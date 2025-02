¿Mensaje a políticos? Los investigadores tienen tres teorías sobre las causas del asesinato del capitán de Policía

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los investigadores manejan tres hipótesis sobre el asesinato de Aldunate. Foto: Abi

Boris Bueno Camacho / La Paz

Del Castillo dice que manejan tres hipótesis sobre el asesinato de un capitán de la Policía; es un mensaje a los políticos, si no cumplen también les pasará eso, advierte Santistevan; y, contratos del litio: ministro de Medio Ambiente dice que harán la consulta previa cuando corresponda. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Del Castillo dice que manejan tres hipótesis sobre el asesinato de un capitán de la Policía

Luego de varias horas de haberse suscitado el asesinato a un capitán de la Policía en la ciudad de Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señala que manejan tres hipótesis que deberán resolverse por el equipo de investigadores de la institución policial y de la Fiscalía. “Estamos realizando los máximos esfuerzos, se están barajando tres hipótesis y esperemos que en las próximas horas podamos anoticiar cuales han sido los móviles”, dijo la autoridad de manera escueta y sin brindar mayores detalles del caso. El ministro agregó que el trabajo investigativo está en manos de la Fiscalía y la Policía. “No queremos adelantar mayores criterios para no perjudicar el trabajo que se está realizando”. Este miércoles en la mañana se reportó el asesinato del capitán de la Policía, José Carlos Aldunate, quien fue acribillado en la puerta de su casa.

– Viceministro Mamani: el capitán acribillado «no trabajaba dentro de la Felcn»

Ante las versiones sobre las unidades policiales en las que se desempeñaba el capitán José Carlos Aldunate Meneses, acribillado este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, aclaró que este oficial no trabajaba en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). «Según el reporte que he recibido de la Dirección General de la Felcn, el capitán que ha perdido la vida no se encontraba trabajando dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Es importante aclarar esto: el capitán no trabajaba dentro la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico», dijo. Aldunate fue asesinado este miércoles en la mañana a eso de las 8.00, cuando salía en su vagoneta del garaje de su vivienda, ubicada en la avenida Alemana, entre 4to y 5to anillo, de la capital oriental.

– Es un mensaje a los políticos, si no cumplen también les pasará eso, advierte Santistevan

En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, el abogado y militar en servicio pasivo, Jorge Santistevan, afirmó que el asesinato de un efectivo policial a manos de sicarios es un claro mensaje no solo para la población, sino también para los políticos que no cumplen sus promesas. El abogado enfatizó que este tipo de violencia envía un doble mensaje. “Para la población, el mensaje es claro: no se metan con la mafia. Pero también, internamente, dentro de estas organizaciones, si alguien estafa, engaña o no cumple las normas establecidas, se enfrenta a las mismas consecuencias”, advirtió. Además, Santistevan dijo que la advertencia es también a la clase política. “Si no cumplen, también les pasará esto. Cuando veamos que un político sufre un atentado, ahí veré pidiendo auxilio a los policías para que de verdad protejan y pidiendo protección para ellos”, expresó.

– Evo Morales insta a investigar el asesinato del capitán Aldunate y asegura que «no pasa así por así»

En un encuentro con sus seguidores, el expresidente Evo Morales lanzó una arenga a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que investigue el asesinato del capitán José Carlos Aldunate. Asegura que «esos hechos no pasan así por así». El exmandatario, recluido en el trópico de Cochabamba desde octubre del año pasado para evitar su captura por una denuncia de trata, también acusó al «capitalismo» de calificar a «todos los movimientos sociales» de terroristas, pero que dejan pasar de largo a criminales. El miércoles a las 8.00 en Santa Cruz, el capitán José Carlos Aldunate fue interceptado al salir de su casa por, al menos, dos personas que dispararon contra el vehículo en el que se encontraba, causándole la muerte. Según la autopsia, recibió siete impactos de bala, informó el fiscal del caso, Daniel Ortuño.

– Aprehenden a un menonita por encubrimiento de los crímenes en la Chiquitania

Luego de realizarse una serie de allanamientos para dar con los responsables de asesinato de cinco personas en la Chiquitania, se dio a conocer que se aprehendió a un ciudadano menonita y se arrestó a dos personas más que se encontraban dentro de la propiedad, por el posible encubrimiento del crimen. El fiscal del caso, Víctor Hugo Cervantes, indicó que la persona fue aprehendida por encubrimiento, puesto que se maneja que habría tenido conocimiento del crimen y no lo reportó. “Tomando en cuenta que este ciudadano tenía conocimiento del hecho delictivo y no lo denunció a la Policía”, manifestó el fiscal del caso. El ciudadano menonita fue trasladado hasta la Felcc de San Ignacio de Velasco. Según el reporte preliminar del Ministerio Público, el aprehendido sabría, incluso quienes son los responsables de ejecutar el violento crimen.

