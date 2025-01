Tuto Quiroga recibe el respaldo de demócratas y se perfila como el gran candidato de la oposición

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

la conferencia de Demócratas en Santa Cruz. Foto: RRS

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Demócratas decide apoyar a Tuto Quiroga como candidato del bloque de oposición; evistas justifican advertencia de Morales y sus adversarios dicen que da otro motivo más para aprehenderlo; y, sectores desahucian diálogo con el Gobierno y ratifican encuentro nacional para definir medidas contra la disposición confiscatoria del PGE. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Demócratas decide apoyar a Tuto Quiroga como candidato del bloque de oposición

El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) confirmó este lunes que dará su apoyo a Jorge Tuto Quiroga, precandidato del Bloque de Unidad de la Oposición. «Tuto, el Comité Político Nacional en unanimidad ha tomado la decisión de apoyar tu candidatura y eso es lo que hoy los Demócratas anunciamos», declaró su presidente , Rubén Costas. Quiroga es uno de los precandidatos del frente opositor conformado por Samuel Doria Medina, Amparo Ballivián, Vicente Cuéllar, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, aunque este último declinó la anterior semana de aspirar a la Presidencia. «Es un paso fundamental para fortalecer la democracia, creemos que el Comité Político Nacional ha valorado muy bien todos los atributos que tiene de experiencia, de capacidad y de compromiso con su patria nuestro amigo Tuto», agregó.

https://eju.tv/2025/01/democratas-decide-apoyar-a-tuto-quiroga-como-precandidato-del-bloque-de-oposicion/

– Analistas señalan que oposición requiere robustecerse para ganar en primera vuelta al MAS

La ansiada renovación de nuevos liderazgos en los partidos políticos de oposición del país, con miras a las elecciones generales 2025 no ocurrió. A estos partidos políticos les queda “consolidarse” y “fortalecerse” para ganar en primera vuelta al Movimiento al Socialismo (MAS), consideran analistas políticos. “Creo que es una situación complicada, porque mucha gente está esperando una opción de cambio real, de reemplazo a casi 20 años de dominio hegemónico del MAS; que con la fragmentación del oficialismo, la crisis de identidad, el ocaso de la revolución democrática y cultural; y básicamente el agotamiento del modelo económico social comunitario productivo, marca un momento de disponibilidad social distinto. Con la posibilidad de que la oposición presente una fórmula ganadora”, expresó Fabián Yaksic.

https://eju.tv/2025/01/analistas-senalan-que-oposicion-requiere-robustecerse-para-ganar-en-primera-vuelta-al-mas/

– Evistas justifican advertencia de Morales y sus adversarios dicen que da otro motivo más para aprehenderlo

Diferentes reacciones se dieron en el ámbito político y social por la advertencia expresada la pasada jornada por el exmandatario Evo Morales en sentido que el Gobierno de Luis Arce Catacora está ‘empujando al movimiento popular’ a tomar la posible determinación de iniciar una lucha armada ante la falta de atención de las demandas populares y la persecución que inició contra el exmandatario y otros dirigentes del sector radical del Movimiento al Socialismo (MAS). Morales reconoció que esa postura es de dirigentes afines a su línea política quienes estarían cansados de la actitud gubernamental de no escuchar a los sectores sociales. ‘¿Para qué diálogo?, qué pliego estamos entregando, aquí tenemos que hacernos respetar, porque estamos en nuestros territorios’, le habrían indicado.

https://eju.tv/2025/01/evistas-justifican-advertencia-de-morales-y-sus-adversarios-dicen-que-da-otro-motivo-mas-para-aprehenderlo/

– TSE desmiente haber aprobado el traslado del Tribunal Supremo Electoral a la ciudad de Sucre

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi desmintió este lunes que se haya aprobado un supuesto traslado de esa institución del Estado de La Paz a la ciudad de Sucre. «Quiero desmentir, quiero señalar que es absolutamente falso, rechazar tales supuestos, en ningún momento se ha determinado trasladar la sede del Tribunal Supremo Electoral a la ciudad de Sucre, eso es totalmente falso», declaró el vocal al canal público. La mañana de este lunes comenzó a circular la información de que el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, había informado que la Sala Plena tomó la decisión de trasladar la sede del organismo electoral de La Paz a la capital, como una manera de compensar la reciente pérdida de un escaño en el Legislativo. Sin embargo, Tahuichi explicó que sólo se trató de un «simple trascendido».

https://eju.tv/2025/01/tse-desmiente-haber-aprobado-el-traslado-del-tribunal-supremo-electoral-a-la-ciudad-de-sucre/

– Arce habla de «boicot» y dice que hay gente que no quiere que haga obras en El Alto

El presidente Luis Arce llegó este lunes a la ciudad de El Alto, donde participó del inicio de trabajos en la carretera Senkata-Apacheta, y dijo que hay gente que no quiere que entregue obras para esa urbe. «Hay gente que no quiere que hagamos obras por El Alto, que no le gusta que avancemos, para después que nos vengan a decir que no hacemos nada, esa es la intencionalidad, ese es el objetivo», manifestó el mandatario en el acto de inicio de obras de mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera. Arce precisó que las obras demandan una inversión que supera los 400 millones de bolivianos y que hubo «muchos intereses» que en un determinado momento pusieron en riesgo el trabajo. «Aquí están quienes están interesados en seguir construyendo nuestra Bolivia», declaró.

