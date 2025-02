Comisión de Economía Plural aprueba un contrato del litio y genera acusaciones entre diputados

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Contratos de litio: diputados se acusan de haber cobrado $us 10 mil por voto para «pasarse de bando»; vocal Tahuichi dice que Evo puede postularse, pero que recibirá una «hermosa respuesta»; y, en medio de cuestionamientos, BOA cambia de gerente y posesiona a Mario Borda. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Contratos de litio: diputados se acusan de haber cobrado $us 10 mil por voto para «pasarse de bando»

La sesión de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados —que aprobó en grande y detalle el proyecto de ley del contrato de litio con la empresa china CBC—, estuvo marcada por acusaciones de legisladores, algunos de los cuales supuestamente habían cobrado hasta 10.000 dólares para aprobar los proyectos. «¿Se han vendido? O cuáles son los argumentos para cambiarse de bando», se le escucha decir en un video de la sesión al diputado opositor Miguel Roca, quien enumeró a los legisladores votantes para tratar de determinar cómo los arcistas se hicieron mayoría para dar luz verde a los contratos. «Hay un rumor muy serio de que aquí está corriendo 10.000 dólares por voto y la contabilidad es bien simple (…) son tres evistas y ocho de oposición, pero resulta que ahora el arcismo son mayoría», cuestionó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC).

Marco Antonio Pumari rechaza en un manifiesto los contratos ‘desleales y perjudiciales’ del litio

Marco Antonio Pumari, el exdirigente cívico de Potosí que cumple una detención preventiva en el penal de Cantumarca por los sucesos de 2019, se manifestó sobre los contratos de litio que son promovidos por el gobierno de Luis Arce Catacora, uno de los cuales fue aprobado la madrugada de este viernes en una sesión reservada de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. Pumari expresó su preocupación por la supuesta intención de la actual gestión gubernamental de entregar el litio a empresas transnacionales de Rusia y China mediante la suscripción de contratos lesivos, ‘desleales y perjudiciales’, para el Estado y el departamento de Potosí; asimismo, cuestiona en la misiva el engaño del gobierno actual que, bajo el discurso de industrialización del Salar de Uyuni, malgastó mil millones de dólares sin ningún resultado positivo para el país.

Vocal Tahuichi dice que Evo puede postularse, pero que recibirá una «hermosa respuesta»

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi aseguró este viernes que Evo Morales puede presentarse como candidato en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, pero que Sala Plena adoptará una decisión y le tendrá una «hermosa respuesta». «En el caso de Juan Evo Morales Ayma, él puede postularse y en su momento, si fuera el caso, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral va a adoptar una decisión y, en este caso puedo señalar, va a tener una hermosa respuesta», declaró el vocal. Mediante la Sentencia Constitucional 1010/2023, aprobada este viernes 29 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la reelección presidencial indefinida en el país, lo que supone la inhabilitación de Morales para las elecciones de 2025. La sentencia da cuenta de que la reelección presidencial indefinida no existe.

Rodríguez Veltzé ve «muchos candidatos varones y muy mayores» y pide incluir a más mujeres e indígenas

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé observó este viernes que haya «muchos candidatos varones y muy mayores» que se perfilan a postular por la Presidencia del Estado, y sugirió incluir a más mujeres e indígenas para dar pluralidad a la democracia. «Hoy veo muchos candidatos, lo celebro, pero veo muchos varones muy mayores, pocas mujeres e indigenas, todavía estamos a tiempo de seguir llenando las casillas con mejores opciones y hay que darle aliento a que la democracia triunfe con quien reciba el voto», declaró. Hasta el momento, apenas tres de los posibles aspirantes a la Presidencia son menores a 60 años: Rodrigo Paz (57); José Carlos Sánchez, del Frente Conservador Liberal Boliviano (41), y el senador masista Andrónico Rodríguez (36), y se cuenta sólo dos mujeres: Amparo Ballivián y Carol Blenda Ilievski.

Luis Fernando Camacho cuestiona el porqué del odio del MAS hacia Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó este viernes al Movimiento al Socialismo (MAS), mediante una publicación en su cuenta de la red social X, de mantener un odio persistente hacia ese departamento y su gente, mediante acciones concretas llevadas a cabo desde el año 2008, cuando Evo Morales estaba al mando de la Nación y desconoció el voto del 86.5% de la población que aprobó el estatuto autonómico cruceño, hasta el ‘secuestro’ del gobernador elegido en las urnas, en un claro acto de ‘terrorismo de Estado’. «A poco de nuestro Bicentenario, desde esta celda en Chonchocoro, me pregunto ¿por qué el MAS odia tanto a Santa Cruz? También cuestiona que las diferentes gestiones del MAS sostienen desde hace años una serie de ataques contra el modelo productivo cruceño y los sectores económicos.

