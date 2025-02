Oficialistas y opositores desnudan la división en sus filas e inician una contienda anticipada

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Existe una confrontación entre líderes de oposición por el origien de sus fortunas. Foto: Opinión

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evistas dicen que el Gobierno buscaba el binomio Andrónico-Del Castillo desde marzo de 2024; Tuto dice que es «de clase media» y no se mete en la pelea de «políticos millonarios» como Manfred y Samuel; y, filas persisten en surtidores a horas del feriado largo de Carnaval; conductores deben esperan más de cinco horas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ministra Prada dice que renuncia de Evo al MAS abrió un debate que antes «era impensable»

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró este viernes que la renuncia de Evo Morales al Movimiento Al Socialismo (MAS) abrió un debate dentro del partido que antes hubiera sido «impensable» por la presencia del líder cocalero. «En nuestro propio partido político se ha abierto un debate respecto a precandidaturas, eso era impensable en la época de Evo Morales, cuando se ponía un candidato y quién iba a atreverse o levantaba la voz para decir que podía debatirse», señaló la autoridad, durante su visita a Santa Cruz. La ministra sostuvo que la presencia y Morales al interior del MAS hizo que varios nuevos liderazgos queden bajo la sombra de una sola persona que buscaba concentrar todo el poder. «Líderes que lamentablemente han estado bajo la sombra de una persona que buscaba concentrar todo el poder y liderazgo», manifestó.

– Evistas dicen que el Gobierno buscaba el binomio Andrónico-Del Castillo desde marzo de 2024

El diputado evista Anyelo Céspedes aseguró este viernes que los arcistas buscaban desde marzo de 2024 conformar el binomio Andrónico Rodríguez-Eduardo del Castillo para fraccionar a la militancia del MAS. “Hemos recibido denuncias de que en marzo del año pasado, en oficinas del Segundo Anillo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, habría convocado a todos los asambleístas departamentales para proponer que el candidato del Gobierno sea Andrónico Rodríguez, por eso fue que empezaron a salir las propagandas de Andrónico Rodríguez presidente, meses después sacan otra propaganda de Andrónico Rodríguez presidente, Eduardo del Castillo vicepresidente, esa era la idea que estaba lanzando este Gobierno para dividir al trópico», declaró el legislador evista.

– Tuto dice que es «de clase media» y no se mete en la pelea de «políticos millonarios» como Manfred y Samuel

El precandidato Jorge Tuto Quiroga aseguró este viernes que es un «profesional de clase media» y que no se mete en «pelea de políticos millonarios» como Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. «He visto ese intercambio, yo no me meto en la pelea de políticos millonarios, yo soy un profesional de clase media obsesionado por Bolivia, ellos que se dediquen a sus peleas», declaró. El cruce entre ambos precandidatos surgió después de que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea acusó a Manfred de mentir en su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, porque no reportó los supuestos movimientos económicos que hizo en Estados Unidos por unos 26 millones de dólares. En respuesta, el candidato presidencial pidió a Doria Medina que explique el origen de su hotel en Santa Cruz y la venta de su cementera.

– Juicio por la crisis de 2019: Excluyen 27 pruebas contra Camacho presentadas por el Ministerio de Gobierno, según abogado

Una vez que se volvió a suspender el juicio oral por la crisis de 2019, desde el equipo jurídico que defiende al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho -uno de los investigados en este caso- señalaron que se excluyeron 27 pruebas que fueron presentadas por el Ministerio de Gobierno ante la falta de sustento. Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña, manifestó que entre las pruebas hay fotocopias y recortes que no tienen validez y que no han sido consideradas dentro de la investigación. “Pedimos que se excluyan 34 pruebas, ayer (jueves) nos concedieron 9 y hoy (viernes) nos concedieron 18. Entonces, nos han dado 27 exclusiones probatorias, que son las pruebas más importantes que hemos creído que deben apartarse del proceso”, resaltó el abogado. Asimismo, la defensa de Pumari también ha hecho lo propio.

– Claure a Evo: ‘Seguí molestando con EEUU ya pronto vas a estar por acá cuando te agarren’

El empresario Marcelo Claure advirtió al expresidente Evo Morales que, si sigue molestando con Estados Unidos, pronto estará en aquel país cuando le agarren. “Seguí molestando con EE UU ya pronto vas a estar por acá cuando te agarren @evoespueblo ¡Te espero!”, escribió Claure en su cuenta de X en respuesta a un post publicado por el líder cocalero en el que indica que “nuevamente Estados Unidos toma medidas destinadas a afectar económicamente a Venezuela. Revocando las concesiones petroleras daña a Venezuela y al propio pueblo estadounidense. Lo único que busca EEUU es el control del petróleo”. El impasse entre el empresario y Morales se acrecentó luego que diera a conocer su última encuesta en la que posiciona al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en la preferencia al voto.

