Lauca Ñ se transforma en un fortín de defensa de Morales y opositores demandan intervención policial

Puestos de vigilancia, controles de circulación, guardias armados de palos con turnos rotativos, trancas elaboradas con troncos y hasta algunos equipados con chalecos antibala. Ese es el panorama que se vive actualmente en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, localidad que se ha convertido en un fortín de defensa del expresidente Evo Morales, quien rehúye presentarse a declarar ante la justicia en un proceso que se le sigue por trata y tráfico.

Sus seguidores, quienes llegan en grupos desde distintas partes del país, anuncian que no permitirán su aprehensión y se movilizarán hasta garantizar su participación en las próximas elecciones nacionales, aunque un auto constitucional dispone que no es posible una segunda reelección, como sería su caso. Han tomado con tanto compromiso su tarea que hasta realizan controles de circulación para evitar la presencia de extraños o “infiltrados” de la Policía cerca del lugar donde se encuentra su líder.

Para legisladores de la oposición, como Saúl Lara, Erick Morón o Alejandro Reyes, esta es una afrenta al Estado y a las autoridades, por lo que demandaron que el Gobierno y la Policía Boliviana actúen de inmediato y ejecuten la orden de aprehensión.

Por el contrario, los seguidores de Morales están decididos a mantener sus medidas e incluso reforzarlas, ya que consideran que la justicia se encuentra manipulada políticamente para neutralizar a Morales.

“Por su puesto tiene que haber un control, eso no lo vamos a negar, es más, he sido parte de aquello ¿De quién nos estamos cuidando? De infiltrados, de policías y militares que estaban rondando por ahí. Ante eso es que los que están en vigilia hacen el control minucioso y fuerte, eso no lo vamos a negar. Es más, va a haber mayor control y más rigurosidad para que estos señores no puedan cumplir su objetivo”, dijo, por ejemplo, el diputado Gualberto Arispe.

Señaló que ya detectaron a cadetes, militares y policías que rondaban la zona, quienes al final huyeron del lugar. “Por tanto, va a haber mayor control, de lo contrario no tuviera sentido la vigilia en torno al resguardo de la vida de nuestro presidente”, dijo y explicó que se trata de una Policía Sindical que «actúa legalmente». Luego advirtió: “El que quiera inmiscuirse ahí adentro, tratar de infiltrarse, que tenga cuidado, porque los hermanos están minuciosamente haciendo el control”.

El pasado fin de semana estuvo en el lugar el diputado Dani Daniel Rojas, quien, protegido con un chaleco antibalas, desafió al ministro de Gobierno a detener en persona a Morales. “Al ministro de Gobierno le faltan los huevos, le faltan los cojones”, afirmó y dijo que ellos se encuentran listos para defender a su “comandante”.

En Lauca Ñ los evistas levantaron puestos de vigilancia y en uno de ellos se lee que es el cuartel general del Estado Mayor del Pueblo. A la vez, quienes realizan la vigilia en turnos, aparecen generalmente con palos largos en las manos, en una actitud similar a cuando tomaron cuarteles de las Fuerzas Aradas en la pasada gestión, durante su bloqueo de caminos.

Hace unos días el dirigente Vicente Choque amenazó con colgar en el “palo santo” a los infiltrados. “Sabemos que quieren acabar con la vida de nuestro hermano Evo y sabemos muy bien que sus infiltrados ingresaron a esta región y llegaron a Lauca Ñ. Queremos ser muy claros desde acá, vamos a pillar a un infiltrado y vamos a colgarlo de un palo santo para que sepa con quién se mete”, advirtió.

Ante este panorama, el senador Erick Morón (Creemos) dijo que no es admisible que los “matones del señor Morales” hagan controles como si fueran funcionarios de Migración y demandó a la Policía y al Gobierno dejar de ser “cómplices y alcahuetes” del expresidente. “Ejecuten, de una vez por todas, su orden de aprehensión y detengan al señor Evo Morales por las acusaciones de abuso sexual a menores de edad. Intervengan el Chapare, el Chapare no es una republiqueta, es de todos los bolivianos”, exigió.

El diputado Saúl Lara (CC) coincidió en que el Chapare ya se ha convertido en una republiqueta. “No solamente es delincuencial, es criminal y están desafiando al poder del Estado, al poder legal, a la ley, al Estado de derecho, en una acción que es realmente preocupante y peligrosa. Están buscando confrontación”, advirtió.