– «Es triste que un Tribunal Electoral pida ayuda a los partidos políticos para garantizar las elecciones», lamenta Dunn

El analista financiero Jaime Dunn lamentó que, antes del ‘Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia’, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya pedido una ayuda a los líderes de los partidos políticos en la aprobación de leyes con el objetivo de garantizar la realización total de las elecciones generales 2025. “Es muy triste lo que ha sucedido, que un TSE pida ayuda a los partidos políticos y tienen la obligación de ir a los partidos políticos a atender ese pedido de ayuda, para protegerse del Tribunal Constitucional Plurinacional (que está) manipulado por el poder Ejecutivo. ¿Dónde se ha visto eso?, ¿un poder del Estado pidiendo ayuda para protegerse de otro poder del Estado, para garantizarnos que va a haber elecciones? ¡Por Dios!”, exclamó Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

– Alcón acusa a políticos de desinformar sobre los contratos de litio y dice que buscan rezagar la industrialización

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, acusó a «actores políticos» de generar desinformación sobre los contratos del litio boliviano. Indicó que el objetivo es rezagar la industrialización de este recurso. “Hay una desinformación con intenciones políticas, sin duda alguna, para que Potosí y los bolivianos otra vez quedemos rezagados en el tema de la industria. ¿Qué quieren?, que se lleve adelante y se exporte simplemente materia prima y no exista industria, otra vez relegar a Bolivia del ‘boom del litio’”, explicó la autoridad, en una conferencia de prensa realizada este miércoles. Alcón aseguró que los contratos de litio son beneficiosos para el Estado. Por ello, agregó, es importante que la población esté informada para que «Bolivia cumpla con este proceso de industrialización de este recurso natural».

– Contratos del litio: ministro de Medio Ambiente dice que harán la consulta previa cuando corresponda

El ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Álvaro Ruiz, aseguró este miércoles que el gobierno nacional hará la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, sobre los contratos de litio, cuando corresponda hacerla en el departamento de Potosí. “En el tema de la consulta (previa) se ha venido trabajando. Ustedes saben toda esta situación. Cuando corresponda hacer, se la tiene que hacer y cuando… Todos sabemos que la industrialización del litio es un proceso de interés nacional, no solamente del Gobierno. Siempre estamos pendientes del acompañamiento sobre esta situación”, dijo. Sectores campesinos de las provincias Nor Lípez y Daniel Campos, del departamento de Potosí, llegaron a la ciudad de La Paz a denunciar que el Gobierno no hizo prevalecer el derecho de la consulta previa, libre e informada.

– Ganaderos advierten con acciones legales contra autoridades del Gobierno

Luego de que el Gobierno advirtiera con procesos legales y sancionatorios contra los productores por el alza de precios en la carne de res, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) respondió que actuará de la misma manera y que se defenderá en las instituciones correspondientes. “En el momento que intenten encarcelar, como lo ha dicho un viceministro, a un productor, pues las instituciones van a estar para defenderlo y si es necesario más bien hacer acciones penales contra estos funcionarios”, advirtió Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz. El martes, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, advirtió con denunciar y activar procesos penales contra los ganaderos si éstos no presentan su hoja de costos y justifican técnicamente el incremento del precio de la carne de res.

– Jaime Dunn: Estamos en la fase terminal de una economía populista

Ante la aguda crisis económica que se vive en el país con la falta de dólares, escasez de combustible, veto a la exportación de carne y soya, además de la subida de precios de los alimentos y casi todos productos de importación, el analista financiero Jaime Dunn enfatizó que en el país se vive la fase terminal del modelo económico, social, comunitario y productivo, impulsado por el Gobierno nacional. “Claramente, estamos ya en lo que sería una fase terminal de una economía populista, que ha concentrado todos sus esfuerzos en una situación de mala manera de activar el consumo y el gasto público, como si fuesen los únicos mecanismos para el crecimiento. Entonces, eso ha generado falta de dólares, de combustibles y eso repercute en toda la cadena productiva del país.”, dijo Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.