– Luis Fernando Camacho afirma que la incapacidad del gobierno pone en riesgo la seguridad alimentaria del país

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responsabilizó al gobierno por poner en riesgo la seguridad alimentaria del país al no garantizar la provisión de diésel para la campaña de verano que alista el agro para las próximas semanas, producción que fue encarada por los productores agrícolas con la intención de mejorar el rendimiento respecto al pasado año, que no fue de los mejores en cuanto a los volúmenes recolectados. Según la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), este año se espera generar más de 1.500 millones de dólares de movimiento económico con la cosecha; empero, la dirigencia señala que las fallas en el abastecimiento de diésel comprometen la recolección prevista de 2,5 millones de toneladas de soya, que pueden afectar a todos los eslabones de la cadena oleaginosa.

– Dirigente gremial de La Paz pide levantar subvención a combustibles por alza de pasajes del transporte público

El ejecutivo de la Federación de los Gremiales de La Paz, Javier Aranda, pidió este viernes levantar la subvención a los combustibles por el alza de los pasajes del transporte público en la urbe paceña. Incluso indicó que en Santa Cruz se ven filas inmensas por diésel, hecho que les preocupa. “No hay diésel ni gasolina. En Santa Cruz, por ejemplo, no se puede mover ni la soya pese a que está cosechada y no pueden moverla por la falta de combustible, por eso estamos en estado de emergencia, junto a nuestros colegas del transporte pesado, debido a que se ven filas largas. Creo que es mejor levantar la subvención para que así justifiquen el alza de pasajes en 40 centavos, pese a que tienen subvención”, consideró. Cuestionó que, ante este panorama, el Gobierno sólo reitere que tienen los recursos “garantizados” para subvencionar combustibles, cuando eso significa erogar más dólares.

– Filas persisten en surtidores a horas del feriado largo de Carnaval; conductores deben esperan más de cinco horas

Previo al feriado largo de Carnaval, este viernes persisten las largas filas en surtidores en busca de combustible. Los conductores lamentan que deben esperar más de cinco horas en las filas con la esperanza de poder abastecerse. La situación se replica en las ciudades del eje central. En Santa Cruz, en un surtidor cerca de la avenida Grigotá y segundo anillo, se observó una gran cantidad de vehículos parados. Uno de los conductores aseguró que estaba esperando más de tres horas y aún estaba distante a la bomba de combustible. La fila de espera era de más de cinco cuadras. La mayoría de los conductores aseguraron que buscan gasolina. Otro chofer manifestó que llegó al lugar alrededor de las 6:00 y hasta las 8:00 aún no podía cargar. “Fui por varios surtidores y no había gasolina, estoy viniendo de la avenida Santos Dumont”, remarcó. Otro hombre contó que esperaba casi cinco horas en el lugar.

– BCB prevé incremento de alrededor de $us 400 millones en las Reservas Internacionales este año

El Banco Central de Bolivia (BCB) proyecta un incremento de alrededor de $us 400 millones en las Reservas Internacionales Netas (RIN) este año, informó el presidente del ente emisor, Edwin Rojas. “Hasta la fecha tuvimos un comportamiento favorable”, explicó Rojas respecto a las RIN, en la rendición de cuentas final 2024 del BCB, según un reporte de prensa. En enero de este año, se informó que las RIN evolucionaron de manera favorable e incrementaron a $us 1.976 millones a diciembre de 2024. De acuerdo con Rojas, a finales de febrero se espera una subida de $us 200 millones de las Reservas Internacionales, con lo que superarían los $us 2.000 millones. Las RIN son activos líquidos externos que incluyen oro, derechos especiales de giro, activos en divisas (monedas, depósitos y valores), entre otros.

– Zelensky y Trump suspenden su declaración conjunta y el mandatario ucraniano abandona la Casa Blanca

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abandonado la Casa Blanca tras la suspensión de una declaración conjunta en la que iba a anunciar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, la firma del esperado acuerdo sobre «tierras raras» para prolongar la ayuda norteamericana contra la invasión rusa. El presidente ucraniano ha abandonado la Casa Blanca en solitario minutos después de la tensa discusión mantenida con Trump ante los medios de comunicación sobre la situación de la guerra en Ucrania, en la que el mandatario estadounidense le ha tildado de «desagradecido» y le ha exigido que firme un alto el fuego inmediatamente con Rusia, algo que ha rechazado Zelenski tras declarar su desconfianza hacia Moscú. El líder ucraniano pide garantías de seguridad mientras Estados Unidos intenta poner fin a esa guerra.

