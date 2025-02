El gigante de acero del Mutún es inaugurado después de décadas de intentos fallidos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La Empresa Siderúrgica del Mutún que fue inaugurada este lunes. Foto: Abi

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce inaugura Siderúrgica del Mutún: «No es Lucho de acero, es el pueblo boliviano de acero»; evistas renuncian masivamente al MAS en los Tribunales Electorales Departamentales del país; y, Camacho afirma que Bolivia vive los últimos días del MAS en el poder. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce inaugura Siderúrgica del Mutún: «No es Lucho de acero, es el pueblo boliviano de acero»

El presidente Luis Arce inauguró la tarde de este lunes el Complejo Siderúrgico del Mutún, en un acto que contó con la presencia de autoridades locales y de Gobierno. El jefe de Estado destacó en su discurso los avances de la industrialización. «Hermanas y hermanos, no es Lucho de acero, el pueblo boliviano es de acero, nosotros los bolivianos estamos demostrando que estamos hechos de acero y seguiremos luchando y haciendo más historia porque Bolivia tiene que convertirse en ese país que hemos soñado», manifestó Arce. La planta, emplazada en el municipio de Puerto Suárez de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, demandó una inversión de 546 millones de dólares y contó con tres fuentes de financiamiento. «Hoy nuestro Gobierno cumple con el país, cumple con Santa Cruz, cumple con Puerto Suárez», dijo.

https://eju.tv/2025/02/arce-inaugura-siderurgica-del-mutun-no-es-lucho-de-acero-es-el-pueblo-boliviano-de-acero/

– Tras recorrido, cívicos cruceños afirman que el Mutún no está concluido, califican la inauguración de “show político”

Luego que el Gobierno nacional inauguró oficialmente este lunes por la mañana el Complejo Siderúrgico del Mutún, en el municipio de Puerto Suárez, el Comité Pro Santa Cruz señaló que una comisión realizó la inspección por la factoría y corroboró que no está concluida en su totalidad. En ese sentido, realizaron una solicitud de informe técnico para que desde la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) expliquen las observaciones, por tanto, califican el evento de “show político”. “Hubo una visita de una comisión cívica y técnica a la planta del Mutún, hemos verificado que este inmenso coloso, que es para producción de hierro y vimos que a simple vista no está totalmente concluida. Solicitamos al presidente de la ESM, Jorge Alvarado, un informe técnico, pero aparentemente estas consultas le generaron molestia”, indicó el segundo vicepresidente, Dino Franco.

https://eju.tv/2025/02/tras-recorrido-civicos-crucenos-afirman-que-el-mutun-no-esta-concluido-califican-la-inauguracion-de-show-politico/#google_vignette

– Evistas renuncian masivamente al MAS en los Tribunales Electorales Departamentales del país

Tal como lo habían anunciado, grupos afines al expresidente Evo Morales llegaron hasta las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Tribunales Electorales Departamentales (TED) del país para renunciar a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS). En el intento de iniciar el trámite de la renuncia, la dirigencia evista denunció el resguardo policial en puertas del TSE que impedía tal propósito. “Estamos presentes aquí con nuestra carta. Como podrán ver lamentablemente el Gobierno Central no sé a qué se aferra y a qué tiene miedo porque al hacer esto (policías en las inmediaciones) no nos va a coartar a renunciar”, dijo el dirigente Enrique Mamani. Teresa Morales, exministra en la gestión de Morales, lamentó dejar la sigla del MAS, pero dijo que el pueblo sigue adelante y que la nueva sigla será la que “llenará el contenido del pueblo”.

https://eju.tv/2025/02/evistas-renuncian-masivamente-al-mas-en-los-tribunales-electorales-departamentales-del-pais/

– Vocal Tahuichi asegura que renuncia masiva de militantes no afectará la personería jurídica del MAS

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó este lunes que la renuncia masiva de militantes del MAS no afectará la personería jurídica del partido, ya que nadie puede ser considerado «rehén» de un partido. «Hay que recordar que así sean todos los que renuncien, igual la personería jurídica sigue vigente, no afecta, no tiene una consecuencia, no tiene vínculo directo con la personería jurídica; eso sí, un partido político que tiene mayor número de militantes significa que tiene mayor legitimidad», indicó. Desde esta jornada, los seguidores de Evo Morales presentan ante el Tribunal Supremo Electoral su renuncia al Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de confirmarse su alianza con el Frente Para la Victoria (FPV). «Los militantes están en su absoluto derecho a renunciar a la militancia, ningún militante puede ser considerado rehén, ni prisionero de un partido político», declaró.

https://eju.tv/2025/02/vocal-tahuichi-asegura-que-renuncia-masiva-de-militantes-no-afectara-la-personeria-juridica-del-mas/

«Ustedes y Evo Morales no tienen pisada acá»: increpan al presidente de FPV en Santa Cruz

El presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, fue increpado la mañana de este lunes en la plaza 24 de Septiembre, de la ciudad de Santa Cruz, donde le dijeron que ni él ni Evo Morales son bienvenidos en esa región del país. «Usted no sea irrespetuoso, vendido, todavía no tienen ni permiso, ustedes son los traidores, ustedes no son deseados acá, como Evo Morales, el MAS no tiene pisada acá», le dijo a Rodríguez el activista de la denominada «Plataforma control rotondas» de Santa Cruz, Giovani Ibáñez. El presidente del FPV, que la anterior semana oficializó un acuerdo con el exjefe del MAS para prestarle su sigla en las elecciones generales, llegó a la capital oriental y fue increpado en la plaza principal, hasta donde llegaron integrantes de la plataforma de la que es parte Ibáñez.

