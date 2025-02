Jaime Dunn: Estamos en la fase terminal de una economía populista

«Algo está claro, que todas estas medidas no van a mejorar la economía del país, de los bolivianos», advirtió Dunn.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante la aguda crisis económica que se vive en el país con la falta de dólares, escasez de combustible, veto a la exportación de carne y soya, además de la subida de precios de los alimentos y casi todos productos de importación, el analista financiero Jaime Dunn enfatizó que en el país se vive la fase terminal del modelo económico, social, comunitario y productivo, impulsado por el Gobierno nacional.

“Claramente, estamos ya en lo que sería una fase terminal de una economía populista, que ha concentrado todos sus esfuerzos en una situación de mala manera de activar el consumo y el gasto público, como si fuesen los únicos mecanismos para el crecimiento. Entonces, eso ha generado falta de dólares, de combustibles y eso repercute en toda la cadena productiva del país. Entramos en esta situación compleja donde ya se empieza a tomar acciones que afectan la propiedad privada, afectan las libertades civiles (con las) prohibiciones a exportar, cupos de exportación, fijaciones de precios justos, obviamente con pérdidas considerables al sector privado en aras de satisfacer la demanda interna”, dijo Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Para el analista en finanzas, el veto a la exportación de soya podría generar una pérdida superior a 250 millones de dólares y, como afirmaron los ganaderos, más de $us 500 mil por la prohibición de exportar carne de res.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estas prohibiciones podrían crear que de manera temporal bajen los precios. Eso evidentemente se da, pero eso en el corto, mediano y largo plazo va a tener pérdidas económicas muy importantes, porque cuando el Gobierno interviene con medidas de control como estas, genera pues un clima de incertidumbre que desincentiva la inversión. Los productores y exportadores no pueden planificar a largo plazo porque no saben si van a poder exportar o no”, explicó el experto en finanzas.

Consultado sobre qué objetivo buscan las autoridades nacionales con el veto a las exportaciones de carne, soya y otros, el entrevistado respondió que lo que quiere el Gobierno del MAS “es generar pobreza”.

“Porque algo está claro, que todas estas medidas no van a mejorar la economía del país, de los bolivianos. Estamos ya en Elecciones Generales este 2025 con un presidente que posiblemente se vuelva a reelegir y, ¿usted cree que esta es una buena política económica?, o ¿quisiera entender cuál es la lógica de todas estas medidas de restricción? Definitivamente todas estas políticas económicas que estamos viendo tienen una lógica dentro de lo que es este modelo económico, social, comunitario, productivo, que como te decía, concentra el gasto público y concentra no solo el consumo, sino que principalmente trata de redistribuir la poca riqueza que hay. Ese es un mecanismo de no creación de riqueza”, detalló Dunn.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.