Diputado arcista acusa a García Linera y Cronembold de financiar la valla de Andrónico

El diputado arcista Rolando Cuéllar acusó este viernes al expresidente Álvaro García Linera y al exalcalde de Warnes, Mario Cronembold, de haber financiado la gigantofrafía y afiches preelectorales con la imagen de Andrónico Rodríguez. «El financiador de las vallas publicitarias, de los afiches que están apareciendo en la zona Sur y en el departamento de Santa Cruz, van a tener que responder: Álvaro García Linera, Mario Cronembold, por financiar y rebelarse contra el señor Evo Morales Ayma», sostuvo el legislador. Cuéllar rechazó que el «ala renovadora» del MAS esté detrás de la valla instalada en la zona Sur de La Paz, con la foto de Rodríguez y la leyenda «Andrónico Bicentenario». Indicó que son los mismos evistas quienes traicionan a Morales para posicionar la imagen del presidente del Senado.

En medio de cuestionamientos, BOA cambia de gerente y posesiona a Mario Borda

En medio de cuestionamientos por la mala calidad en el servicio, incidentes y numerosos reclamos por demoras en diferentes rutas, la mañana de este viernes el ministro de Obras Públicas posesionó a Mario Borda como nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BOA). «La misión que tengo es preservar la seguridad, es evitar que haya un accidente, para eso necesitamos el concurso de nuestros pilotos, nuestros mecánicos, personal agente, necesitamos que exista transparencia en los contratos y las operaciones», declaró. El nuevo gerente de la aerolínea estatal es abogado de profesión y expiloto de la desaparecida Lloyd Aéreo Boliviano. Ingresa a la función pública en lugar de Ronald Casso, quien estuvo a cargo de BOA desde su creación, en 2007. En su gestión, la línea aérea pública acaparó los servicios aéreos comerciales en el país.

Montaño afirma que «no hay monopolio» de BoA y que cualquier aerolínea puede operar en Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó este viernes que en Bolivia existe cualquier empresa aérea puede ingresar al país y que no hay monopolio de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) en las operaciones comerciales, ya que hay 15 firmas que operan en el país. «No hay monopolio en Bolivia, no existe. Más de 15 líneas aéreas ingresan al país. La empresa o el ciudadano que quiera operar en Bolivia tiene todas las oficinas abiertas para que empiecen a realizar las acciones que crean convenientes para operar», dijo. Varios sectores pidieron al Gobierno que deje ingresar al país a todas las aerolíneas y criticaron que BoA sea la única que opere a gran escala en el país. Montaño afirmó que todas las empresas buscan nuevas rutas y que Bolivia es parte de la CAN y Mercosur, que tiene políticas de cielos abiertos, pero que falta regulación.

Otro incidente de BoA, un avión desvía su ruta justo cuando el nuevo gerente hablaba de la seguridad de la empresa

Otro incidente de Boliviana de Aviación ocurrió mientras el nuevo gerente de la estatal, Mario Borda, hablaba de la seguridad de la empresa. Un avión que viajaba de La Paz a Santa Cruz presentó un supuesto desperfecto técnico y tuvo que aterrizar en Cochabamba. “Vuelo BOA 662 que trasladaba al líder de Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de La Paz a Santa Cruz sufrió un percance por un desperfecto técnico y fue desviado a Cochabamba”, indicó Tomás Monasterio, parte del equipo de Quiroga. El vuelo que era directo aterrizó en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba por presuntas fallas técnicas. Los pasajeros fueron reubicados en otro avión. Este hecho se registró mientras se realizaba la posesión del nuevo gerente de BoA quien aseguraba que su misión es preservar la seguridad de los usuarios y evitar que “haya un accidente”.

Casi 50 sectores se sumarán al paro movilizado del lunes 10, en rechazo a la disposición confiscatoria, según dirigente gremial

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, indicó este viernes que cerca de 50 sectores, entre empresarios, cívicos, comerciantes, transportistas, entre otros, participarán del paro movilizado, prevista para el lunes 10 de febrero, para exigir se derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Advirtió que no se descarta radicalizar las medidas de presión. “El paro nacional movilizado está ratificado para el 10 de febrero del presente año, en todo el territorio nacional. Cada sector tiene particularidades diferentes. La Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia va a marchar, se va a movilizar hasta en las provincias”, afirmó González. Dijo que en ese entendido, les recuerda a la población que se exige la derogación de la disposición adicional séptima y que se le dé una solución a la crisis.