https://eju.tv/2025/02/ustedes-y-evo-morales-no-tienen-pisada-aca-increpan-al-presidente-de-fpv-en-santa-cruz/

– Camacho afirma que Bolivia vive los últimos días del MAS en el poder

El líder nacional de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, cree que el Movimiento al Socialismo (MAS) atraviesa sus últimos días en el poder y, a modo de balance, afirma que deja una huella negativa en la sociedad boliviana por la severa crisis económica que atraviesa el país en la actualidad, la malversación de los recursos públicos debido a los altos índices de corrupción registrados en la administración pública y la intolerancia política expresada a los largo de casi 20 años de gobierno del partido azul. El MAS se debate en este momento en una profunda crisis institucional que provocó la ruptura interna del oficialismo, la cual desde este lunes se concreta en la dimisión de cientos de militantes que siguen a la corriente de Evo Morales Ayma, quien candidateará a la presidencia del Estado por el Frente Para la Victoria (FPV).

https://eju.tv/2025/02/camacho-afirma-que-bolivia-vive-los-ultimos-dias-del-mas-en-el-poder/

– Con dirigencia dividida, choferes en La Paz convocan a ampliado antes de dialogar con la Alcaldía

Con dirigencias divididas, los transportistas de La Paz convocaron a un ampliado del sector para luego ir a dialogar con la Alcaldía sobre el incremento del costo de los pasajes en la sede de gobierno. «Lo único que busca es el enfrentamiento seguramente para hacer protagonismo, tanto Santos Escalante como el señor Eulogio (Arequipa), de las Fejuves, seguramente lo que quieren es causar estos escenarios de violencia para ser considerados como posibles candidatos para las elecciones que se vienen en nuestro país», declaró el «dirigente auténtico» de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Wilfredo Alarcón. Así como Alarcón, Santos Escalante habla en representación de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, lo que evidencia que dentro de la misma institución existen dos facciones que están enfrentadas.

https://eju.tv/2025/02/con-dirigencia-dividida-choferes-en-la-paz-convocan-a-ampliado-antes-de-dialogar-con-la-alcaldia/#google_vignette

– Precio del kilo gancho de carne subió en 86% en cuatro años y “no bajará a los precios de antes”

El precio del kilo gancho de carne de res ha experimentado un aumento del 86% en los últimos cuatro años, pasando de Bs 21 a Bs 39, y los carniceros advierten que no volverá a los valores previos. Flavio Choque, secretario general de la Federación de Carniceros de La Paz, atribuyó esta escalada al incremento en la exportación de carne y a la falta de control sobre el contrabando de ganado. “A inicios de este año, 2025, el precio del kilo del ganado en pie y la carne en kilo gancho siguió en escalada. Ha subido a 31 bolivianos hasta llegar a 33 bolivianos, y en la última reunión con autoridades del gobierno, ya era prácticamente incontrolable el precio porque se ha llegado a 39 bolivianos”, explicó. Desde 2021, el sector ha sentido el impacto del alza de precios, especialmente tras la liberalización de las exportaciones de carne.

https://eju.tv/2025/02/precio-del-kilo-gancho-de-carne-subio-en-86-en-cuatro-anos-y-no-bajara-a-los-precios-de-antes/

– Mypes piden al Gobierno formalizar al sector y otorgar incentivos para aprovechar la demanda de países vecinos

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) exigen al Gobierno medidas urgentes para facilitar su formalización y permitir la exportación legal de sus productos hacia países vecinos como Argentina, Brasil, Perú y Chile. Félix Huaycho, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype), alertó sobre las restricciones actuales que dificultan el aprovechamiento de la creciente demanda en estos mercados. Huaycho explicó que la devaluación de la moneda nacional ha revalorizado los productos bolivianos en el extranjero, generando oportunidades de negocio que, sin embargo, no pueden ser plenamente aprovechadas debido a las trabas impuestas por el propio Estado. “Lo que se necesita del Estado es que no restrinja las salidas, sino que, más bien, fomente mayor producción”, señaló.

https://eju.tv/2025/02/mypes-piden-al-gobierno-formalizar-al-sector-y-otorgar-incentivos-para-aprovechar-la-demanda-de-paises-vecinos/

– El 82% de Tipuani está bajo el agua y la gente, sin ayuda y abandonada por el Gobierno

Luego de la nueva riada registrada el fin de semana, el 82% de la mancha urbana de la capital del municipio de Tipuani quedó bajo el agua. Hay tres fallecidos y si se toma en cuenta a las casas afectadas en otras cinco comunidades: Chima, La Rinconada, Cangallí, Gritado y La Loma, hasta donde llegó la inundación que se expande desde diciembre, se estima que suman al menos 450 domicilios inundados, sin contar unidades educativas y edificios municipales. La concejal de Tipuani, Angélica Alejandro, denunció que el Concejo Municipal desconoce el trabajo que realiza el alcalde Fernando Vera y los funcionarios municipales. Reportó que al municipio tampoco ha llegado personal de apoyo de la Gobernación de La Paz, el Viceministerio de Defensa Civil, Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Minería y menos del Ministerio de Salud.

https://eju.tv/2025/02/el-82-de-tipuani-esta-bajo-el-agua-y-la-gente-sin-ayuda-y-abandonada-por-el-gobierno/