https://eju.tv/2025/01/arce-habla-de-boicot-y-dice-que-hay-gente-que-no-quiere-que-haga-obras-en-el-alto/

– Notifican a Ponciano Santos por edicto y tiene 10 días para presentarse por el caso Eva Copa

El dirigente evista Ponciano Santos fue notificado por edicto y tiene 10 días para presentarse ante el Ministerio Público de El Alto y responder a la denuncia por violencia política contra la alcaldesa Eva Copa, informó el abogado Frank Campero. “Decirle al señor Santos que tiene, por haber agredido verbalmente, hasta este 6 de febrero para presentarse ante el Ministerio Público porque ya ha sido citado por edicto. Él no se presenta (ante las autoridades) porque está bajo el manto de protección de Evo Morales en el ‘Estado autónomo’ que se llama Chapare”, declaró Campero. El dirigente evista es investigado por los presuntos delitos de “violencia política, psicológica hacia y contra las mujeres, instigación al odio, racismo y discriminación”. La denuncia fue presentada por la alcaldesa Eva Copa porque Santos le llamó “mujerzuela”.

https://eju.tv/2025/01/notifican-a-ponciano-santos-por-edicto-y-tiene-10-dias-para-presentarse-por-el-caso-eva-copa/

– Sectores desahucian diálogo con el Gobierno y ratifican encuentro nacional para definir medidas contra la disposición confiscatoria del PGE

Representantes de los agropecuarios, exportadores, gremiales, transportistas, cuentapropistas y otros se reunirán este 30 de enero para asumir medidas ante las alertas que genera la disposición adicional séptima de la Ley Financial, rechazando así la convocatoria al diálogo de autoridades del Gobierno nacional. Así lo anunciaron hoy de manera conjunta en una conferencia de prensa en la que ratificaron el encuentro previsto para este jueves, el cual se realizará en Sucre, ante la falta de derogación de disposición que es considerada como atentatoria en torno a las labores del sector privado. “Como sectores de la cadena productiva nos hemos reunido, hemos conversado y estamos ratificando nuestro compromiso del ampliado que vamos a tener el día 30 en Sucre”, sostuvo el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Añez.

https://eju.tv/2025/01/sectores-desahucian-dialogo-con-el-gobierno-y-ratifican-encuentro-nacional-para-definir-medidas-contra-la-disposicion-confiscatoria-del-pge/

– La Caneb no recibió invitación al diálogo con el Gobierno sobre disposición confiscatoria

A pocas horas de iniciarse las reuniones entre el Gobierno y sectores privados para definir el futuro de la disposición confiscatoria, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) informó que no recibieron ninguna invitación para el diálogo con las autoridades. “Hasta el día de hoy, no hemos recibido una invitación formal. Nosotros, como Caneb, no hemos recibido una invitación del Gobierno. En todo caso, la posición es la derogación de este inciso séptimo”, afirmó su presidente, Danilo Velasco. Velasco explicó que la Caneb está afiliada a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que tampoco recibió una invitación, por lo que no participarán en la reunión. Sin embargo, el Gobierno había anunciado la anterior semana que invitaría a todos los sectores que se declararon afectados por la disposición adicional séptima.

https://eju.tv/2025/01/la-caneb-no-recibio-invitacion-al-dialogo-con-el-gobierno-sobre-disposicion-confiscatoria/

– La BBC elige a Bolivia entre los 15 mejores destinos del mundo para visitar en 2025

La BBC de Londres eligió a Bolivia entre los 15 mejores destinos del mundo para visitar este 2025 e invita a conocer diferentes lugares del país. “Incluso aunque ya hayas contemplado las estrellas en el Salar de Uyuni (el más grande del mundo) y hayas caminado sin aliento por la montañosa capital de La Paz (la más alta del mundo), Bolivia merece una visita en 2025”, señala el artículo titulado: “Los mejores destinos para viajar este año según la BBC (y los 3 que recomienda en América Latina)”. El artículo que corresponde a Bolivia, escrito por Laura Norkin, afirma que en agosto de este 2025 se conmemora el 200 aniversario del país y se celebra con eventos y atracciones durante todo el año en las capitales de sus nueve regiones. También motiva a visitar otros lugares como Oruro en Carnavales.

https://eju.tv/2025/01/la-bbc-elige-a-bolivia-entre-los-15-mejores-destinos-del-mundo-para-visitar-en-2025/

– Gobierno dona 17 toneladas de ayuda humanitaria a afectados por inundaciones

Este lunes, el Viceministerio de Defensa Civil realizó la entrega de 17 toneladas de ayuda humanitaria a las familias afectadas por las inundaciones que causó la temporada de lluvia en algunas zonas del país. “Son para 610 familias, 17,67 toneladas de ayuda humanitaria que hacen una inversión de 170.137 bolivianos”, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en conferencia de prensa. La autoridad detalló que la ayuda está conformada principalmente por alimentos, vituallas, ropa y otros insumos para los afectados. En esta oportunidad, la donación se realizó para el municipio de Luribay, en La Paz, y Rurrenabaque, en Beni. Calvimontes recordó que hay otros municipios que también se vieron afectados por la temporada de lluvias que ya recibieron atención y se realizará la entrega de insumos a otros en los próximos días.

https://eju.tv/2025/01/gobierno-dona-17-toneladas-de-ayuda-humanitaria-a-afectados-por-inundaciones/