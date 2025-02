“Me dijeron que no vuelva a subir” Adulta mayor denuncia que choferes no respetan la tarifa diferencial

La Paz. En el primer día que entró en vigencia las nuevas tarifas en el transporte público, los choferes no estarían cumpliendo con los compromisos. Usuarios denuncian malos tratos y agresiones.







Fuente: Red Uno

Este miércoles la Alcaldía municipal de La Paz, dispuso el incremento en los pasajes, con la nueva escala tarifaria, donde se incluye la tarifa diferencial, sin embargo, adultas mayores denunciaron este miércoles en la zona Alto Obrajes de La Paz, que les cobraron una suma mayor a lo establecido.

Tras hacer el reclamo el chofer del vehículo la habría amenazado y señalado que no vuelva a subir a los vehículos.

“Lamentablemente los choferes de la ruta por Alto Obrajes de la calle 10, no están cumpliendo con lo pactado de la tarifa preferencial, pagamos 2 bolivianos y nos amenazaron, me dijeron que no vuelva a subir a ese trufí, que no me dejarán subir”, manifestó la denunciante.

Según refiere la adulta mayor, desconoce cuáles serán los parámetros para que puedan hacerle un cobro correcto, lamenta dicho incremento impuesto por la alcaldía y pide dar solución al reclamo.

Sin embargo, no sería el único caso, ya a lo largo del día, también hicieron llegar varias denuncias, que señalan que existe un presunto abuso de los transportistas.