores agropecuarios, sino los intermediarios. Nava explicó que el incremento en los precios no llega directamente al productor, quien, en circunstancias normales, no ve un aumento significativo en los valores de los productos que cultiva o cría. «El productor agropecuario jamás ve incrementado el precio de su producto. Quienes se benefician de ese incremento son los intermediarios», señaló Nava en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. La economista explicó que la cadena de comercialización de los productos es compleja, y el productor no siempre es el que vende su mercancía directamente al consumidor final.

– Los precios del café instantáneo se disparan hasta 67 bolivianos, el frasco de 200 gramos

En los últimos meses, el despertar con la tradicional bebida de la mañana, el café instantáneo, se ha vuelto agridulce para muchas familias, ya que los precios de una reconocida marca brasileña se han disparado hasta los 65 y 67 bolivianos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Desarrollo Productivo dan cuenta que el café instantáneo de 200 gramos en enero de 2024 costaba 34,94 bolivianos en promedio, en mayo subió a 35 y, en agosto, a 37,62. En septiembre su costo fue de 44,39 bolivianos; en octubre, 47,08; en noviembre fue 48,54 bolivianos, y en diciembre, 54,82. Estas primeras semanas de enero, en el mercado Garcilazo, el precio del café instantáneo de una reconocida marca se ha disparado a 65 bolivianos, al igual que en el mercado Sopocachi. Las comerciantes, solo mencionan que el problema es la falta de dólares.